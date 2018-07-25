СОТРУДНИКОВ СРОЧНО ЭВАКУИРОВАЛИ

Представьте, что это ни где-то в Сибири, а у вашего дома поехал фундамент. И вам срочно надо его покинуть, искать новое жилье, решать массу свалившихся на голову проблем… Представили? Вот в такой же ситуации оказался и «Авангард» за месяц с небольшим до начала регулярного чемпионата КХЛ. Сотрудники клуба из здания срочно эвакуированы. И запрещается даже возвращаться туда, чтобы забрать личные вещи. Жизнь дороже.

Чтобы как следует подготовиться к сезону, в клубе затеяли ремонт домашней «Арены Омск». Но по ходу его выяснилось, что дворец находится в аварийном состоянии. И проводить там хоккейные матчи или какие-либо другие мероприятия опасно для жизни людей.

Что теперь делать с ареной – решают специалисты. Сколько времени потребуется на устранение аварийной ситуации – никто точно сказать не может. Но уже ясно, что на привычном домашнем льду «Авангард» начать чемпионат никак не сможет.

Надо искать «запасной аэродром». Но где?! Задачка, мягко говоря, не из простых. Особенно, если учесть предельно короткие сроки. В связи с чрезвычайной ситуацией на официальном сайте клуба появился короткий пресс-релиз.

«МЫ СТОЛКНУЛИСЬ С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ»

- «Арена Омск» - это дом «Авангарда», и для нас было крайне важно подойти к новому сезону в полной готовности, в том числе в плане комфорта и безопасности наших болельщиков, - заявил в нем президент клуба Максим Сушинский. -В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Для реализации данных задач были привлечены лучшие ресурсы и специалисты. Отмечу, что в предыдущие годы комплексных обследований на арене не проводилось.В настоящий момент консультации и экспертизы еще продолжаются. Но поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты. Мы будем сообщать о том, как развивается ситуация.

Чтобы более ясно представить, что же сейчас происходит в омском хоккейном хозяйстве, обозреватель «Советского спорта» набрал номер Сушинского.

- Пока особо добавить нечего. Мы решаем проблему, но думаете это так просто в экстренном порядке найти для «Авангарда» новую домашнюю арену, - горько усмехнулся Максим. – Мы же всего несколько дней назад объявили, что у нас случилось…

- Напротив, вопрос архисложный. И в интернете уже пишут, что «Авангард» может начать сезон в другом городе – Мытищах или Сочи. Но у меня сразу вопрос – почему нельзя реанимировать для этой цели старенькую арену имен Блинова? Возможно, она не во всем соответствует нынешним требованиям КХЛ. Но, учитывая какой у вас форс-мажор случился…

- Да вы прилетите в Омск и посмотрите, в каком состоянии дворец, - прерывает меня Сушинский. –Или вы думаете, нам самим эта мысль в голову не приходила? Пытаемся что-то предпринять. Просчитываем и этот вариант. Прикидываем сроки – за какое время его можно реконструировать. Но это же не так, что завтра раз – и мы опять отрыли арену имени Блинова для большого хоккея. Там же больше десяти лет ничего не было!

- Варианты начать чемпионат в Мытищах или Сочи – реальные?

- Пока ничего по этому поводу не могу сказать. Будем думать и смотреть, как развивается ситуация. Когда будет более конкретная информация – сделаем официальное заявление.

«ОМИЧИ ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ»

- Вся эта ситуация как-то отразилась на подготовке «Авангарда» к началу сезона?

- Нет, мы работаем в абсолютно нормальном режиме и хорошем ритме. 28 июля команда, как и было запланировано, вылетает в Финляндию. Команда работает по плану и не обращает внимания на эти трудности. Потому что это проблемы не игроков, а мои. И я их буду решать. На арене мы и так не занимались. У «Авангарда» есть тренировочный лед на базе для подготовки к сезону. Так что тут мы ничего не меняли.

- КХЛ помогает вам решать проблемы? Ведь они касаются всей лиги. Если «Авангард» начнет чемпионат в другом городе, то и многим другим клубам придется менять маршруты.

- Да, мы постоянно на связи со специалистами и руководством КХЛ, каждый день что-то обсуждаем, пытаемся найти варианты.

- Лига ищет для вас арену?

- Скорее дает консультации по вариантам, которые мы предлагаем.

- Тут есть один очень важный момент – о снятии «Авангарда» с чемпионата речь в принципе не идет?

- Однозначно – нет. «Авангард» будет существовать и примет участие в чемпионате КХЛ 2018/19. То, что мы вообще не будем выступать, даже не обсуждается.

- Не будут ли сдвигаться сроки первых матчей «ястребов» в этом сезоне? Или календарь чемпионата придется корректировать?

- Тут тоже не все от нашего желания зависит. Но пока все по плану, календарь не меняем.

ОФИЦИАЛЬНО рубрика

Первый матчи чемпионата КХЛ-2018/19 «Авангард» проведет на выезде – в Ярославле (2 сентября), Москве (4 сентября) и Череповце (6 сентября).

Первый домашний поединок омичей был запланирован на 10 сентября – против «Нефтехимика».

НАША СПРАВКА

Многофункциональный комплекс «Арена Омск» был открыт 31 августа 2007 года и с тех пор стал домашней площадкой «Авангарда». Стоимость проекта составила 150 миллионов долларов.Строительство велось австрийской фирмой «AMR».

Строение стоит на насыпном песке, недалеко от берега Иртыша. По неофициальным данным причиной для срочной эвакуации людей из здания стали трещины в фундаменте.

Также вспоминается, что сдавалась в эксплуатацию «Арена Омск» в экстренном порядке и с целым рядом недоделок. Дворец торопились открыть к началу суперсерии-2007 между молодежными командами России и Канады.