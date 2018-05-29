Этот неистовый «Вегас» теперь начал перемалывать в труху «Вашингтон»! 6:4 в первом матче финала Кубка Стэнли. Три шага до сенсации века.

ТЕОДОР

КАК БОББИ ОРР

Овечкину дали по носу, и ничего обидного в этом заголовке нет. Только жесткая констатация фактов.

Во-первых, в одном из эпизодов шайба реально прилетела в нос Александру Великому. Лысый комментатор Пьер Макгуайер, работающий между лавками во время матча, аж содрогнулся от ужаса. Но Ови – не тот футбольный тренер, которому в голову попали самолетиком с трибуны, и он упал на газон, начав корчиться от боли. Монолитный Овечкин, чей профиль будто выточен из гранита, даже бровью не повел.

Во-вторых, судьбу этого матча решил скромный форвард «Вегаса» Томаш Носек, который в 12 матчах плей-офф набрал лишь 3 (1+2) очка, а в 67 матчах регулярного чемпионата – 15 (7+8). Вообще он играет в четвертом звене «Голден Найтс», где возит тачку с Пьером-Эдуардом Бельмаром и Райаном Ривзом. Но в этом матче чех из Пардубице сделал дубль и забил победный гол.

TOMAS NOSEK FINISHES SHEA THEODORE'S GORGEOUS PASS AND VEGAS TAKES THE LEAD IN THE 3RD!#VegasBorn 5 - 4 #ALLCAPS



(#StanleyCup Game 1) pic.twitter.com/w1PHrKC0sX — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 29 мая 2018 г.

Там ведь как все было? 49-я минута, счет 4:4 на табло. Защитник Ши Теодор проходит по левому флангу как Бобби Орр и прошивает оборону «Вашингтона» поперечным пасом. Так острый нож разрезает мякотку апельсина. На штанге Носек будто Фил Эспозито ловким броском в одно касание замыкает передачу.

ШМИДТ ПРОТИВ ОВИ

Послушайте, так действуют Теодор и Носек, от которых «Анахайм» и «Детройт» отказались на драфте расширения. Они сменили клуб и стали реальными звездами. И, конечно, надо признать, это «Вашингтон» так позволял играть «Вегасу», не сумев закрутить гайки в своей обороне.

Описывать второй гол Носека нет смысла – шайба влетела в пустые ворота, когда «Кэпиталз» уже сняли голкипера Брэйдена Холтби и бросились в отчаянный навал. Там потерял шайбу Овечкин, и чех реализовал его ошибку. Но она уже мало что решала. Вот если б Ларс Эллер забил в пустые ворота, но ему ударили по клюшке.

Большинство матча первое звено «Вашингтона» находилось в тени, попав под персональную опеку связки Нэйт Шмидт – Брейден Макнэбб. Кстати, в прошлом сезоне Шмидт выступал за «Кэпиталз», его тоже не защитили на драфте. Вообще он попадал здоровым в запас, не проходил в основу. А теперь раскрылся в великолепного универсала, в цепного пса, способного вцепиться в любого лидера по ту сторону площадки.

ФИНАЛ БУДЕТ ВЕСЕЛЫМ

В первых двух периодах кипела равная борьба. «Вегас» занимался тем же самым, что и в других сериях. Навязывал сопернику силовую борьбу, действовал на высоких скоростях, заставляя ошибаться. Реализовывал большинство, как с первым голом, когда ворота Холтби поразил Миллер, прервав его сухую серию из 163 минут.

COLIN MILLER DRIVES ONE HOME PAST BRADEN HOLTBY AND THE VEGAS GOLDEN KNIGHTS LEAD STANLEY CUP FINAL GAME 1!#VegasBorn 1 - 0 #ALLCAPS



(#StanleyCup Final Game 1) pic.twitter.com/2C8OdgzTiw — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 29 мая 2018 г.

Впрочем, великолепный вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери в этот вечер тоже не был оплотом надежности. И вообще команда слегка заржавела за ту неделю с небольшим, которая прошла после финала конференции с «Виннипегом». Не буду описывать все голы, но четвертую шайбу, записанную на силовика Тома Уилсона, Флери тупо завез коньком в свои ворота.

Так счет в третьем периоде стал 4:3 в пользу «Кэпиталз». Но это был последний момент, когда «Вашингтон» вел в счете. Тут же в своей зоне ошибся защитник Михал Кемпни, шайба вылетела на пятачок и ее добил силовик четвертой тройки «Вегаса» Райан Ривз. Да, смотрите, как у «Голден Найтс» все решало четвертое звено! А у «Вашингтона» первое звено не забивало. Хотя второе (Якуб Врана – Никлас Бэкстрем – Ти-Джей Оши) играло великолепно.

Потом же за работу взялся Носек…

Какие выводы по матчу? «Вашингтон» может выиграть финал Кубка Стэнли в кровавой борьбе, матче в шестом-седьмом, если будет сохранять безумную концентрацию и наведет порядок в обороне, не ошибаясь под давлением «Голден Найтс».

Ну а «Вегас» просто должен быть «Вегасом». У этих ребят все в порядке, и они гнут свою линию. Второй матч финала – через день, в три ночи четверга по Москве.

ТАБЛО ДНЯ

Вегас – Вашингтон – 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Миллер, Карлссон, Смит, Ривз, Носек, Носек – Коннолли, Бэкстрем, Карлсон, Уилсон (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ)

Ваш: Овечкин (0+1; 0, 0, 2, 19.09)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 3, 19.26)

Орлов (0+0; +2, 0, 5, 24.14)

Счет в серии: 1-0

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.