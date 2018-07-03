24-летний Наиль Якупов после восьми сезонов за океаном подписал контракт со СКА. 24-летний Антон Слепышев после трех сезонов в «Эдмонтоне» стал игроком ЦСКА. 25-летний Виктор Антипин, попробовав себя в «Баффало», после первого же сезона улетел домой и подмахнул новый договор с родной «Магниткой».

Чувствуете, что все эти истории чем-то похожи? В первую очередь – возрастом игроков. Они молоды. Они еще даже не на пике своей карьеры, а на пути к нему. И они приняли решение продолжить карьеру в КХЛ, уже показав себя в НХЛ. Давайте рассмотрим путь каждого игрока в профессиональном хоккее чуть подробнее.

1. Наиль Якупов

Яркий талант нижнекамской школы принял решение улететь за океан еще в 16 лет, махнув из молодежного «Реактора» в канадскую лигу Онтарио. Потом был первый номер драфта НХЛ, дебют за «Эдмонтон». Отработав в клубе трехлетний контракт новичка, Наиль подписал новый – на два года и пять миллионов долларов.

Однако затем его карьера пошла на спад. Сперва однолетний контракт с «Сент-Луисом». Затем – с «Колорадо», уже всего на 875 000 $.

В результате форвард простился со своим агентом – Игорем Ларионовым, который был готов за любые деньги подписывать его в НХЛ, и принял решение вернуться в Россию. Но, конечно, уже не в «Нефтехимик», а в топовый СКА, успевший выкупить на него права. Контракт Якупова с питерским клубом – на два года.

2. Антон Слепышев

В отличие от Якупова, воспитанник многострадального новокузнецкого хоккея Слепышев начал взрослую карьеру в родной «Кузне». Потом три года матерел в «Салавате Юлаеве». И лишь после этого отправился покорять НХЛ, где провел три сезона в «Эдмонтоне».

Нападающий честно все это время боролся за место под солнцем в лучшей лиге мира. Но борьба шля с переменным успехом – форвард постоянно балансировал на грани между НХЛ и АХЛ. В итоге, поняв, что новый солидный контракт за океаном ему не светит, Антон принял предложение ЦСКА. Наверняка куда более щедрое. Контракт форварда также рассчитан на два ближайших года.

3. Виктор Антипин

Известный уральский защитник успел дважды выиграть Кубок Гагарина (а до этого еще и Кубок Харламова в МХЛ) в составе родной магнитогорской команды, а также завоевать три медали на чемпионатах мира.

И также не устоял перед искушением попробовать свои силы в НХЛ. К несчастью для Антипина, предложение от «Баффало» поступило накануне Игр в Корее. Виктор принял его и, по-моему, прогадал. Мог бы повесить себе на шею золотую олимпийскую медаль, поскольку был железобетонным игроком в сборной Олега Знарка. А вместо этого приобрел за океаном безусловно полезный, но, скорее негативный опыт. 47 матчей в НХЛ с коэффициентом полезности «минус 9» с зарплатой 925 000$.

Сейчас Антипин не долго раздумывая подмахнул трехлетний контракт с «Магниткой», где будет получать в год в несколько (с учетом процентов) раз больше.

4. Николай Кулемин

Я не ошибся, упомянув в начале заметки, что НХЛ покинуло четверо известных российских игроков. Конечно, Кулемин находится в этой компании как бы отдельно.

31-летний чемпион мира-2012, 2014 свой последний сезон в «Айлендерс» чуть ли не полностью пропустил из-за травмы – сыграл 13 матчей. Поэтому тоже нисколько не сомневаясь подписал трехлетний договор с родным «Металлургом» на пол миллиарда рублей. Резон понятен. После неудачного сезона за океаном много денег не поднимешь. А для родного Магнитогорска Николай – фигура знаковая. Не Малкин, конечно. Но 10 сезонов в НХЛ за плечами и пять медалей всех достоинств на взрослых чемпионатах мира – это круто.

И все же – почему наши игроки покидают НХЛ и чуть ли не массово едут домой? Ведь и год назад была похожая картина. А как же мечта, сильнейшая лига в мире, так называемый профессиональный рост? На самом деле у этого, казалось бы, непростого решения трех наших молодых игроков есть две простых главных причины.

Первая – это, безусловно, финансы. В разгар карьеры деньги надо зарабатывать на всю оставшуюся жизнь. Хоккей – суровый вид спорта, где от тяжелых травм никто не застрахован. А в России игрокам уровня, так сказать, выше среднего платят гораздо больше, чем за океаном. Особенно, если наши парни возвращаются из НХЛ в КХЛ.

Вторая – показательный пример Валерия Ничушкина. Талантливый форвард улетел за океан в 18 лет, блестяще дебютировав в «Далласе». Однако затем последовала тяжелая травма бедра, операция и не слишком удачный третий сезон в клубе, когда он перестал появляться на льду в ударных звеньях.

Давать новый контракт Ничушкину в НХЛ не спешили. И он спокойно вернулся в ЦСКА. Заработал за два года денег. Но главное – вновь поднял свой статус игрока успешной игрой в КХЛ. И вот сейчас получил от того же «Далласа» новый контракт на 5,9 миллионов долларов (за два года). Для второго начала – неплохо!

Вывод-то очень простой. Раньше российским игрокам в НХЛ, у которых сезон не задался, приходилось спускаться в АХЛ. Сейчас есть другая альтернатива – КХЛ. Возвращайся, зарабатывай, поднимай свой авторитет и… Снова возвращайся! Уже в НХЛ.

Вот такая модная фишка. При которой и амбиции сыты, и доходы целы.

Плохо ли это для развития КХЛ? Не думаю. Если, конечно, перестать беспокоится о второсортности и пытаться обскакать НХЛ.