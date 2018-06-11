Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко предлагает смелую реформу в тренерском штабе нашей национальной команды.

Итак, главным тренером сборной России по хоккею назначен Илья Воробьев. Контракт у него 2+2. То есть либо два года, либо четыре. Одновременно он возглавил и СКА. По сути, все осталось, как и при Олеге Знарке, совмещавшим должности в клубе и национальной команде.

Но правильно ли это?

В свое время специалисты спорили до хрипоты и доказали хоккейному руководству, что тренер сборной России непременно должен быть освобожденным. И чуть ли не насильно выдернули ради этого Зинэтулу Билялетдинова из «Ак Барса». Итог – поражение на ОИ в Сочи.

До этого и после и Вячеслав Быков и Олег Знарок эти посты совмещали. Тоже после долгих споров в прессе. Но и у них были досадные осечки.

Так каким должен быть тренер сборной – освобожденным или нет? Я отвечу на первый взгляд парадоксально – оба варианта плохи!

Рассмотрим их отдельно.

1. Освобожденный специалист.

Из кого у нас выбирают тренеров для сборной? Билялетдинов взял Кубок Гагарина в 2009 и 2010 – просим на царство. Знарок повторил этот успех в 2012 и 2013 – зовем в сборную его. У Воробьева история немного другая, но и он проявил себя здорово в «Магнитке» в 2016 и 2017-м.

Как таких спецов вдруг оставить без ежедневной работы в клубе? Они же сразу окажутся не в своей тарелке! И сами пойдут на ковер к руководству: «Дайте нормальную работу! Выпадаем из ритма». Сидеть по полгода на трибуне для них просто ненормально.

2. Тренер-совместитель.

Тут главная проблема совсем в другом. До конца февраля – все ОК. Тренер трудится в клубе, изредка отвлекаясь на сборную в паузах Евротура. Но вот регулярный чемпионат завершился.

В марте самое время полностью переключаться на сборную. Подтянуть в Новогорск кандидатов, уже вылетевших из плей-офф. Отслеживать лидеров в матчах Кубка Гагарина. Начинать штудировать игроков в НХЛ, прикидывая будущие тройки.

Но… Ничего ведь этого не происходит! Тренер сборной тренирует СКА. А питерский клуб постоянно ставит перед собой высочайшие задачи в КХЛ. Но если ты борешься за Кубок Гагарина… Какая может быть сборная?! Ты от всего мира должен отключиться. Полностью сосредоточиться на клубной команде и на конкретном сопернике в очередном раунде. Какой чемпионат мира, какая НХЛ? Если думать одновременно и об этом – Кубка никогда не возьмешь.

Ну, допустим, выиграли. Победа. Так надо в отпуск. Насладиться ею сполна и забыть о хоккее на пару месяцев. А вместо этого – пожалуйте галопом на ЧМ, к началу которого надо полностью перезагрузиться чуть ли не за неделю. Кому такое по плечу? Да и к чему такие нагрузки заведомо бьющие по подготовке нашей команды?

Вы посмотрите на статистику работы тренеров сборной России на чемпионатах мира.

Знарок стал чемпионом на стартовом для себя ЧМ-2014. Потом постоянно были медали. Но уже не золотые.

Билялетдинов стал чемпионом на стартовом для себя ЧМ-2012. Через год провалил ЧМ-2013, вылетев в четвертьфинале со счетом 3:8 от сборной США.

Вот Быков начал только с «бронзы». Но на ЧМ-2007 в Москве наша команда была явным фаворитом. Поражение от финнов в полуфинале рассматривалась, как досадная осечка. Да это и было так! Что и подтвердили победы на ЧМ-2008 и 2009. А вот в 2011-м, на пятом году работы в сборной, тренеры-победители остались без медали. И сами потом признавали, что отчасти подготовится к турниру им помешал Кубок Гагарина, завоеванный ими в том же году вместе с «Салаватом Юлаевым».

Что же выходит?

Без клуба нашим тренерам работать некомфортно. А совмещая посты в клубе и сборной они оказываются под столь мощным прессом, что просто не выдерживают и это сказывается на результатах национальной команды.

Куда ни кинь, всюду клин?

Понятно, что критиковать легко. Но если и то, и другое не подходит… Где же выход?! А как всегда – перед глазами. Почему бы не попробовать канадскую систему?

Приглашать тренера на работу в сборную не на длительный цикл, а на конкретный турнир. Не надо готовиться с прицелом на Олимпиаду четыре года. Покажи результат здесь и сейчас. Докажи, чего стоишь!

Это касается в первую очередь чемпионатов мира. Везти команду туда должны также амбициозные, перспективные или уже состоявшиеся специалисты, для которых сезон в КХЛ завершился в марте. Не так удачно, как хотелось? Вот и доказывай, что можешь больше с более сильной командой на международном уровне! В принципе, я бы и Еротуры разным спецам раздавал для практики, если ФХР решится зайти по этому пути так далеко.

Это, с одной стороны, даст тренеру спокойно готовить команду к турниру не разрываясь между клубом и сборной. И заставит его использовать свой шанс на полную катушку. С другой стороны, мы увидим в условиях работы со сборной широкий спектр наших специалистов. И когда придет время Олимпиады или домашнего ЧМ этот опыт поможет скомпоновать мощную и сильную бригаду спецов-соратников.

Опять же сейчас ведь как? Назначили тренера на четыре года. И свалили на него всю ответственность. Для хоккейного руководства это своеобразный буфер, которого (в случае неудачи) можно сделать козлом отпущения, завуалировав этим куда более глобальные проблемы в спортивном хозяйстве. Победили – в раздевалке полно самых разных людей, которые прихлебывают из Кубка и делают селфи с игроками. Проиграли – тренер один выходит к прессе, отчитываться за фиаско.

Я это сейчас на примере футбольной сборной наблюдаю. ЧМ еще не начался, а сколько уже ядовитой критики в адрес тренера сборной России вылито! Провалимся там – человек на казнь заранее назначен. Черчесов за все ответит. И словно забыли все, что у нас в футболе и до этого при самых разных наставниках дела были не ахти.

Но вернемся к хоккею. Если тренеры будут постоянно меняться, не будет нужды держать их постоянно на зарплате. Приступил к своим обязанностям в марте? Вот получи контракт на три месяца! Еротуры – договор на месяц или вообще три недели.

Потому что в принципе сборная не должна быть способом заработать себе денег за пару лет на всю оставшуюся жизнь. Туда надо идти, чтоб доказывать – вот, я многое могу!

Вот такие реформы вызревают порой в мертвом для хоккея июне. Обсудим?