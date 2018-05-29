V4x3 l 1527569410089

ТЕОДОР

КАК БОББИ ОРР

Овечкину дали по носу, и ничего обидного в этом заголовке нет. Только жесткая констатация фактов.

Во-первых, в одном из эпизодов шайба реально прилетела в нос Александру Великому. Лысый комментатор Пьер Макгуайер, работающий между лавками во время матча, аж содрогнулся от ужаса. Но Ови – не тот футбольный тренер, которому в голову попали самолетиком с трибуны, и он упал на газон, начав корчиться от боли. Монолитный Овечкин, чей профиль будто выточен из гранита, даже бровью не повел.

Во-вторых, судьбу этого матча решил скромный форвард «Вегаса» Томаш Носек, который в 12 матчах плей-офф набрал лишь 3 (1+2) очка, а в 67 матчах регулярного чемпионата – 15 (7+8). Вообще он играет в четвертом звене «Голден Найтс», где возит тачку с Пьером-Эдуардом Бельмаром и Райаном Ривзом. Но в этом матче чех из Пардубице сделал дубль и забил победный гол.

Там ведь как все было? 49-я минута, счет 4:4 на табло. Защитник Ши Теодор проходит по левому флангу как Бобби Орр и прошивает оборону «Вашингтона» поперечным пасом. Так острый нож разрезает мякотку апельсина. На штанге Носек будто Фил Эспозито ловким броском в одно касание замыкает передачу.

ШМИДТ ПРОТИВ ОВИ

Послушайте, так действуют Теодор и Носек, от которых «Анахайм» и «Детройт» отказались на драфте расширения. Они сменили клуб и стали реальными звездами. И, конечно, надо признать, это «Вашингтон» так позволял играть «Вегасу», не сумев закрутить гайки в своей обороне.

Описывать второй гол Носека нет смысла – шайба влетела в пустые ворота, когда «Кэпиталз» уже сняли голкипера Брэйдена Холтби и бросились в отчаянный навал. Там потерял шайбу Овечкин, и чех реализовал его ошибку. Но она уже мало что решала. Вот если б Ларс Эллер забил в пустые ворота, но ему ударили по клюшке.

Большинство матча первое звено «Вашингтона» находилось в тени, попав под персональную опеку связки Нэйт Шмидт – Брейден Макнэбб. Кстати, в прошлом сезоне Шмидт выступал за «Кэпиталз», его тоже не защитили на драфте. Вообще он попадал здоровым в запас, не проходил в основу. А теперь раскрылся в великолепного универсала, в цепного пса, способного вцепиться в любого лидера по ту сторону площадки.

ФИНАЛ БУДЕТ ВЕСЕЛЫМ

В первых двух периодах кипела равная борьба. «Вегас» занимался тем же самым, что и в других сериях. Навязывал сопернику силовую борьбу, действовал на высоких скоростях, заставляя ошибаться. Реализовывал большинство, как с первым голом, когда ворота Холтби поразил Миллер, прервав его сухую серию из 163 минут.

Впрочем, великолепный вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери в этот вечер тоже не был оплотом надежности. И вообще команда слегка заржавела за ту неделю с небольшим, которая прошла после финала конференции с «Виннипегом». Не буду описывать все голы, но четвертую шайбу, записанную на силовика Тома Уилсона, Флери тупо завез коньком в свои ворота.

Так счет в третьем периоде стал 4:3 в пользу «Кэпиталз». Но это был последний момент, когда «Вашингтон» вел в счете. Тут же в своей зоне ошибся защитник Михал Кемпни, шайба вылетела на пятачок и ее добил силовик четвертой тройки «Вегаса» Райан Ривз. Да, смотрите, как у «Голден Найтс» все решало четвертое звено! А у «Вашингтона» первое звено не забивало. Хотя второе (Якуб Врана – Никлас Бэкстрем – Ти-Джей Оши) играло великолепно.

Потом же за работу взялся Носек…

Какие выводы по матчу? «Вашингтон» может выиграть финал Кубка Стэнли в кровавой борьбе, матче в шестом-седьмом, если будет сохранять безумную концентрацию и наведет порядок в обороне, не ошибаясь под давлением «Голден Найтс».

Ну а «Вегас» просто должен быть «Вегасом». У этих ребят все в порядке, и они гнут свою линию. Второй матч финала – через день, в три ночи четверга по Москве.

ТАБЛО ДНЯ

Вегас – Вашингтон – 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Миллер, Карлссон, Смит, Ривз, Носек, Носек – Коннолли, Бэкстрем, Карлсон, Уилсон (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ)

Ваш: Овечкин (0+1; 0, 0, 2, 19.09)

Кузнецов (0+1; +1, 0, 3, 19.26)

Орлов (0+0; +2, 0, 5, 24.14)

Счет в серии: 1-0

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.