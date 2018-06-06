В ночь с четверга на пятницу в Лас-Вегасе пройдет пятый матч финальной серии. Который может закрыть сезон. Прогноз на эту игру дает скаут сборной России Сергей Федотов.

- Есть ли у «Вегаса» шанс зацепиться за серию?

- Шанс – это получка или аванс. Он всегда есть. Но шанс этот материализуется лишь в том случае, если что-то разладиться у «Вашингтона». То, что происходило в четвертом матче, очень точно характеризует новичка лиги, прыгнувшего в финал. Даю 3, максимум 5 процентов, что «Вегас» перевернет серию.

- Говоря о четвертом матче, имели в виду бодрый старт «Вегаса» и кучу упущенных моментов?

- Именно. К восьмой минуте, если помните, гости создали три стопроцентных момента. А их главный бомбардир Джеймс Нил не попал в пустые ворота – шайба угодила в дальнюю стойку. Забей, и все могло пойти по другому сценарию. Хозяева же своими шансами не сорили. Воплотили их в голы и убедительно выиграли – 6:2.

- И все-таки дайте прогноз – завершится ли финал в пятницу?

- Пожалуйста. В пятницу выиграет «Вегас», будет первый овертайм в серии. Слишком велико давление на «Вашингтон». Но Кубок Стэнли Овечкин и его команда поднимут после шестого матча. Дома. На радость своим болельщикам.

- Почему вратарь «рыцарей» опытный Марк-Андре Флери рассыпался?

- Не согласен со словом «рассыпался». До финала он ловил все, что только возможно, и даже чуточку больше. Фарт стопроцентно был на его стороне, а с мастерством у него все в полном порядке. В серии с «Вашингтоном» удача ушла, ушла и запредельная непробиваемость Флери.

- Еще один широко обсуждаемый среди болельщиков вопрос – кому отдадут «Конн Смайт Трофи» для самого ценного игрока плей-офф?

- На мой вкус претендентов трое – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Крис Холтби. Я бы отдал «Конн Смайта» Кузнецову.

- Несколько лет назад в телевизионном эфире вы назвали Овечкина желобковым нападающим. По-прежнему так считаете?

- Если раньше он давал повод так считать, то теперь нет, нет и еще раз нет. Меня поразило, как в первом периоде третьего матча серии Александр опустился на колено и принял шайбу на себя. Ему было больно, телевизионщики выхватили его лицо с гримасой крупным планом.

- Таким я запомнил Ови на чемпионате мира-2014 в Минске, где ему доверили капитанскую нашивку. Пашущим в обороне наравне со всеми и даже больше других, ложившимся под шайбу, не щадя своего живота…

- Знаю, как капитан «Вашингтона» самоотреченно готовился к этому сезону. Женя Кузнецов и Дима Орлов с восхищением рассказывали. Ведь прошлый Александру не удался. Газеты писали: «Худший сезон Овечкина». Он во чтобы то ни стало решил взять реванш и завоевать наконец Кубок Стэнли. А импульс ему дала Анастасия Шубская. Это тот случай, когда женитьба пошла на пользу игроку.

- Может, Павлу Буре стоило пораньше жениться? Тогда глядишь, завоевал бы Кубок Стэнли…

- Вы вот шутите, а ее роль в преображении мужа огромна. Я понял это, когда в феврале 2016 года мы с тренерами сборной приехали в Вашингтон, и Александр пригласил нас в гости. Если «Вашингтон» выиграет трофей, то она будет вправе разделить славу со своим знаменитым мужем.

- Поговорим о Кузнецове. Евгений в НХЛ изменил себе или отвоевал свой игровой стиль – витиеватый, советский?

- Вы метко сказали: именно отвоевал. Еще совсем недавно за образец современного центрального нападающего выдавали Марка Шайфли из «Виннипега», то теперь в НХЛ восхищаются Кузнецовым. Русским центрфорвардом. Как 20 с лишним лет восхищались Сергеем Федоровым.

- Дмитрий Орлов повысил статус – превратился в топ-защитника НХЛ?

- С Димой мы дружим. Назвал бы его хорошистом. Он отлично катается, начинает и поддерживает атаку. Однако в своей зоне иногда действует за гранью риска, позволяет себе ошибки. Если от них избавится, станет, как вы говорите, топ-защитником. Он близок к этому.

- Назвав вратаря «столичных» Холтби среди претендентов на приз для самого ценного игрока плей-офф, не забыли о его ляпе в третьем матче серии? Когда он поехал за ворота остановить шайбу и подарил ее сопернику, выбрасывая через центр? Что это было? Бес попутал?

- Знаете, как такие ситуации объяснял капитан сборной России Алексей Морозов? «Хотел возродить интрижку». «Вашингтон» вел 2:0, а Холтби, похоже, замерз в воротах. Ведь большинство шайб до него не долетало. Почти все броски гостей блокировались. Вот и решил вратарь размяться...

- В своей колонке я недавно сравнил «Вегас» с возмутителем спокойствия в КХЛ ХК МВД. В «Вегасе» не смог закрепиться Вадим Шипачев, а в команде «милиционеров» Олег Знарок после финала с «Ак Барсом» остался недоволен центрфорвардом Мэттом Эллисоном…

- Есть некоторые моменты сходства. Теперь, проанализировав дебютный сезон «Вегаса», пришел к выводу: даже в наилучшей форме Шипачев не формат для этой команды, инородное тело.