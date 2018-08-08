«Авангард», чья арена в Омске окончательно разрушена, переезжает на сезон в Московскую область и будет играть в Балашихе.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

АРЕНА УПЛЫЛА В ИРТЫШ

«Советский спорт» уже рассказывал об этом триллере. В двух словах, у «Авангарда» сменилось руководство. Новое начальство решило досконально изучить «Арену Омск», провело инспекцию – можно ли дополнительно нагружать сооружение, чтобы проводить предматчевые шоу.

А оказалось, там не то, что шоу – даже в хоккей нельзя играть. Сваи не в норме, несущие конструкции готовы рухнуть. Рядом – Иртыш, подземные воды, болотистая местность. Арена буквально уплывала, готовясь сложиться вместе со зрителями во время одного из матчей.

Сейчас «Арена Омск» практически разобрана, и восстановлению не подлежит. Еще будет заключение экспертной комиссии – может, найдут виноватых. Но факт в том, что «Авангард» за месяц до старта регулярного чемпионата остался без дома. И нужно было что-то решать.

КУДА ЕХАТЬ?

МЫТИЩИ, КРАСНОЯРСК ИЛИ БАЛАШИХА

Горячие головы предложили исключить «Авангард» из КХЛ на этот сезон. Но это было бы большой тупостью. Терять на ровном месте самобытный сильный клуб с хорошим составом, одного из фаворитов Восточной конференции? Нарушать баланс сил в нашей лиге?

Нет, мы пойдем другим путем. И вот «Авангарду» начали искать новый дом. Несколько недель шли поиски, были рассмотрены многие варианты. В финал вышли три арены – в Красноярске, в Мытищах и в Балашихе. В омском клубе провели сравнительный анализ и пришли к выводу, что именно Балашиха станет для «Авангарда» оптимальным вариантом.

Как сообщает официальный сайт «ястребов», за Подмосковье говорят сразу несколько факторов. Во-первых, это большая армия болельщиков, проживающая в Москве – здесь и те, кто родился в Омске, и те, кто родился в столице, но благодаря семейным традициям болеют за «Авангард». В Красноярске тоже любят хоккей, но болельщиков «ястребов» там крайне мало.

Во-вторых, «Арена Балашиха» – действующий стадион, там все отлажено по всем необходимым для нас направлениям, в то время как «Платинум Арена» в Красноярске только сдана и там все процессы нужно запускать с нуля.

В-третьих, логистика. «Авангард» в случае переезда в Красноярск стал бы четвертым клубом по удаленности для всех команд КХЛ. До Москвы пришлось бы лететь пять часов, да и в этом городе можно было бы играть только до старта плей-офф, а дальше (со 2 марта) там начнется Универсиада. А вариант с Мытищами отпал потому, что там уже проводит свои матчи Евролиги баскетбольный клуб «Химки».

В общем, Балашиха. Пикантность момента в том, что в Балашихе до 2017 года существовал фарм-клуб московского «Динамо», который даже выиграл Кубок Братины, став чемпионом ВХЛ. И тут же прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Там в финале Кубка Гагарина-2010 играл ХК МВД, который в том же году сольется воедино с бедствующим «Динамо». То есть Балашиха – это динамовская территория. И не нужно напоминать, как динамовские и омские фанаты ненавидят друг друга. А теперь «Авангард» вторгся на чужую территорию. Но вынужденно, что тут поделать.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

«ПОЙМИТЕ ПРАВИЛЬНО…»

Теперь отвечу на актуальные вопросы, которые возникают в связи в этой сногсшибательной новостью. Представьте, что в НХЛ вдруг «Рейнджерс» переедет в Лос-Анджелес, потому что внезапно развалился «Мэдисон Сквер Гарден». Хотя нет, представить это невозможно.

1. Будут ли изменения в календаре КХЛ?

Как я знаю, нет. Просто не хватит времени, чтобы все перекроить. Хотя по уму на этот сезон «Авангард» стоило бы включить в Западную конференцию. Но поезд уже ушел, регулярка стартует 1 сентября.

2. Что будет с абонементами?

Хороший вопрос, но ответ на него очень простой – в Омске еще не открывали продажу абонементов, потому что заранее увидели, что с ареной. Так что на деньги никого не кинули.

3. Как изменится посещаемость «Авангарда»?

«Арена Омск», мир ее праху, вмещала 10318 зрителей. А вот «Балашиха-Арена» вмещает 6000 болельщиков. Да и то, заполнять новый стадион будет тяжело. Да, в Москве и Подмосковье живет внушительная омская диаспора, но на хоккее она дает прибавку где-то в тысячу зрителей. Плюс можно организовать трансферы из Омска для фанатов. Но главная цель – влюбить Балашиху в «Авангард». Сделать это можно, хотя непросто.

4. Какое время начала матчей?

Ну, конечно, не омское – три часа разницы с Москвой. Решение пока не принято, но должны играть по столичному времени. Надо думать и о гостевых командах, почему им надо выступать в 16-00? Это неправильно.

5. Где пройдет плей-офф?

Понятно, что «Авангард» будет выступать на «Балашиха-Арене», но в плей-офф надо еще попасть. Клуб переезжает, теряет родной дом – это приведет к потере нескольких очков. Да и новый тренер Боб Хартли еще должен разобраться с составом, понять суть КХЛ.

6. А что говорит лига?

«Сложилась сложная ситуация – омскому клубу в сжатые сроки надо было найти новую арену для того, чтобы не пропустить чемпионат. В итоге был найден вариант, который в сложившихся условиях выглядит оптимальным для лиги, клуба и его болельщиков. Мы уверены, что, несмотря на временный переезд, «Авангард» не останется без их поддержки. Рабочей группой КХЛ будут внесены необходимые точечные изменения в календарь чемпионата. Вынужденный переезд «Авангарда» в другой регион усложнит логистику клуба, а также полётную сетку других команд лиги, мы надеемся на понимание со стороны руководства команд и болельщиков. Отмечу, что омский клуб рассматривает проведение нескольких матчей на открытом воздухе в Омске», – говорит Георгий Кобылянский, вице-президент по хоккейным операциям КХЛ.