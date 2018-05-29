- Что вы скажете по первому матчу финала, Александр?

- Не стану скрывать, у нас была нервозность. Мы чувствовали себя немного не в своей тарелке. Но допустили те ошибки, о которых знаем, и они быть у нас не должны. Ну а игроки «Вегаса» забили нам два гола, которые могли не забивать.

- Что-то положительное можно взять даже из поражения. Какой урок извлекли вы?

- То, что мы знаем – можем играть лучше. И мы будем играть лучше. Это 100 процентов. Здесь даже нечего обсуждать.

- Начало первого и второго периода получалось не очень удачным, «Вегас» наносил серии из пяти-шести бросков подряд. С чем это связано?

- Мы знали, что они будут прессинговать. Знали, что они будут играть в более простой хоккей. Те моменты, которые создали, мы использовали. Но те моменты, которые создал «Вегас», мы не сорвали. Дали им забить. Почему? Может, нервозность или чуть-чуть волнение. Но будем играть, стараться, делать все возможное.

- До того, как Том Уилсон забросил четвертую шайбу «Вашингтона», первое звено было не слишком заметно. Вас закрыли?

- Нет, но тут наша вина. Мы чуть неправильно действовали. Но все будет зависеть от второй игры. Как мы будем двигаться, что станем делать на льду.

…А вот что говорил Овечкин буквально за один день до первого матча финала.

- Вы сильно волнуетесь перед первым финалом Кубка Стэнли в жизни?

- Нет, наоборот. Хочется поскорее окунуться в эту серию. Для нас самое главное – это хоккей, а не шоу вокруг финала.

- Вы в этом сезоне превратились как никогда в командного игрока… - Овечкин покосился на репортера и сделал выражение лица: «А что, я им раньше не был?»

- Я не знаю, о чем вы говорите. Я как играл, так играю.

- Как на ваше выступление влияет то, что с вами рядом в тройке – Евгений Кузнецов, который проводит феноменальный сезон?

- Мы играем хорошо. Но сейчас об этом говорить не стоит. У нас осталась одна финальная серия. Оценки надо выставлять после нее. А пока все работают на результат. Будем бороться, биться, очень хотим победить.

- Что вообще из себя представляет «Вегас»?

- Мы изучили, какая у них система. Как они играют в обороне, как в атаке. Разбирали соперника, как и в первых трех раундах плей-офф.

- Приятно ли снова встретиться с Цветком? Получается, снова «Питтсбург» на той стороне?

- Цветок – это вы так называете голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флери? – усмехнулся Овечкин. – Он – очень хороший вратарь. Имеет колоссальный опыт выступлений в финалах Кубка Стэнли. Три раза завоевывал чашу. Для нас это большой вызов. Надо сделать так, чтобы Флери переживал, нервничал.

И давайте не будем говорить о «Питтсбурге». Мы играем против «Вегаса». Флери выступает теперь за эту команду. Для нас самое важное – это победа. А каким образом она будет достигнута, кто там в воротах – это никого не волнует.

- Практически все болельщики в России сейчас переживают за «Вашингтон». Вы чувствуете эту поддержку?

- Конечно. Люди звонят, переживают, поддерживают, желают удачи. Спасибо всем огромное.