Штаб сборной России рассказал о новой национальной программе подготовки хоккеистов, после чего олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Никита Гусев и Владислав Гавриков на арене «Шайба» дали мастер-класс для детей. По окончании мероприятия капитан нашей сборной Дацюк ответил на вопросы журналистов.

На прошлой неделе в интервью «Советскому спорту» президент ФХР Владислав Третьяк рассказал в общих чертах о программе подготовки игроков под названием «Красная машина» и сообщил, что теперь в штабе сборной и СКА будет работать специалист из Канады по развитию игроков и силовому катанию Дэниел Бохнер. Наконец, мы увидели его в деле.

Он передвигался по льду, как жук-плавунец по воде, - одинаково быстро лицом вперед и спиной. Как тот тренер по катанию, работавший с Евгением Малкиным и Сидни Кросби в «Питтсбурге», когда наш форвард делал первые шаги в НХЛ.

Если Дацюк и в меньшей степени Гавриков активничали на льду с ребятишками - процессом заправлял канадец, то Гусев скромно стоял в сторонке и лишь немного пожонглировал шайбой. Потом имитировал действия защитника, когда дети отрабатывали важный элемент катания – «кораблик», когда игрок меняет направление движения, расставляя лезвия коньков под углом 180 градусов.

- Поделитесь с будущими чемпионами секретами снайперской кухни. Как вы забили спасительный гол в финале Олимпиады в Пхенчхане, а в плей-офф КХЛ – московскому армейцу Илье Сорокину? – поинтересовался я у Гусева, когда он раздавал автографы.

- Как? – улыбнулся лучший форвард КХЛ. – Да случайно…

Он абсолютно прав, этому научить нельзя. Снайперский талант дается природой.

На прощанье все участники мастер-класса, включая штаб сборной и его консультанта Владимира Юрзинова, сделали групповое фото. А Дацюк, которого в этом сезоне мы на льду еще не видели, дал интервью.

ТРЕНЕРОМ БЫТЬ НЕ ГОТОВ

- У вас в детстве был такой тренер по катанию?

- Нет, не было. Мне такого удовольствия и счастья не досталось. Но у нас тренера (именно так, на профессиональный лад, произнес это слово Дацюк – прим. ред.) были не хуже. Может, не так работали с нами индивидуально. Но мы благодарны нашим тренерам. И всегда будем им благодарны.

- Видите себя детским тренером? Показалось, у вас получилось бы…

- Ох, не знаю. Есть ли у меня столько терпения, чтобы быть детским тренером? А так это интересная работа. Много эмоций отдаешь, но и много получаешь. Заряжаешься энергией. А стать детским… Не готов пока ответить.

- А взрослым?

- Тоже нет, - Павел с улыбкой покачал головой.

- Есть еще играющий тренер. Как в свое время Владимир Юрзинов в московском «Динамо».

- Играющий? Наверное, не совсем правильно совмещать. Надо разделять – или играешь, или тренируешь.

- С кем легче работать – с малышами или ребятами постарше, подростками?

- С ребятами постарше. К 12-ти годам ребята понимают, что им нужно. Ты им даешь задания, они стараются выполнять. А малыши уж через десять минут начинают терять концентрацию и спрашивать: «Мы играть сегодня будем?» Но правильное катание для них очень важно, если они хотят стать хоккеистами.

- Сейчас интернет кипит – детский тренер крыл своих подопечных отборным матом. Вас в мальчишеские годы ругали-унижали?

- У всех свои приемы воспитания, стиль. Конечно, у меня в детстве бывало, что и клюшкой доставалось. Но осуждать никого не буду.

- Как чувствуете себя после отпуска?

- Состояние хорошее, потихоньку набираю форму.

- Когда собираетесь играть?

- Да сегодня уже поиграл. А если серьезно, то это зависит от тренеров. Скажут и выйду. Готов, конечно, не на сто процентов. Все-таки идет предсезонный сбор. Но сейчас многие набирают форму через игры.

- Есть надежда увидеть вас на турнире в Сочи?

- Опять-таки все зависит от воли тренеров.

- Вы уже потренировались в тройке с новичком СКА Наилем Якуповым. Какие впечатления?

- Да мы со многими потренировались. А по Наилю видно, что он очень старается, горит желанием забивать. Что ж, будем помогать друг другу.

- Матч СКА против «Куньлуня» смотрели? Драки видели? Как Николай Прохоркин голым кулаком колотил по шлему соперника?

- Матч не видел. Работал, готовился. А про драку слышал. Раз бил – значит, этого стоит.

- Главный тренер СКА Илья Воробьев похвалил Прохоркина и сообщил, что игроки в Хоккейном городе ходят к специальному тренеру по боксу. Вы тоже тренируете удар?

- Хожу в Хоккейный город. Тренируюсь там, но пока без бокса.

СХОДИЛ НА ТРИ МАТЧА ЧЕМПИОНАТА МИРА

- Как провели отпуск?

- Отпуск получился скоротечным. Провел его с семьей. Не прошел стороной чемпионат мира по футболу. Потрясающие эмоции. И в моем родном городе. В Екатеринбурге посетил три первых матча из четырех. Не был только на игре Мексика – Швеция. Очень рад. И организация турнира была хорошая, и стадион тоже. Очень удобно, что он расположен в центре города, а не отшибе.

- Когда в Екатеринбурге построят хоккейную арену такого же класса?

- Обещают к 2021 году. В 2020-м.

- Сергей Игнашевич в 39 лет завершил карьеру, а вы в 40 продолжаете играть – и за клуб, и за сборную…

- У каждого своя дорога, своя спортивная карьера. Каждый хоккеист знает, когда ему заканчивать. Пока бог дает здоровье, буду играть.

- Когда вы выиграли Олимпиаду, не было такого ажиотажа, как после выхода сборной по футболу в четвертьфинал чемпионата мира. Ревности по этому поводу не испытываете?

- Ревность не мое. А футболисты сделали большое дело. Когда играешь перед домашними трибунами, испытываешь большое давление. Знаю по себе. Говорите, после нашей победы не было ажиотажа? Слава – товар не выгодный. Будем тихонечко ехать на поезде.

- Футболисты заслужила званий заслуженных мастеров спорта?

- Они сделали большое дело, заслужили. С помощью болельщиков. Хотя горький осадок остался, ведь могли выйти в полуфинал.

- С футболистами… - начал я вопрос.

- … С футболистами не общаюсь. Читаю ваш вопрос.

- У вас же два значка заслуженного мастера спорта…

- Значит, я дважды заслуженный, - рассмеялся Дацюк.

- Что подумали, когда Артем Дзюба предложил Президенту России Владимиру Путину сменить коньки на бутсы?

- Подумал, что у нас Президент разберется, что ему на что менять.

- Кубок Стэнли смотрели?

- Следил. Новая команда, кажется, впервые сразу дошла до финала. Но переживал, конечно, за «Вашингтон», там играют наши ребята – Овечкин, Кузнецов, Орлов.