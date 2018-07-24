В КХЛ – самый разгар предсезонки. Команды определились с составами, приступили к тренировкам – лед, земля, физика и, конечно, химия, которая должна быть между партнерами по звену. Самое время обсудить трансферы. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переходы игроков.

Шоппинг бело-голубых

– Александр Викторович, если год назад мы активно обсуждали «контрольную закупку» ЦСКА, то сейчас самыми яркими трансферами отличилась другая московская команда. «Динамо» пополнилось экс-капитанами «Северстали» и «Витязя» Дмитрием Кагарлицким и Максимом Афиногеновым, а также одним из ведущих экс-игроков СКА Вадимом Шипачевым.

– У «Динамо» действительно самые агрессивные трансферы в это межсезонье! Хороших, добротных игроков подписали. В клуб пришли новые руководители, желающие создать сильную команду, которая, как и раньше, будет одним из лидеров. Понятна их цель – Кубок Гагарина.

– «Череповецкий дуэт» сможет себя проявить?

– Сказать «Кагарлицкий-Шипачев» – одно, а вот как они в одном звене сыграются – другое. Это два лидера. Если смотреть по мастерству, то должно все получиться у них: Шипачев – один из сильнейших центральных в лиге, игрок разводящий; Кагарлицкий и забивает, и отдает. Посмотрим, найдут ли взаимопонимание на льду.

– У Кагарлицкого были предложения и от других клубов. Шли разговоры о ЦСКА, в Уфе его давно ждут. Стан бело-голубых – наиболее подходящая для Дмитрия команда?

– Это его личное решение. Любой игрок ищет команду, где ему будет лучше. Выгодный контракт, понимание того, что сможет стать лидером в новом клубе, возможность играть в первом звене, личные причины – все это в совокупности, наверное, повлияло на выбор.

– Вернулся в «Динамо» еще один яркий игрок с лидерскими качествами – Максим Афиногенов.

– Отлично провел два последних года в «Витязе». На Максима возраст словно не влияет. Это игрок, который здорово поиграл в НХЛ. Опытный, ответственный хоккеист, который поможет не только на льду, но и, при необходимости, окажет психологическую поддержку в раздевалке. Поэтому, что сказать? С возвращением, Максим, в родные пенаты!

Град шайб Боченски и надежды «Автомобилиста»

– Одно из примечательных возвращений – Брэндон Боченски. Пропустив один год, хоккеист решил вернуться на лед и повести в бой уже ставший родным астанинский «Барыс». Не скажется ли годовой перерыв на лучшем бомбардире-легионере в истории КХЛ? Да и партнеры Боченски разошлись по разным клубам.

– Боченски у нас товарищ забивающий! Думаю, что он сможет в любыми игроками выступать. Клуб, наверняка, подбирает ему партнеров. Брэндон обладает отменным броском. Может мы и не увидим такого ошеломительного града шайб, как в его предыдущих сезонах, но то, что Боченски будет на виду – это точно.

– Один из партнеров Боченски Найджел Доус перебрался в «Автомобилист».

– Доус покажет нам отличный хоккей. В этом году в Екатеринбурге собирается очень неплохая команда. Они и в прошлом сезоне смотрелись интересно, но не хватило им скамейки в решающих матчах. Ребята там перспективные, молодежь хорошая. Тоже будут идти вперед, навстречу Кубку. И Найджел будет помогать им ускорить эту встречу.

– «Капитан Сибирь» Степан Санников покинул свой «корабль» и отправился на Волгу в ярославский «Локомотив».

– В «Сибири» Степан был лидером, а вот станет ли он им в «Локомотиве»? Мы уже были свидетелями перехода ведущих игроков Новосибирска в другой клуб. Да, местами они бывают хороши, но стабильность пропала. Талантливые ребята, но игру как в «Сибири» не показывают. «Сибирь» отличается от Ярославля. Первая – более раскованная и креативная команда. «Локомотив» же играет по заданию, все знают свои места. Сложновато будет Степану, но он сам принимал решение. А так – клуб в Ярославле амбициозный, с высокими задачами. В этом плане – выбор хороший.

Время Якупова и политика СКА

– Интересное приобретение СКА – Наиль Якупов.

– Если почитать прессу, которой Якупов давал интервью, то можно сделать вывод, что амбиций у этого парня много. Говорил, что в НХЛ его зажимают. Конечно, уезжая в Америку, любой хочет играть, а не просто тренироваться и сидеть на лавке. Думаю, что в СКА у Якупова будет шанс проявить себя, хоть в питерской команде – это задача непростая, здесь много талантливых игроков, мастеровитой молодежи, рвущейся в бой. Но желание у Наиля большое, а значит и шансы будут.

– В защиту СКА взяли Василия Токранова. Заиграет Василий в Питере?

– В СКА очень хорошая политика по подбору игроков – они не просто скопом набирают всех талантливых, а подбирают хоккеистов точечно, на определенные позиции. Это отличный, ответственный подход к трансферам. Токранов – жесткий игрок, способный подключаться к атакам. Взяли – значит знают, как применить его сильные стороны.

– Значит и бывший лидер «Амура» Алексей Бывальцев не потеряется?

– Смотря в каком звене будет играть. В Хабаровске он больше половины игры на площадке проводил – времени проявить себя у него было много, и тренер верил в него. Партнеры играли на забивающего Бывальцева. В каком статусе его видят в СКА? Скоро узнаем.

– Столкнемся ли мы с проблемой длинных лавок у топ-клубов? Когда игроки, которые могли бы быть на лидирующих позициях в одной команде, в другой – смотрят матч с трибун?

– Я всегда говорил, что надо давать хоккеистам возможность проявить себя! Зачем держать на скамейке в шестом звене человека, который может стать лидером в другой команде. Например, ребята, которые переходили из СКА в «Спартак». Тот же Александр Хохлачев как раскрылся!

Бонус!

– В этом году попробовать свои силы в НХЛ поехали несколько хоккеистов ведущих клубов. Илья Ковальчук, Богдан Киселевич, Илья Любушкин, Илья Самсонов, Егор Яковлев. Получится?

– У Ильи Ковальчука все получится. У него есть четкая цель – Кубок Стэнли, и он будет к ней идти. Остальные же поехали проявлять себя. Тут важно к какому тренеру они попадут. Да, игроки хорошие, но смогут ли закрепиться в Америке – покажет время.