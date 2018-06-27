В ночь со вторника на среду состоялись выборы в Зал славы НХЛ. Среди пятерки новых членов – легенда Александр Якушев. Торжественная церемония состоится в Торонто 12 ноября.

Знаменитый нападающий «Спартака» и сборной СССР стал четвертым представителем нашей страны в святая святых Канады, не имеющим отношения к НХЛ. Вслед за Анатолием Тарасовым, Владиславом Третьяком, Валерием Харламовым.

Впрочем, почему не имеющим? Як-15 стал героем трех эпохальных суперсерий – в 1972-м, 1974-м и 1975/76-м. В 1974-м советская сборная схлестнулась с канадцами из ВХА во главе с Бобби Халлом, Горди Хоу, Джерри Чиверсом, Фрэнком Маховличем, Пэтом Стэплтоном, Полом Хенденсоном…

– В Суперсерии-72 габаритного технаря Якушева сравнивали с Филом Эспозито, лучшим бомбардиром тех исторических матчей, – с удивлением прочитал я на сайте NHL.com.

Во-первых, Фил Эспозито – технарь с натяжкой. Скорее – не виртуоз, в отличие от Якушева. Впрочем, с техникой у Фила было все в порядке: по умению бороться под воротами, находить там шайбу равных ему было не сыскать.

– По моему мнению, Яки был лучшим игроком в той серии. Его я боялся больше всех, боялся, что он нам забьет. Для меня честь считать его своим другом, – признался Фил Эспозито в дни празднования 40-летнего юбилея Суперсерии-72 в Москве.

А сравнивали Якушева за океаном с Питом Маховличем, тоже гренадером. Однако сравнение это было явно не в пользу форварда «Монреаль Канадиенс». Хотя он и забил едва ли не самый красивый гол в Суперсерии-72. Обыграв на пути к воротам защитника Евгения Паладьева и как-то легко перехитрив Владислава Третьяка. Дело было в Торонто, в конце матча. Паладьев до своих последних дней корил себя за ошибку. Якушев в той игре тоже не ушел без заброшенной шайбы…

После развенчания канадских профессионалов хоккейный мир стал смотреть на Якушева другим глазами. Наряду с Валерием Харламовым и Третьяком его зачислили в когорту звезд первой величины по ту сторону океана.

– Харламов дважды забил в первом матче Суперсерии-72. А какие из голов вы считаете самыми важными? – я поинтересовался у Александра Сергеевича полтора года назад в редакции «Советского спорта».

Якушев на несколько секунд задумался:

– Трудно так сразу ответить. Запомнился гол, забитый в 72-м в ворота Тони Эспозито почти от синей линии. Непросто было пробить этого вратаря-левшу, он далеко выкатывался из ворот. Еще не забыть третью шайбу чехам на Олимпиаде в Инсбруке. Они ведь вели 2:0, потом в третьем периоде – 3:2. Наша спартаковская тройка закрутила у ворот Холечека такую карусель, что соперники не знали, куда бежать, кого держать. Та шайба, кстати, стала решающей. Ведь нас устраивала ничья. Потом Харламов забил четвертую, победную…

На стыке 1975-го и 1976 годов Якушев с тремя одноклубниками усилил «Крылья Советов» в матчах с клубами НХЛ. Параллельно за океаном гостил ЦСКА. По итогам той серии (тоже ведь исторической) Як-15 включили в первую символическую пятерку звезд, а Харламова – во вторую.

– Да канадцы не разбираются в хоккее, – засмеялся Якушев, когда я озвучил ему этот факт.

Как верно подметил мой коллега, в нем сочетались избалованность славой и скромность обычного гражданина.

В гости к «Советскому спорту» Якушев приехал в страшный гололед. И даже не поинтересовался, где ему припарковать авто. Оставил машину чуть ли не километре от редакции и пошел пешком. Хотя мы заранее выделили место на закрытой стоянке.

От него я не слышал ни единого дурного слова о своих коллегах. Хотя везунчиком Якушева не назовешь, он был зависим от тренерской воли. Не пожелал Анатолий Тарасов взять его на ЧМ-1971 в Швейцарию и отцепил от сборной. Без видимых причин. Отомстив за какие-то сказанные в шутку слова о противостоянии «Спартака» и ЦСКА.

Якушев расцвел при Всеволоде Боброве с его утонченным вкусом на таланты. Именно Бобров открыл миру Владимира Шадрина и объединил его с Якушевым.

А на заре карьеры в сборной Александр Сергеевич переиграл буквально со всеми нашими звездами, даже в тройке с «академиками» Виниамином Александровым и Александром Альметовым вышел в контрольном матче со шведами в преддверии ЧМ-1967 в Вене.

Но все-таки его клиентами считались канадцы. 24 апреля 1977 года в той же Вене Якушев отгрузил «Кленовым листьям», впервые приславшим на чемпионат мира состав из НХЛ, четыре шайбы. Наши учинили команде братьев Эспозито неслыханный разгром – 11:1! Через две недели в повторном матче Як-15 ограничился дублем, и разгром был потише – «всего» 8:1.

Год назад в заметке, предваряющей выборы в Зал славы Александра Могильного (его так и не включили), автор этих строк посоветовал жюри, куда входит Игорь Ларионов, обратить внимание на Якушева. «Профессор» так и поступил. Недаром в детстве болел не за ЦСКА, а за «Спартак», лицом которого до сих пор считают Якушева.