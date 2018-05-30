НЕ НАДО ГНАТЬ НА СУДЕЙ

В первом матче между сенсационным «Вегасом» и «Вашингтоном», который наконец-то смог, случилось то, чего так боялись болельщики «кэпс». Жерар Галлан полностью переиграл Барри Тротца. «Столичные» почему-то оказались не готовы к агрессивному стилю «Вегаса» и проиграли очень много ключевых единоборств. Да-да, в том числе в моменте, когда Райан Ривз сравнял счет.

🎙 "You have to make the call. It's the turning point of the game." pic.twitter.com/qVawAcBn5X — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 29 мая 2018 г.

Фол очевидный, но это финал Кубка Стэнли и если ты действительно хочешь завоевать трофей, то должен быть готов ко всему. В самые ответственные моменты серий границы допустимого если не стираются, то становятся совершенно точно шире. Некоторые арбитры называют это «судейством в духе игры».

Игрокам «Вашингтона» сейчас нельзя зацикливаться на этой теме. В прошлогоднем финале КХЛ «Магнитка» на протяжении всей серии со СКА кидалась на судей и в итоге не смогла показать вообще ничего. Как показывает практика, победить в решающих матчах может помочь только полная концентрация на своей игре. И Барри Тротцу есть, о чем подумать.

ВКЛЮЧИТЕ ПЕХОТУ

У «Вегаса» испепеляющий форчек, поэтому игрокам «Вашингтона» надо как можно быстрее выводить шайбу из своей зоны. В первом матче с этой задачей справиться удалось только звену Никласа Бэкстрема, да и то не сразу. Евгений Кузнецов весь матч откатался с рюкзаком за спиной в виде Уильяма Карлссона, а в те моменты, когда швед не успевал за Кузей, шла подстраховка от защитников.

Галлан прекрасно знает, что «Вашингтон» - одна из сильнейших команд лиги по игре с шайбой, вся его сила в центральной оси и Александре Овечкине. Состав «Вегаса» идеально подходит для разрушения игры «кэпс» - столько работяг, умеющих не только разрушать, но и заковырять что-то впереди, нет ни в одной команде лиги.

Овечкина полностью лишили пространства, шайба до него практически не доходила. Как итог – у Александра всего два броска за матч. В таких случаях на помощь должны приходить «боттом-лайн» и вот здесь у «Вашингтона» возникли проблемы. Если Андре Бураковски смотрелся очень прилично, то Ларс Эллер в очень плотной игре потерялся, а за 40 секунд до конца не попал по прыгающей шайбе, находясь перед пустыми воротами. Казалось бы, один эпизод, но вместо 5:5 «кэпс» получили 4:6.

Джей Бигл и Деванте Смит-Пелли по традиции бились-боролись, но свой микроматч в хлам проиграли. Оба схватили по -2, не справившись с напором, стыдно признаться, Томаша Носека и уже упомянутого Ривза. Чех же вообще загрузил в ворота Брайана Холтби двушку, включая победную шайбу.

КОНЦЕНТРАЦИЯ И СКОРОСТЬ

Тротц смотрел на все это весь матч, но так и не смог ничего сделать. Этот тренер вообще не отличается особой чуткостью и умением организовать неожиданный размен. Здесь Галлан имеет преимущество, но «Вашингтону», по большому счету, не так уж и нужны мисматчи.

У «кэпс» есть преимущество в совокупном мастерстве и несколько суперзвезд, которые способны решать эпизоды. Главное – быстрее доставлять шайбу к воротам Марка-Андре Флери. А уж там игроки «Вашингтона» могут разобраться. Достаточно вспомнить шайбу Джона Карлсона после слепого паса Ти Джея Оши.

Но это не должно быть слепое пулялово по бортам и лихие забеги в чужую зону. Такими действиями «Вегас» вряд ли можно удивить. Главное – быстрая доставка, владение, розыгрыш. И все это на скорости. Если ее не будет, «кэпс» опять останутся без первого звена. И тогда «столичные» точно не выиграют.

Кроме того, команде Тротца нужно оставаться предельно внимательными в своей зоне. Атакующую игру «Вегаса» не назовешь примитивной, но она понятна – в ней все построено на скорости и физическом давлении. В такой ситуации любой отскок должен контролироваться не только вратарем, но и защитниками. Не все игроки обороны «Вашингтона» оказались готовы сохранять концентрацию в каждом эпизоде. В общем, старине Барри есть, над чем поработать.