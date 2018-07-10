Если точнее, то Кучеров пока не стал, а станет только через год. В будущем сезоне его зарплата составит $4,76 млн. А вот через сезон – уже $12 млн. Средняя зарплата - $9,5 млн в год, как у Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Правда, тут назревает еще один контракт-блокбастер. Артемий Панарин не хочет продлевать отношения с «Коламбусом», и этот клуб может его обменять. Новая команда – будет ли это «Чикаго», «Лос-Анджелес» или та же «Тампа», подпишут Панарина на семь лет, на очень большие деньги. Не удивимся, если это будет более $10 млн в год.

Кучеров же стоит того контракта, который получил. Форвард «Лайтнинг» в апреле набрал 100 (39+61) очков, став лучшим бомбардиром регулярки среди россиян. Вот как выглядит раскладка по сезонам. 2019-20: $12 млн ($1 млн зарплаты + $11 млн подписной бонус). 2020-21: $9 млн ($4 млн + $5 млн). 2021-22: $12 млн ($3,5 млн + $8,5 млн). 2022-23: $9 млн ($4 млн + $5 млн). 2023-24: $10 млн ($5 млн + $5 млн). 2024-25: $9 млн ($5 млн + $4 млн). 2025-26: $8 млн ($5 млн + $3 млн). 2026-27: $7 млн ($4 млн + $3 млн).

Посмотрите, сумма – $76 млн. Но при этом общий подписной бонус: $44,5 млн. Деньги даются вперед, их можно положить на депозит, вложить в инвестиции, заработать на процентах.

И вы еще учтите разницу в налогах. В Канаде они составляют 53 процента, а во Флориде – 35 процентов. Если бы не было подписных бонусов, то средняя зарплата Кучерова поднялась бы до $10,5 млн за сезон. А играй он в Калифорнии или в канадском клубе, то получил бы $12,5 млн в год.

Как вы понимаете, это уже как договор, который подписал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Рекордные деньги для НХЛ. Но дело не только в деньгах, разумеется. Как любил говорить Павел Дацюк, «главное – не подписать контракт, а его отработать».

Обратите внимание на сезоны 2020-21 и 2022-23 – там зарплата не $12 млн, а $9 млн в год. Так агент игрока страхуется от возможного локаута в НХЛ. Как вы помните, ЦСКА обменял права на Кучерова в СКА. Если Никита решит приехать в Россию, чтобы играть дома во время трудовой забастовки за океаном, то будет выступать в Санкт-Петербурге.

Но считайте это только лишь командировкой. Большой контракт Кучерова истечет, когда ему исполнится 34 года. Нормальный возраст для того, чтобы совершить еще одну мощную сделку – контракт на шесть-восемь сезонов. Никита так ответственно относится к себе и своему хоккею, что его уровень упасть не должен. И ждем Кубков Стэнли. Малкин, Овечкин, Евгений Кузнецов уже завоевывали серебряную чашу. Кучеров – следующий в очереди. В ближайшие годы у «Тампы» будет мощная команда.