Казань в эти дни начинает жить футболом. Роскошную базу «Ак Барса» на летний период зафрахтовала сборная Австралии, которая проведет тут первый матч чемпионата мира против французов. На входе устанавливают рамки как в аэропорту, ленты для просветки багажа. Не удивлюсь, если увижу автоматчиков – вот на бразильской базе сборной России в Иту они были.

А еще здешние места облюбовали японцы, хотя они в Казани вообще не играют. И когда я возвращался в Москву, весь самолет заполонили колумбийцы. Они тоже выбрали столицу Татарстана. Не знаю, кто из них бароны, у кого напудрен нос, но колумбийцы выглядели как таджики и вели себя шумно, щебеча на своем языке. Почему-то вспомнилось, как на матчах «Ак Барса» в плей-офф работал живой мексиканец, который назвал Казань спортивной столицей мира и восхищался всему – от бицепсов волейбольного тренера Владимира Романовича Алекно до белозубой улыбки хоккеиста Джастина Азеведо.

Кстати, только двух кумиров – Азеведо и Владимира Ткачева – не было на торжественной церемонии, на которой в Казани чествовали обладателей Кубка Гагарина. Не буду описывать все торжества – их нужно видеть. Но я там был, мед-пиво пил. И вот что меня зацепило…

Седовласый главнокомандующий «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов шагнул на сцену и напомнил, что его клуб брал две чаши подряд в 2009-2010 годах. «Вы это помните? Мы тоже, поэтому снова хотим сделать чемпионский дубль», - пообещал тренер и улыбнулся с лукавым прищуром. Где-то в Санкт-Петербурге вздрогнули.

Александр Свитов пока не имеет контракт на новый сезон, но очень хочет остаться в Казани. Боевой капитан, вот и рука на перевязи. Специальный корсет, в котором громадный Свитов еще больше походил на Терминатора. А уж как он гаркнул: «Кто чемпионы?», что весь ресторан «Пирамида» загудел. И ему эхом отозвалась команда: «Мы чемпионы!»

Восхитило, что в конце праздника в зал вкатили большой стол, на котором покоился Кубок Гагарина, изготовленный… из чак-чака. Его хотелось лизать и кусать, в стиле форварда «Бостона» Брэда Маршана.

Кстати, многие игроки «Ак Барса» в мае не теряли время. Их же в сборную России не позвали. Ну парни и полетели в Майами – в свои и съемные квартиры. Опытный защитник Андрей Марков заглянул на пятый матч «Тампы» с «Вашингтоном». Американская журналистка после седьмой игры написала, что возле раздевалки Овечкина поджидал «VIP-гость из КХЛ – Денис Зарипов».

- Не Денис, а Данис, - поправил я.

- Ой, я пробила в интернете: можно писать и так, и эдак, - начала меня учить американка. Ей виднее, о чем спор?

Певец Кирилл Андреев прилетел в Казань по спецприглашению. Я встречал лучшую треть Иванушек Internationalтрижды в жизни – на церемонии открытия сезона московского «Динамо» в ресторане у «Речного вокзала», на церемонии закрытия сезона «Спартака», когда мы плавали на кораблике по Москва-реке, и вот теперь – на празднике «Ак Барса». Останься в лиге «Лада» или «Югра», думаю, увидели бы мы однажды Кирилла в Тольятти или Ханты-Мансийске.

Он должен был выступать сначала на улице, а потом в «Пирамиде». Но на Казань налетел ураган. Чтобы не сорвало крышу в прямом смысле слова у болельщиков, их здоровьем решили не рисковать. Но на выходе из казанского Кремля, где хоккеистам вручали ордена, собралось приличное число фанатов. Они размахивали флагами, сочиняли кричалки без рифмы и делали селфи со всеми подряд, даже с ростовыми куклами. Одна из них, двухметровый судья с пышными усами, была подозрительно похожа на Олега Знарка. Я даже подумал, что внутри этой куклы настоящий Олег Валерьевич прячется от Романа Ротенберга и Владислава Третьяка – большие чиновники ФХР тоже прилетали в Казань, чтобы наградить хоккеистов «Ак Барса» медалями и кубком чемпионов России.

Понятно, что ведущим был Тимур Батрутдинов – он же татарин. Хорошо устроилась Полина Гагарина – из-за фамилии она теперь желанна на любом празднике КХЛ. Но и песни у нее хорошие. Звездный миг дня, наконец, наступил и у Кирилла, который спел гимн «Ак Барса», а затем фирменное задушевное «Девчонка-девчоночка». Эта песня 1986 года рождения – ровесница Рафаэля Батыршина и Роба Клинкхаммера, в составе считалась бы ветераном, имела бы право на пенсию и отдельный номер на выезде.

А знаете, что я увидел главное? «Ак Барс» - это большая дружная семья. Я окунулся в нее на один день. Меня приняли, как сына полка. Я жил на базе «барсов», жал твердую ладонь Маркова и кричал вместе со Свитовым: «Кто чемпионы? – Мы чемпионы!»

Там такая движуха была, что нельзя не кричать. Пусть в Казань летят австралийцы со своими кенгуру, в городе готовы носить на руках именно хоккеистов.