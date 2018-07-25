Давайте сразу расставим акценты. Потому что очень противно сейчас видеть смешки в адрес «Авангарда»: стали бомжами, ха-ха, им негде играть.

Во-первых, произошла беда. Представьте, что вы живете в многоэтажном доме, и вдруг приходит комиссия и требует, чтобы вы немедленно собирали вещи и выезжали неизвестно куда, потому что у вашего жилья поехал фундамент. А если вы там останетесь, то дом сложится вместе с вами.

Во-вторых, новое руководство «Авангарда» предотвратило еще большую беду. Много лет «Арена Омск» эксплуатировалась, и только теперь решили сделать ее комплексное обследование. Ну, чтобы понять, какой сделать ремонт, какое оборудование можно подвесить под крышу, чтобы устраивать шоу. Разные такие вещи. Потому что новая власть решила действовать с размахом, значительно увеличив маркетинг, коммерцию, раскрутив клубное телевидение…

Но при обследовании оказалось, как в фильме: «Хьюстон, у нас проблемы». А потом: «Эй, Хьюстон, проблемы очень большие!» Я не буду вдаваться в детали, в чем дело – трещины в фундаменте или готова обрушиться крыша. Вообще это проблема не одного года, и раньше на ней не делали акцент. Но очень подходящее выражение – «вода камень точит», потому что рядом болотистая местность левого берега реки Иртыш.

Официального заключения еще нет, оно будет через неделю-другую. Но могла произойти большая трагедия. Вы не забыли «Трансвааль-парк» в Ясенево? Помните 14 февраля 2004 года? Остатки аквапарка снесены, теперь там часовня в память о 28 погибших в День Святого Валентина.

Поэтому лучше не рисковать. Вот почему всем работникам «Арены Омск» в конце прошлой недели сказали забрать все вещи из офиса, и с тех пор они работают удаленно – по домам или в других офисных помещениях.

Хоккейная команда там не собиралась играть до 10 сентября, когда должен был состояться первый домашний матч против «Нефтехимика». «Авангард» с 28 июля уезжает на сборы в Финляндию, потом – турниры в Челябинске и Питере.

Что дальше? Пара недель уйдет на конкретику. Ремонтировать «Арену Омск», как я понимаю, уже нет смысла. Там все так серьезно. Но новое за пару месяцев не построишь. А значит, придет время определяться с новым жильем.

Где оно будет? Есть старенький СКК имени Блинова, где «Авангард» выступал до 2006 года и даже становился чемпионом суперлиги. Помните ту победу в финальной серии над «Магниткой» в 2004-м?

Но большого хоккея там с тех пор не было. Да, проводился Кубок мира среди молодежных команд по хоккею. Да, там выступала волейбольная «Омичка», пока не обанкротилась. Теперь там – ярмарка, продают одежду, хоккейную амуницию. У здания аварийный статус, однако это можно решить. Вместимость – 5500 зрителей, что соответствует регламенту КХЛ. Правда, инфраструктуру нужно подтянуть, на это уйдет время.

Можно «Авангарду» на этот сезон переехать в Подмосковье – например, на «Арену Мытищи», где раньше выступал «Атлант», почивший в бозе клуб КХЛ. Чем интересен этот вариант? Тем, что в столице живет внушительная диаспора бывших омичей. Их так и называют – Омсквичи. На матчах против того же ЦСКА они спокойно собирают сектор, поднимают посещаемость. Но вообще это будет давать где-то 1000 зрителей на матч «Авангарда» на чужой территории. Плюс жители Мытищ подтянутся, они соскучились по матчам КХЛ. Возлюби чужой клуб, как свой. А руководство «ястребов» будет устраивать туры для болельщиков из Омска. Не скажу, что на каждой игре будет собираться по 7000 зрителей. Но посещаемость окажется не ниже, чем у «Атланта». Все-таки статус клуба круче, главный тренер – Боб Хартли, и все такое.

С нетерпением ждем, к чему в итоге придут в «Авангарде». И снова подчеркну – смеяться над Омском не нужно. Люди попали в беду. Это тяжелая ситуация, из которой нужно выходить всей хоккейной семьей.