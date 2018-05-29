Итог первого матча финальной серии заставил вспомнить ХК МВД, возмутителя спокойствия в КХЛ, лишь в шаге остановившегося от Кубка Гагарина.

- Почему ты хочешь сравнить «Вегас» с милицейским клубом из Балашихи, который сразу после прорыва в «космос» слился с московским «Динамо». А если называть вещи своими именами – исчез с карты КХЛ? – возразил мне известный тренер, попросивший не называть свою фамилию. - Логичнее было б вспомнить пражский «Лев», едва не завоевавший Кубок Гагарина в 2014 году.

Нет, «Лев», во втором сезоне существования прыгнувший в финал, совсем не похож на новичка НХЛ. Как-то хоккейный патриарх Владимир Юрзинов образно назвал ХК МВД, а потом и «Динамо» Олега Знарка «волчьей стаей». За ершистый и незатейливый игровой стиль. «Вегас» тоже «волчья стая».

А команда из Праги являла собой чуть ли не сборную Европы. Погоду в ней делали признанные мастера – Азеведо, Секач, Капанен, Немец, Веханен…

А кто тянул лямку у «милиционеров»? Кокарев, Новак, Штрбак, Мосалев, Цветков, Эллиссон, Бабенко, Бойков… Хоккейный гарнир, разбавленный ветеранами. Вратаря-хорошиста Гарнетта тогда мало кто знал. Общественность возмущалась, когда посадили в глухой запас чемпиона мира Бирюкова и сделали ставку на канадца.

На многих из того состава в других клубах поставили жирный крест. А отверженные решили задать в КХЛ жару и дошли до финала. Уволив по ходу сезона двух маститых тренеров – Кари Хейккиля и Петра Воробьева.

Кто верил в успех ХК МВД в решающей серии с испытанным кубковым бойцом «Ак Барсом», обладателем Кубка Гагарина? Никто. Даже сами подопечные Знарка. Выиграв Западную конференцию, они запустили в раздевалку журналистов и чуть ли не с головой погружались в трофей с шампанским. Наплевав на приметы-предрассудки.

Финальная серия началась в Балашихе с двух дежурных побед гостей.

А потом «барсы» лишились главной звезды и капитана Морозова, еще раньше выбыл Зарипов. Без лидеров команда Зинэутлы Билялетдинова позволила дебютантам плей-офф не только выровнять положение, но и выйти вперед – 3-2. Назревала сенсация. Однако в шестом матче серии неожиданно выстрелил защитник Емелин, набрав 5 (1+4) очка. «Ак Барс» разгромил «милиционеров» 7:1 и дожал их в седьмой встрече – 2:0. Благодаря игрокам второго плана.

Спустя два года «Динамо» сенсационно завоевало Кубок Гагарина во многом усилиями новичка Анисина. 14 кубковых голов вознесли его к небесам, что бесило Знарка, привыкшего работать с гарниром.

В «Вегасе», тоже собранному по остаточному принципу, есть свой Анисин – «малыш» Маршессо. А вратарь-ветеран Флери – не хорошист, а отличник. У него, как и у динамовца Еременко, неожиданно открылось второе дыхание. Не удивлюсь, если Флери получит «Конн Смайт Трофи» самому ценному игроку плей-офф. Еременко, напомню, дважды подряд признавался лучшим в Кубке Гагарина.

Капитан «столичных» Овечкин в первом матче финала остался в тени. Как и центр его звена Кузнецов. Выскажу крамольную, на первый взгляд, мысль: может, грезящему Кубком Стэнли «Вашингтону» стоит забанить российскую связку форвардов? По примеру «Ак Барса»-2010?