В субботу в Нижнем Новгороде состоялась благотворительная встреча, в которой бело-голубые одолели автозаводцев со счетом 4:3.

Товарищеская встреча московского «Динамо» с «Торпедо» стала масштабной благотворительной акцией в поддержку воспитанницы нижегородского хоккея, вратаря СКИФа и чемпионки страны среди юниоров Варвары Буньковой. Матч прошел под девизом «Поможем Варе вернуться на лед».

История юной хоккеистки действительно трагическая. Нынешний сезон Бунькова пропустила из-за сложнейшей операции на коленном суставе. Первоначально казалось, что хоккеистка выбыла из строя из-за обычной травмы. Но когда лечение затянулось, оказалось, что все гораздо сложнее

В России Варе чинить колено вообще никто не рискнул. Помогли финские медики. Операция прошла удачно. Но теперь юную спортсменку ждет длительный период реабилитации. В августе она впервые выйдет на лед под присмотром врачей, но на длительное восстановление нужны средства.

Поэтому билеты на товарищеский матч неожиданно подскочили до 300 рублей, что сперва неприятно удивило местных фанатов. Но подвоха искать не нужно. Это были деньги для Вари!

Перед началом встречи Бунькова, сильно прихрамывая, вышла на лед и сделала символическое вбрасывание.

- Варя, мы верим, что у тебя все будет хорошо, главное - продолжай бороться, а товарищи тебя не оставят, - заявил в торжественной речи перед матчем и.о. вице-губернатора Нижегородской области, олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский. – Огромное спасибо «Динамо» - за то, что легендарный клуб согласился участвовать в нашей акции. Ну а всех болельщиков поздравляю с открытием хоккейного сезона!

Естественно, что и динамовцы не остались в стороне от несчастья юной хоккеистки. Игроки и тренеры собрали деньги. Казначеем назначилизащитника Андрея Миронова.

- Пусть Варя после матча зайдет к нам в раздевалку, - предложил организаторам игры главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев. – Мы там ей в товарищеской обстановке конверт и вручим.

Сказано – сделано. После матча конверт Варе передал коллега по амплуа – двукратный чемпион мира Александр Еременко.

Ну а на льду команды своих болельщиков тоже не разочаровали. «Динамо» выставило на игру молодежный состав. Ни звездных новичков уровня Шипачева и Кагарлицкого, ни проверенной гвардии в лице Никулина, Еременко, Афиногенова в нем не было. Тем не менее, счет уже на 18-й минуте был 3:0 в пользу бело-голубых. Мотивация, впрочем, понятна – игроки бьются за место в составе.

В двух следующих периодах «Торпедо», за которое выступали опытнейшие Варнаков, Паршин, Галузин и Галимов счет сравняло. Однако на исходе матча динамовцы реализовали большинство и все же вырвали победу – 3:4.

- Спасибо команде за хороший матч, - подвел итог поединку Андрей Миронов, который был капитаном «Динамо» в этом матче и забил первый гол. – Играли под нагрузкой, но в концовке соперника все равно дожали. Сейчас три выходных впереди. Отдохнем и продолжим подготовку к сезону.

- В первом периоде динамовцы доминировали на площадке. А потом отдали инициативу сопернику. Что случилось?

- Немного подсели. Да и жарко очень. И снаружи дворца, и внутри. Лед вон тает. Но для летних сборов это рабочая обстановка. Нам сейчас главное – сыграться и установки тренера выполнять, чтобы весной чашку над головой поднять.

После собрания команды итог матчу, а также первому этапу сборов подвел и главный тренер «Динамо».

- Мы знали, что это благотворительный матч. Хочется поддержать Варю, чтоб она побыстрее восстановилась, - заявил Воробьев. - Я ей сказал, чтоб она за «Динамо» болела.

- Но одновременно вы в этом матче устроили смотр своей молодежи. Как она себя показала?

- Мы дали ребятам шанс. Хотели их проверить в матче как раз с такой хорошей командой. Получилось не все! Но результатом я доволен. Думаю, что мы на правильном пути. Теперь начнем готовиться к Кубку губернатора Нижегородской области.

- Довольны прогрессом молодых ребят?

- Стараемся работать с ними как можно больше. Ведь это наше будущее. Без них никуда. Смена всегда нужна. Но сама она ведь не появится. Ее растить надо. Ребята неплохие.