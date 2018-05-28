В ночь на вторник состоится первый матч финала Кубка Стэнли в котором «Вегас» сыграет против «Вашингтона».

"Советский спорт" предлагает вспомнить эпизоды двух матчей регулярного чемпионата, когда эти команды пересекались между собой.

23 декабря 2017 года. "Вегас" - "Вашингтон" - 3:0

Хозяева решили все вопросы буквально за пятнадцать минут. "Вашингтон" в этом матче не слишком хорошо двигался, раскочегарившись только к третьему периоду, когда Флери не раз приходилось включать режим "Доминатора", лёжа спасая свои ворота после броска, например, Бэкстрёма.

Последний шанс размочить счет не использовал Овечкин в самой концовке матча и в тот день Флери оформил свой первый "сухарь" в новой команде.

Евгений Кузнецов на пару с Александром Овечкиным в том матче наиграли на -2, а защитник Дмитрий Орлов нанес больше бросков по воротам, чем его партнеры-россияне взятые вместе.

4 февраля 2018 года. "Вашингтон" - "Вегас" - 3:4

Спустя месяц "Вашингтон" уже более серьезно отнесся к новичку лиги, заставив того трижды отыгрываться по ходу встречи. Но снова уступил, хотя вел в счете за десять минут до конца.

Любопытно, что в обоих встречах с "Вашингтоном" в составе "Вегаса" победными шайбами отмечался один и тот же хоккеист - Алекс Тач.

Перед этим матчем "Вашингтон" получил семь шайб в забористом сражении с "Питтсбургом", когда Малкин, Овечкин, Кузнецов и Оролов в сумме набрали 11 очков. Так что, говорить о недооценке "Вегаса" со стороны "столичных" на тот момент, скорее всего, все-таки не приходилось.

Преимущество в домашних матчах будет в этом финале за "Голден Найтс". Участники финала выиграли свои дивизионы, но "Вегас" набрал по итогам регулярного чемпионата больше очков - 109 против 105.

О непредсказуемости финала писалось уже достаточно и к этому трудно что-то добавить.

Интереснейшая схватка вратарей, где цифры Марка-Андре Флери пока выглядят покруче, хотя если в кого-то из голкиперов вселится дух Лориса Кариуса, то вся статистика тут же отправятся в ближайший лес.

Универсальная игра "Вашингтона", их отличное большинство против выносливости, назойливости и лучшего процента по игре в меньшинстве "Вегаса". Невозможно предположить чей козырь сыграет.

На мой взгляд, ключевым моментом будет все же игра в неравных составах.

Скорее бы уже начали! Не спать сегодня!