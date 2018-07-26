Обозреватель «Советского спорта» побывал на сборах московского «Динамо», которое готовится в сезона на одной из баз ЧМ-2018 по футболу.

Времена, когда бело-голубые непременно готовились к сезону в походно-боевых условиях белорусского Пинска, похоже, окончательно канули в лету.

На нынешний сбор динамовцы отправились не в Белоруссию, и не в популярную у многих клубов КХЛ Финляндию. А в Нижегородскую область, где расположен спортивный комплекс «Борский». Логистика понятна – ведь этот спортивный объект построил нынешний генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев, год назад занимавший должность нижегородского губернатора.

Перед началом ЧМ-2018 по футболу именно здесь готовилась к турниру сборная Уругвая – самый мощный соперник нашей команды на групповом этапе.

Объект с одной стороны предельно комфортабельный. А с другой – закрытый, как военная база. То есть выйти с него можно запросто. А вот чтобы заехать назад, надо преодолеть ворота, два шлагбаума и пропускной пункт.

В гостинице – комфортабельные номера на 1-2 человек. Там же столовая и два великолепных зала атлетизма. Рядом на территории – два футбольных поля для подготовки команд топ-уровня. А рядом, буквально в семи минутах ходьбы, как бы случайно оказалась еще и ледовая арена с хорошим катком и игровыми залами.

Кроме, спорта тут больше заниматься нечем. Даже в фойе отеля из развлечений – только столы для настольного тенниса.

- А что нам сейчас еще нужно? Хинкальные что ли, - рассмеялся главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев после тренировки.

И все же это далеко не казармы Пинска. Да и вечером, после насыщенного тренировками дня, игроки могут вызвать такси и смотаться на пару часиков в Нижний Новгород. Важно вернуться базу к отбою – в 23.00. В Пинске все было совершенно по-другому – там динамовцы реально ощущали оторванность от «большой земли».

В четверг, когда я прибыл на сбор, у динамовцев было четыре тренировки. Утром лед-зал и вечером тоже самое. В команде сейчас проходят подготовку к сезону около сорока человек. Поэтому она постоянно разделена на две группы, чтоб не толкаться.

Что касается льда, сразу скажу главную новость – в первой тройке с Шипачевым и Кагарлицким наигрывают Тарасова. Кстати, как выяснилось, именно Даниил занимает номер, в котором квартировал звезда сборной Уругвая ЭдинсонКавани. А вот в какой комнате жил Суарес на ресепшене вспомнить не смогли. Видимо, Кавани производит на девушек все же более яркое впечатление.

Еще одно ударное звено должны были по идее составить Афиногенов, Бойд и Брюквин. Но Максим в четверг тренировался по индивидуальной программе. А Владимир и вовсе пропустил занятие из-за болезни.Закриссон выходил на лед вместе сИндрашисом.

Однако не менее занимательна была и тренировка бело-голубых в зале. После обязательной разминки и упражнений на пресс хоккеисты успели поиграть и в футбол, и в баскетбол. Причем, королем корзины неожиданно оказался защитник Хиетанен, который раз за разом отправлял мяч в кольцо из трехочковой зоны.

Впрочем, самое интересное было в конце тренировки, когда игроки расселись на трибуне и начали… медитировать!

С этого сезона в «Динамо» вновь появился штатный психолог, который уже работал с командой лет 15 назад. Кстати, в те самые времена, когда за нее выступали нынешние тренеры бело-голубых – Воробьев, Ореховский, Ереммев, Степанов…

Что такое хоккеисты, читающие мантру, лучше один раз увидеть! Однако в «Динамо» уверены, что и это команде, как минимум, не повредит.

- Это наука, а не колдовство, - кратко прокомментировал появление в команде нового специалиста Шанцев. Который, кстати, уже дважды навещал команду на сборах, наблюдая за ее подготовкой к сезону.