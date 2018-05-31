ПАМЯТНИК

ХОЛТБИ

За 1.59 до конца я чуть не стал седым вместе с Александром Овечкиным.

Ну представьте, 3:2 в пользу «Вашингтона», все на тоненького. «Вегас» рвет когти в атаку, а гости позиционно ошибаются в своей зоне. Коди Икин с правого фланга отдает пас на Алекса Така. Форвард «Голден Найтс» абсолютно пустой перед воротами. Он бросает в угол. Но голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби раскладывается, как перочинный нож, вытягивает клюшку. Шайба попадает в ее самый черенок – и не просто отлетает, а вратарь умудряется прижать ее ко льду.

Господи Иисусе! Овечкин на лавке в ужасе закрывает бородатое лицо руками. Он не может это видеть. Но бродяга Холтби поймал такой сумасшедший кураж, что остановить его не мог уже никто. 37 сэйвов – и памятник при жизни на родине героя, в городке Ллойдминистер, провинция Саскачеван.

После матча Александр Великий подъехал к Холтби и обнял его за голову, как как верного пса Мухтара. Этот парень спас «Вашингтону» всю игру и подарил преимущество своего льда в серии. Когда ты в финале возвращаешься при счете 1-1 из Лас-Вегаса, на такие шансы можно ловить.

ТРАВМА

КУЗНЕЦОВА

Обозреватель «Советского спорта» Владислав Домрачев показал себя пророком, когда после первого матча не только сравнил неубивашку «Вегас» с клубом ХК МВД времен Олега Знарка, но и предположил, что «Вашингтону», как и «Ак Барсу» в 2010-м, лучше остаться без парочки своих лидеров, чтобы игра стала более сбалансированной.

Как в воду глядел Владислав своим черным глазом – в первом периоде Евгений Кузнецов пропустил силовой прием от защитника «Вегаса» Брейдена Макнэбба и ушел в раздевалку из-за проблем с рукой.

Хит получился очень сомнительным. Макнэбб бил левым локтем в голову. Но схватился Кузя за правую руку, которую зажало между соперником и стеклом, как в тисках. Только бы не перелом…

А счет к тому времени был 1:0 в пользу «Голден Найтс». Это Джеймс Нил на правом фланге изящно обыграл Дмитрия Орлова, прокинув мимо него шайбу одним движением клюшки по воздуху. Ты что, Гарри Поттер – мистер Нил? Твой бросок в дальнюю девятку был прекрасен.

СПАСИБО

ЗА ГОЛ, БАТЯ

Кузнецов вылетел, и его заменил другой центрфорвард – Ларс Эллер набрал 3 (1+2) очка. Сначала забил сам в конце первого периода, получив прекрасный пас от Михала Кемпни на пустые ворота.

А потом отдал две первые голевые передачи, когда забивали Александр Овечкин и строгий защитник Брукс Орпик. Этому парню уже 37 лет, он забил лишь второй кубковый гол в жизни. Но в этом чудо-матче он оказался победным. Старина Орпик, которого русские пацаны в раздевалке называют Батей, отменно бросил впритирку к ближней штанге.

Что касается Овечкина, то он в большинстве удачно замкнул угол, когда Эллер разрезал оборону хозяев, получив пас от Бэкстрема.

Вот это матч… Ай да финал. Теперь серия переезжает в Вашингтон. И нет сомнений, что третья игра тоже станет триллером. Хоккей в серии «Вегас» - «Кэпиталз» просто сумасшедший.

ТАБЛО ДНЯ

Вегас – Вашингтон – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Нил, Теодор – Эллер, ОВЕЧКИН, Орпик

Ваш: Овечкин (1+0; 0, 0, 3, 17.16)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 0, 4.26)

Орлов (0+0; -1, 2, 1, 22.10)

Счет в серии: 1-1

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.