В конце прошлой недели футболистам сборной России за выход в четвертьфинал чемпионата мира присвоили звания заслуженных мастеров спорта. А как обстоит дело с регалиями в хоккее?

–​ Как получить заслуженного мастера спорта? – с такого, на первый взгляд, неожиданного вопроса Артемия Панарина завязался разговор в кабинете главного редактора «Советского спорта» перед нашей фирменной церемонией «Харламов Трофи». Дело было два года назад.

– Я, кстати, дважды получал заслуженного, – напомнил босс ПХК ЦСКА Сергей Федоров. – Первый раз – после Олимпиады, второй – после чемпионата мира в Квебеке. Так что у меня два значка.

Еще один участник беседы наш друг и эксперт Сергей Гимаев (вечная память) ответил расплывчато. Ему звание ЗМС присвоили в 2003 году, к 80-летнему юбилею «большого» ЦСКА. Это был подарок тогдашнего главы Росспорта Вячеслава Фетисова, знатного армейца, бывшего партнера Гимаева по непобедимой в те годы команде.

Сергей Наильевич ни разу не сыграл на чемпионате мира и Олимпиаде. Его Эверест в сборной – победа на Призе «Известий»-1982 и серия против клубов НХЛ. Были еще Кубки европейских чемпионов, но никто за это достижение заслуженного дать не додумался. Как в новой истории, когда футболистам Дмитрию Аленичеву и Андрею Канчельскису присвоили звания за Кубки чемпионов, УЕФА и Суперкубок Европы соответственно.

Кстати, после матча за бронзу в Соль-Лейке-2002 значки заслуженных мастеров получила не вся команда. Забанили третьего вратаря Илью Брызгалова, хотя из серебряного для России Нагано-1998 второй запасной голкипер Олега Шевцов вернулся ЗМСом.

Аттракцион неслыханной щедрости наши спортивные чиновники устроили после ЧМ-2002, сделав заслуженными всю прорвавшуюся в финал, но уступившую там словакам сборную. Включая форварда Андрея Разина, ни разу не вышедшего не лед. Именно с того турнира и началась уравниловка в званиях.

А ведь в Советском Союзе не все олимпийские чемпионы получали заслуженных. Так, после Инсбрука-1976, оставшегося в памяти благодаря героическому камбэку в матче с чсхами, Виктор Жлуктов, Сергей Бабинов и Борис Александров удостоились только мастеров спорта международного класса. Хотя незадолго до Олимпиады все трое зажгли за океаном в первой клубной Суперсерии СССР – НХЛ. А потрясенный яркой игрой двух армейцев против заокеанского гранда «Монреаль Канадиенс» наставник сборной Борис Кулагин включил их в олимпийскую заявку, насчитывающую всего 18 фамилий. Отказав своим парням из «Крыльев Советов» Вячеславу Анисину, Юрию Лебедеву, Александру Бодунову.

Только через три года Жлуктов и Бабинов стали ЗМСами, а олимпионик Александров ушел из жизни мастером спорта международного класса. Пожалуй, это единственный в истории отечественного спорта случай.

Александра Могильного, врезавшего по физиономии спартаковца Юрия Ящина, хотели лишить звания заслуженного, но не успели. Армеец сразу после ЧМ-1989 сбежал из Стокгольма за океан. «Уехал перворазрядником, вернулся ЗМСом», – с восхищением говорили о 18-летнем Могильном после олимпийского золота в Калгари-1988.

Однако вернемся из бородатого прошлого в настоящее. Защитник Никита Зайцев после ЧМ-2014 стал заслуженным, так и не пробившись в состав из «листа ожидания». Да еще и удостоился ордена Почета. Так Родина оценила то золото Минска.

А олимпийский чемпион-1992, двукратный обладатель Кубка Стэнли и один из лучших российских защитников в НХЛ Сергей Зубов не дослужился до ЗМС. Парадокс!

После вручения Панарину «Харламов Трофи» я рассказал ему о Юрии Морозове и Игоре Дмитриеве, знаменитых капитанах «Химика» и «Крыльев Советов». Им дали заслуженных за преданность клубам и хоккею, а не за победы в сборной, куда их почти не приглашали. Минуя все нормы-регламенты. Только случилось это в конце карьеры. Панарин грустно улыбнулся. Уж кто-кто, а он на все сто достоин заслуженного. В его коллекции наград серебро, две бронзы чемпионатов мира и титул лучшего бомбардира ЧМ-2017. Для Панарина это звание – не пустая формальность.