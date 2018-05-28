ВРАТАРИ

Вегас – 10

Марк-Андре Флери (12 побед, 94,7% – 1,68 в среднем отраженные шайбы)

Человек завоевал три Кубка Стэнли, прошел огонь, воду и медные трубы. Но никогда еще Флери так здорово в плей-офф не играл. Его статистика – на уровне легенд прошлого. Жак Плант из «Монреаля» (95,0%), Джонни Бауэр из «Торонто» (94,9%) – вот кто показывал такие цифры, причем еще 60 лет назад, когда деревья были большими, а в НХЛ не было высокой результативности. Если Флери будет в ударе, то легко станет камнем преткновения для лихой атаки «Вашингтона». А как тормозить этот клуб, Марк-Андре помнит еще по временам в «Питтсбурге».

Вашингтон – 9

Брэйден Холтби (12 побед, 92,3% – 2,04 в среднем отраженные шайбы)

Обладатель «Везина Трофи»-2016 как лучший голкипер лиги проводит контрастный сезон. По его ходу Холтби несколько сдал, из рамки его вытеснил сменщик Филипп Грубауэр. Более того, на немца была сделана ставка и в первых матчах плей-офф. Но когда «Вашингтон» начал поход за Кубком Стэнли с двух поражений от «Коламбуса», главный тренер Барри Тротц быстренько все переиграл и вернул Холтби в ворота. Выступал он неплохо, а начиная с пятого матча серии с «Тампой», вообще отказался пропускать голы. Теперь сухая серия Брэйдена составляет почти 160 минут.

ЗАЩИТА

Вегас – 10

27 пропущенных голов

Флери не был бы так хорош без монолитной защиты – стены, которая выросла перед ним. В этом плей-офф «Вегас» использовал семерых защитников – Ши Теодор (7 очков), Нэйт Шмидт (6), Брэйден Макнэбб (5), Колин Миллер (3), Лука Сбиса (2), Дерик Энгелланд (0), Джон Меррил (0). Не сказать, что кто-то показывает умопомрачительную игру. Но это качественные ролевые хоккеисты. Тот же Шмидт, которого «Вашингтон» не защитил на драфте отказов, здорово играет как персональщик. И вообще в обороне у «Вегаса» пашет вся команда.

Вашингтон – 8

47 пропущенных голов

Почему «Кэпиталз» в этом плей-офф пропустили почти в два раза больше шайб? Потому что провели на четыре матча больше. И потому что играли с остроатакующими командами – «Коламбусом», «Питтсбургом», «Тампой». А вот «Вегас» сражался с теми, кто хорошо действует в защите: «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе», в меньшей мере «Виннипег». Генерал обороны «Кэпиталз» - Джон Карлсон (3+13=16), незаменимая фигура в большинстве. Хорош и наш Дмитрий Орлов (8), а также Мэтт Нисканен (8). Не забудем Брукса Орпика (3), Михала Кемпни (2), Кристиана Джуса (1), проведшего два матча Якуба Ержабека (1).

АТАКА

Вегас – 8

43 забитых гола

Почему «Голден Найтс» забросили на 23 шайбы меньше? Не только по той же причине, что провели на четыре матча меньше и играли против тех, у кого крепкая оборона. Просто стиль у «Вегаса» немного другой. Их задача – задавить соперника силовыми приемами (595 хитов), превзойти в скорости, заставить ошибаться – и ловить на контратаках. Это «Вегас» делает замечательно, и ему не нужно забивать семь голов для победы. Обычно хватает двух-трех. Лучшие бомбардиры – Джонатан Маршессо (18 очков), Райлли Смит (16), Уильям Карлссон (13), то есть первое звено. Но вообще в этом плей-офф у «Голден Найтс» набирали очки аж 19 хоккеистов, там забить может каждый.

Вашингтон – 10

66 забитых голов

Форварды у «Кэпиталз» более яркие и звездные. Евгений Кузнецов (24) – лучший бомбардир плей-офф. В полном порядке харизматичный лидер Александр Овечкин (22), давно мы не видели Сашу в таком тонусе. Во втором звене пашет Никлас Бэкстрем (16), здорово выступает Ти-Джей Оши (15), на новый уровень вышел Ларс Эллер (14), отменно рубится силовик Том Уилсон (12)… «Вашингтон» не уступит «Вегасу» по хитам, а большинство реализует лучше (28,8%), чем «Голден Найтс» (17,6%), и это важный фактор. В общем, финал Кубка Стэнли можно свести к фразе «Перешибет ли атака «Кэпиталз» этот «Вегас» с его глухой обороной?» А если свести к трем словам, то это «Флери против Овечкина».

ТРЕНЕРЫ

Вегас – 9

Жерар Галлан

Он выводил «Флориду» в плей-офф, эта команда набирала больше 100 очков в регулярном чемпионате. Но в следующем сезоне Галлан был отправлен в отставку. Причем так, что команда даже не взяла его в автобус после матча в Роли, и Жерару пришлось ловить такси, стоя на обочине с чемоданчиком. Теперь он в «Вегасе», играет в финале – и может кое-что доказать бывшим работодателям. Если он вообще о них помнит.

Вашингтон – 10

Барри Тротц

Не так все просто и с Барри Тротцем – его контракт с «Вашингтоном» подходит к концу. Видимо, договор будет продлен. Как иначе, если он вывел команду в финал? Но для Тротца и «Кэпиталз» это уникальный шанс взять первый Кубок Стэнли и в карьере тренера, и в истории клуба. Тем более Барри идет на пятом месте в истории НХЛ среди наставников по победам (762), но серебряную чашу еще не брал. Это парадокс, конечно.

БОЛЕЛЬЩИКИ

Вегас – 10

Чтобы понять, как болеют в Лас-Вегасе, нужно посмотреть хотя бы предматчевые шоу, которые устраивают на T-MobileArena. Это настоящее представление, в духе местных кабаре и спектаклей, когда в центр прожекторов выходит рыцарь в золотых латах и убивает дракона-неприятеля. Лишнего билетика на домашние матчи «Вегаса» нет, даже не мечтайте.

Вашингтон – 10

Фанаты «Кэпиталз» ждали этого момента аж 20 лет – последний и единственный раз их клуб выходил в финал Кубка Стэнли в 1998-м, где по всем статьям уступил «Детройту» (0-4 в серии). На тренировку «Вашингтона», которая прошла на их базе – на последнем этаже в одном из супермаркетов – пришло аж шесть тысяч зрителей, хотя каток вмещает тысячи полторы, не больше. И все хотят увидеть уникальное – как Овечкин поднимает над головой Кубок Стэнли. «Yes, wecan– Да, мы можем!»

ИТОГО: 47 – 47

Это будет абсолютно непредсказуемый финал. И если вам кто-нибудь скажет, что точно знает – Овечкин победит, или «Вегас» прыгнет из пешек в ферзи – рассмейтесь ему в лицо и назовите шарлатаном. Нет никакой фамилии в конверте, как на церемонии «Оскара». Сценарий этой серии будет писать сама жизнь.