Где окажется Артемий Панарин, и почему он не продлевает контракт с «Коламбусом»? Мы обсуждаем это с его агентом Дэном Мильштейном.

ЛУЧШИЙ СЕЗОН В КАРЬЕРЕ

Напомним, как все было. Артемий Панарин, одна из главных звезд СКА и сборной России, решает в 23 года продолжить карьеру в НХЛ – и уезжает в «Чикаго». Там в первый же сезон набирает 77 (30+47) очков и получает «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги, причем обгоняет самого Коннора Макдэвида. Во втором сезоне – примерно такая же статистика (31+43=74).

Но вдруг «Чикаго» меняет Панарина в «Коламбус» на Брэндона Саада, что вызывает большое удивление у Артемия. Тем не менее, Панарин справляется с этой ситуацией и выдает свой лучший сезон в НХЛ, набрав 82 (27+55) очка. А его команда в первом раунде проигрывает будущему чемпиону – «Вашингтону».

В принципе уже тогда было подозрение, что Артемий не задержится в «Коламбусе» надолго. После сезона 2018-19 у него заканчивается контракт, игрок становится неограниченно свободным агентом. То есть Панарин провел бы за «Блю Джекетс» один сезон, максимум – два. И потом мог бы сам выбирать, где продолжать карьеру.

В понедельник в Ницце состоялись переговоры Панарина и его агента Дэна Мильштейна с генменеджером «Коламбуса» с Ярмо Кекяляйненом. Хоккеист обозначил свою точку зрения, что сейчас не готов продлевать контракт с «Блю Джекетс». То есть теперь клуб должен или обменять свою суперзвезду, или через год потеряет ее просто так.

КОМАНДИРОВКА НА ПАРУ ЛЕТ

- Я считаю, что Артемий поступает порядочно по отношению к «Коламбусу», потому что говорит все открыто и прямо, оставляя клубу свободу для маневра, – рассуждает Мильштейн. – Мы обсуждали все варианты. Я объяснил, что есть риск, когда игрока могут обменять абсолютно в любой клуб НХЛ. Тем не менее, для нас правда и честность важнее. Артемий решил все делать открыто.

Тут нет подковерных игр, как у других, кто оказывался в подобной ситуации. Панарин не хочет подвести команду. К нему великолепно относятся в «Блю Джекетс», там работают хорошие люди. Он их очень уважает, выкладывает все карты на стол – я это называю порядочным отношением к болельщикам.

- Так почему же Панарин думает уйти из такого прекрасного клуба?

- Артемий на данный момент не готов подписывать долгосрочный контракт с «Коламбусом». Ничего плохого в этом городе и команде нет. Он благодарен судьбе за то, что случился обмен именно в этот клуб. Это был вызов, и он его принял, стал лучше, как хоккеист. Панарин играл в «Чикаго» в тройке с Патриком Кейном, а в «Коламбусе» реально стал форвардом №1, настоящим лидером команды. Артемий приехал, сделал свою работу в этом сезоне…

- Может, дело в подруге Панарина, которая хочет жить в большом городе Северной Америки?

- Вы просто не знаете Алису. Она по-настоящему поддерживает Артемия, готова с ним жить в любом городе, спокойно переехала из Чикаго в Коламбус. Решение принимает только Панарин, и он готовится сделать свой выбор.

«ВЫГОДНЕЕ МЕНЯТЬ ЛЕТОМ»

Очень интригующим сюжетом было бы возвращение в «Чикаго», но как я знаю, вероятность этого равна нулю. Лично я удивлюсь, если Панарин – парень с характером – вернется туда, где его, по сути, предали. Отказались от игрока ради того, чтобы утрамбовать платежную ведомость. Сейчас можно кусать локти, тем более «Чикаго» не попал в плей-офф. Но вряд ли Артемий войдет второй раз в ту же реку.

С моей точки зрения, идеальным вариантом был бы переход в «Тампу», где Панарину дали бы порядка $9,5 млн в год – как Никите Кучерову. И он играл бы в звене с Кучеровым и центрфорвардом Стивеном Стэмкосом. Это была бы бомбическая тройка! Да и «Тампа» считается сейчас чуть ли не главным претендентом на Кубок Стэнли.

Но как я знаю, Панарин очертил круг из ряда клубов, в одном из которых хотел бы оказаться на ближайшие 7-8 лет. Не только играть там, но и жить, строить семью, растить детей. В общем, бросить якорь.

- Но ведь есть риск, что следующий сезон Панарин может провести не в той команде, где видит свое будущее. Вот сейчас «Коламбус» обменяет его в какой-нибудь клуб-аутсайдер… - продолжаю разговор с Мильштейном.

- Вероятность этого есть. Но в принципе, этот клуб должен понимать, что если берет Артемия, то он будет готов там подписать долгосрочный контракт. Хотя есть разные варианты. Можно ведь взять игрока на год, чтобы пойти с ним за Кубком Стэнли. Или остаться в «Коламбусе», а в феврале за Панарина получат драфт-пики и еще что-нибудь. Или оставить до конца сезона. Стратегия может быть совершенно разной.

«ЗА ДЕНЬГАМИ ОН НЕ ГОНИТСЯ»

Если посмотреть по левым крайним форвардам, то Панарин сейчас занимает третье место в лиге после Александра Овечкина («Конн Смайт Трофи») и Тэйлора Холла («Харт Трофи») – самых ценных игроков лиги в плей-офф и регулярном чемпионате. Цена на Артемия будет от $10 млн в год. Уровень Джона Тавареса. А вот срок контракта…

- Вероятен долгосрочный договор на семь-восемь лет, - говорит Мильштейн. – При этом подчеркну, что Артемий вообще не гонится за деньгами. Это для него – не главный приоритет. Важно место, где он хочет играть. «Принеси мне самый большой контракт» - Панарин живет вообще не по этому принципу.

- Как настроение у Артемия? Он ведь будет сидеть на чемоданах, его обменяют в любой момент.

- Нормальное настроение. Мы к этому моменту карьеры шли не один день.

- А сейчас, как вижу в инстаграме, вы сидите в Ницце и играете в шахматы. Похоже, вы сейчас целую партию разыгрываете. «Каков ваш следующий ход, мистер Кекяляйнен?»

- Что-то похожее тут есть. Но скажу так: в разгар сезона Артемий хочет не вести переговоры о контракте, а играть в хоккей. И если будет какое-то решение – или в пользу «Коламбуса», или обмен в другую команду – то его надо принять до 13 сентября, когда откроется тренировочный лагерь «Блю Джекетс». Ну или решение будет уже после сезона. Мы говорим о том, что зависит от Панарина. И речь идет конкретно о долгосрочном контракте. Он хочет заниматься своей работой и быть лучшим на льду.

Мы плотно общаемся с Артемием каждый день. Он прекрасно понимает, что его могут обменять. Возможно, однажды это произойдет. Но в середине сезона устраивать «цирк с конями» – это неправильно. Поэтому повторю: мы с Панариным решили, что будем вести переговоры с «Коламбусом» или другим клубом только до открытия лагеря. Если это не случится до 13 сентября, то все переносится на следующее лето. Только так.