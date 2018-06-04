- Вы же за всем следите в мире. В чем секрет «Вегаса»?

- В двух вещах. Во-первых, новый клуб и эмоции. Ребята объединились и прошли так далеко. Они сейчас играют просто на кураже. Плюс хорошая дисциплина, опытные хоккеисты. Но в кубковых матчах очень важна ментальная составляющая. Другой вопрос, хватит ли «Вегас» на весь финал.

- Фишка в другом: «Голден Найтс» - это четыре звена, где все бегают на скоростях и втыкаются.

- Принцип комплектования команды может быть разным. Но очень часто те команды, которые имеют четыре равнозначных звена, хорошо готовы функционально. Они сражаются за тренера, идею, друг за друга, и у них все получается. Такая команда намного опаснее и мощнее, чем та, где несколько звезд, а остальные таскают рояль.

Ну сами подумайте. Есть «Вашингтон», от которого всегда много ждут. Там лидеры – Овечкин, Кузнецов... Все понимают, как долго они шли к Кубку Стэнли, какой груз на них лежит. А на другой стороне площадки – команда, которой просто в кайф играть.

- Вы прекрасно знаете Александра Овечкина. Объясните, как его нейтрализовать. И как выводить из-под опеки. Поставьте себя на место сначала Жерара Галлана, а потом Барри Тротца.

- С моей точки зрения, нейтрализовать Овечкина не очень сложно. Все знают его точки, сильные стороны. Тем более в НХЛ, где хорошо применяются технические методики. У каждого игрока есть определенные навыки, есть стереотип в действиях. Он просто просчитывается.

С другой стороны, мы знаем физический потенциал Овечкина, его огромную волю и заряженность на ворота. И поэтому его закрыть трудно. В этом парадокс, в этом сила Александра.

- «Вашингтон» дошел до финала, когда разыгрался Евгений Кузнецов. Очень умный и креативный центр. Насколько важно иметь такого игрока в тройке с Овечкиным?

- Центральный нападающий – это всегда мозг, голова. Так всегда было и будет. Другое дело, что иногда их ставят на край, чтобы сделать сдвоенный центр. Разные тактические ходы. Ну а Женя Кузнецов – очень нестандартный и необычный.

- В чем нестандартность?

- Не в том, что он может делать что-то лучше, чем другие. Он хорошо играет на высокой скорости, в ходе напряженной борьбы. На какое-то мгновение опережает соперников. И, конечно, Овечкину нужен такой центр, который питает его передачами. Самая сильная сторона Александра – заряженность на ворота, нацеленность на бросок.

- Давайте сменим тему. Что вы посоветуете Олегу Знарку, который оказался в вакууме после того, как завоевал золото Олимпиады? Непонятно, где он будет работать в КХЛ. А вы ведь сами с Быковым оказывались в такой ситуации в 2011 году.

- Мне очень непонятна ситуация с Олегом. Я считаю, не должно быть такого превозношения. И нельзя так небрежно относиться к людям, которые выиграли так много в России и на международной арене. Знарок – один из лучших наших тренеров. И вдруг он остался вне профессии, без работы?

Мне кажется, это очень неправильно. Здесь не должно быть эмоциональных решений со стороны руководителей клубов. Это ведь как строить команду. По крупицам собирать опыт, давать возможность работать. Нельзя так просто разбрасываться своими тренерами, набирать их откуда-то из Северной Америки или Европы и думать, что это панацея. Вы только что видели опыт одного очень неплохого тренера, работающего в Уфе – и вот результат.