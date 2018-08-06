Эпизод в матче «Динамо» против «Автомобилиста» на турнире в Нижнем Новгороде вновь заставил усомниться в логичности хоккейных нововведений.

Нет, я вовсе не против внедрения новейших технологий в современном спорте. Особенно в хоккее с его высочайшими скоростями, за которыми человеческий взгляд зачастую уследить просто не в силах.

Видеопросмотры, безусловно, нужны при спорном взятии ворот. Пересекла ли шайба «ленточку»? Сыграл ли форвард коньком? Толкнули ли вратаря намеренно перед голом? Все это заслуживает анализа и паузы во время матча.

Но есть один пункт в правилах, который, как мне кажется, дискредитирует само понятие игры в хоккей.

О чем это я? О праве главных тренеров команд взять видеопросмотр на положении «вне игры».

Об этом казусе мне напомнил во вторник эпизод в матче между московским «Динамо» и «Автомобилистом» на Кубке губернатора Нижегородской области.

На 58-й минуте встречи уральцы вышли вперед 2:1. Бело-голубые в ответ заменили вратаря на шестого полевого игрока и за 36 секунд до сирены счет сравняли. Круто!

Судья зафиксировал взятие ворот. Динамовцы отпраздновали гол. На табло зажглись цифры 2:2. Но тут главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов решил воспользоваться своим правом на видео-просмотр по пункту «положение вне игры».

Его право! И арбитры послушно отправились смотреть видео. Долго изучали крамольные сантиметры на экране. Затем объявили, что «гол отменяется». Счет на табло вернули. Время отмотали на 32 секунды назад (а ведь могли и на несколько минут, если бы атака «Динамо» затянулась). И будьте добры – «game over». А ваши эмоции – ваши проблемы.

Конечно, это всего лишь летний матч. И никто из-за него копий ломать не будет. Но мне он напомнил о весенних, куда более важных битвах, исход которых порой решали тоже вот такие отмененные голы.

Спору нет, закон надо соблюдать. Однако, на мой взгляд, тут как раз случай, когда в правила надо внести поправку. Потому что этот пункт – не восстановление справедливости. А, напротив, халтура. Этакая дьявольская адвокатская уловка, чтобы отменить «приговор» и надругаться над результативными действиями игроков. Прямо фильм «Адвокат дьявола» вспоминается. С хоккейными рефери (поневоле) в главной роли.

Ведь никто не кричит о нарушении правил в момент их нарушения. И если бы «Автомобилист» перехватил шайбу в своей зоне и забил гол в быстрой контратаке, никакого бы запроса на видеоповтор не последовало. Получается, как бы страховка. В мою пользу эпизод сложился – молчу. Неудачно – караул кричу.

Главный казус в том, что нарушение произошло задолго до гола. И никак на него, по сути, не повлияло. Но напряженная работа игроков в последующие минуты, отчаянная и красивая борьба, ликование (или горе) трибун… Все это перечеркивается. Game over! И разве это не надругательство над игрой?

Что надо сделать?

По-моему, все очень просто. Не засекли лайнсмены положение «вне игры» при входе в зону, позволили продолжать атаку – пусть команды играют. В хоккей. А не в видео-казуистику.