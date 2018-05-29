Скаут сборной России и известный телекомментатор Сергей Федотов прокомментировал победу «Вегаса» (6:4) в первом матче финала Кубка Стэнли.

- Мне этот матч напомнил первую встречу финала Кубка Стэнли-2010, когда «Чикаго» одолел «Филадельфию» 6:5, - сразу подметил Сергей Федотов. – В такой открытый хоккее соперники в финале играют крайне редко! Ведь и «Вашингтон», и «Вегас» сыграли практически без защиты. При том, что и вратари обеих команд особо «не тащили». Матч стал настоящим пиршеством атаки, а порой даже сумбура. Но для зрителей – это был просто идеальный вариант!

При этом угадывались и причины, которые помогли обоим соперникам дойти до финала. Особенно это касается «Вегаса». Учитывая большое число потерь шайбы «Вашингтоном» и, выражаясь баскетбольным языком, количество перехватов, можно сказать, что «Вегас» использовал свои плюсы по максимуму.

Опять же хорошо себя показало его первое звено. Его в плей-офф так пока никто и не придумал, как сдержать. Встречаясь на льду с ударной тройкой «Вашингтона», оно доминировало на площадке. Некоторые проблемы у лидеров «Вегаса» стали возникать, лишь когда наставник «Вашингтона» Барри Тротц начал выпускать против них звено Бэкстрема.

- Почему при такой открытой и щедрой на голы игре не проявили себя российские форварды – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов?

- На самом деле в третьем периоде у них стали получаться кой-какие комбинации. Но если брать матч в общем, ударная тройка «Вашингтона» действительно не сработала. Соперники их порой попросту запирали в зоне. Но здесь у «Кэпиталз» как раз и кроется потенциал, который пока не был использован. Просто часовой механизм еще не сработал.

- Нет впечатления, что Овечкин и его партнеры по звену чересчур увлеклись хитами и силовой борьбой, вместо того, что концентрироваться на взятии ворот?

- Эта тактика очень здорово сработала в шестом и седьмом матчах против «Тампы». Поэтому «Вашингтон» и не стал против «Вегаса» искать сразу каких-то новых путей. Глупо было отказываться от того, что дает стопроцентный результат. Но теперь надо учитывать, что «Вегас» очень здорово держит удар. Даже, когда «Вашингтон» повел в начале третьего периода 4:3 не было ни малейшего ощущения, что все закончилось, что игра сделана и «Вегас» сдулся… Эта команда вообще никогда не сдувается. Ее как надули в начале сезона, так она и держится.

Я не сомневаюсь, что Тротц сделал молекулярный разбор «Вегаса» перед финалом. В НХЛ иначе просто не бывает. Но в первом матче Жерар Галлан его тактически переиграл.

- Чем объяснить то, что исход матча решило четвертое звено «Вегаса», забросившее в третьем периоде три шайбы? Неужели это настолько ровная команда?

- Я думаю, что этот всплеск результативности – особый случай. На протяжении всего плей-офф это звено выполняло специфическую роль. И голами отмечалось редко. А тут, как говорится, звезды для него так сошлись. Не думаю, что в следующих поединках четвертое звено «Вегаса» чем-то отличится в плане именно созидания опасных моментов у чужих ворот.

- Какого продолжения ждать болельщикам в этом финале?

- Думаю, что второй матч будет более закрытым. И голов, соответственно, будет меньше. Наверняка оба наставника попросят игроков аккуратнее играть сзади. Уж Тротц просто обязан это сделать! Потому что при всей моей любви и уважению к защитнику Диме Орлову, к его паре с Мэттом Нисканеном в обороне много вопросов. Уж очень много они сопернику позволяли! Слишком много свободного пространства имела ударная тройка «Вегаса». Уверен, что во второй встрече этого уже не будет. Мы увидим гораздо более внимательную игру у собственных ворот.