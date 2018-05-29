Вообще финал Кубка Стэнли многогранен, и даже о первом матче можно говорить часами. Но если выбирать один вектор, то это будет судейство. Причем оно было скорее в пользу «Вегаса».

Вот несколько эпизодов. Последние секунды матча. Счет 5:4 в пользу хозяев «Вашингтон» снимает вратаря Брэйдена Холтби. Гости отчаянно летят в атаку, чтобы спасти матч.

Том Уилсон с шайбой на левом фланге, делает прострельную передачу на пустые ворота, где Ларс Эллер может легко переправить шайбу в сетку. Но в этот момент защитник «Вегаса» Брейден Макнэбб рубит клюшкой по его клюшке, наносит удар сверху. Конечно, бросок у Эллера не получается, шайба уходит, «Вашингтон» не просто проигрывает, но и получает шестой гол в свои ворота от Томаша Носека. Там Александр Овечкин пытался нанести щелчок, но его блокировали, атака раскрутилась в другую сторону – и гол.

Удар Макнэбба – это разве не удаление за «slashing» (рубящий удар клюшкой)? Если бы клюшка Эллера сломалась, там вообще стоило бы дать автоматический гол. Шайбе было просто некуда деваться. Но арбитры в Лас-Вегасе промолчали.

Второй эпизод, который случился ранее – на шестой минуте третьего периода. Силовик «Кэпиталз» Уилсон вырубил форварда первого звена «Вегаса» Джонатана Маршессо, который за секунду до этого владел шайбой, но отдал пас и выключился из игры. А вот Том доигрывал эпизод и провел убойный хит. Все чисто? Не совсем – Уилсон получил две минуты за неправильную атаку соперника. Но что происходит дальше? С лавки «Вегаса» выскакивает игрок Дэвид Перрон, который становится шестым на льду. Он пытается врезать Овечкину силовым приемом. Но это бессмысленно, как теленку бодаться с дубом. Тогда Перрон бьет Ови клюшкой в спину, сбивая его с ног. За что тоже получает две минуты.

Но разве это не дисквалификация? Перрон выпрыгнул с лавки и начал разборки. Матчей на 10 в хоккее за такое выгоняют. Но судьи тоже проспали эпизод.

А вы видели, как крепкий парень из «Вегаса» Райан Ривз забил четвертый гол «Вашингтону»? Он ведь перед этим ударил клюшкой в спину их главного защитника Джона Карлсона, свалив его с ног. А потом получил шайбу и спокойно положил ее в сетку. Хотя был должен получить удаление за «cross-checking».

В общем, мутное судейство. Но хочу видеть тут теорию заговора. И да, мы знаем, что в НХЛ привыкли судить либерально. Однако тут я думаю, что арбитры в третьем периоде сработали не очень грамотно.