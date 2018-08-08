А на следующий день его обменяли из ЦСКА в СКА на олимпийского чемпиона Сергея Калинина.

В прошлом сезоне Кузьменко совершил прорыв, вертикальный взлет. А после хет-трика в стартовом матче плей-офф со СКА к нему за интервью выстроилась очередь из репортеров. Да и скауты из НХЛ очень активно обхаживают московского армейца.

РАЗГОВОРЫ ОБ ОБМЕНЕ ХОДИЛИ НЕДЕЛЮ

- Говорят, к вам проявляют интерес 20 заокеанских клубов…

- Больше! Но я не задрафтован. Хочу попасть в сборную, закрепиться в ней. Выиграть что-нибудь существенное.

- Из СКА попасть в сборную будет проще, чем из ЦСКА? Все-таки теперь вы на виду у ее главного тренера…

- Не знаю, может быть. Везде надо доказывать состоятельность.

- Когда узнали об обмене?

- В перерыве матча с «Куньлунем». Разговоры шли с неделю, но конкретика наступила только теперь. Сейчас еду на два дня в Москву, а потом в Финляндию на сбор новой команды.

- Стало быть, есть черную икру из Кубка Стэнли, как Овечкин и Ко, будете нескоро, ведь ваш контракт истекает в 2020 году? Или из завоеванного вами Кубка Харламова успели отведать этот деликатес?

- Кубок Харламова – перевернутая страница. Как и моя игра за «Красную Армию» (Кузьменко стал MVP плей-офф МХЛ – прим. ред.). А икру готов есть, но из Кубка Гагарина.

- Что помешало сделать это прошлой весной?

- Казань очень сильно сыграла. В обороне, в большинстве. Еще эпидемия…

- Вы стали ее жертвой?

- Я – нет. Костя Окулов и Андрей Светлаков переболели. Потом другие ребята. Это сказалось. Азеведо в Москве забил фантастический гол. Щелчком попал в мертвую зону.

- А как у вас с щелчком?

- Его нет вообще. Да и кистевой надо подтянуть.

- Это не проблема. Тот же Кучеров недавно признался, что приехав в НХЛ, поначалу низом толкал шайбу, а потом усердно поработал над броском, и сейчас пожинает плоды этой работы.

- После хет-трика в ворота СКА голова не закружилась?

- Да нет. Но соперники сразу взяли меня в тиски. Выжимали в углы поля, откуда можно только шайбу по борту назад отдать. Но, конечно, та игра в Питере пока главная для меня. Впервые окунулся в такую обстановку. Нигде столь яростно не болеют за свою команду.

ВО ВЛАДИКЕ МНЕ СЛОМАЛИ БРЕКЕТЫ

- В прошлом сезоне вас стали приглашать в олимпийскую сборную. Но героем команды стали не вы, а «витязь» Макеев, забивший в одном из матчей четыре шайбы.

- Это было в Германии. Так у него клюшка знаете какая? Весло. Крюк широченный. Все шайбы легко на него ловятся. А меня – «зубочистка». С ней удобнее из углов выбираться, маневрировать.

- На ЧМ-1992 Ирек Гимаев выпросил у Гретцки целую связку клюшек. А вы клюшечки у звезд «стреляли»?

- У Сапрыкина. Он тоже праворукий, канадцам в финале на чемпионате мира забил. Крюк его клюшки – вылитый банан, загиб очень крутой. Я ее берег. Но когда друг остался без клюшки, отдал реликвию не раздумывая.

- Вы всегда на позитивной волне. Это нравится строгим тренерам – Квартальнову, Никитину? Петр Воробьев вот в молодежной сборной запрещал Ковальчуку даже улыбаться.

- Я люблю похохмить, пошутить. Да много таких в ЦСКА. Даже Сан Саныч Попов, которому 37 лет, ведет себя по-пацански. Очень веселый и остроумный. Поражаюсь, как в свои годы он сохраняет такую спортивную форму.

- Почему такая дружная команда не пошла к тренерам и руководству, когда Шумакова в финале плей-офф вывели из состава? Спортивный режим ведь в одиночку редко нарушают.

- Давайте следующий вопрос.

- Есть ли у вас нелюбимые вратари? Защитники?

- Вратарей всех люблю, в смысле люблю им забивать. Самый колючий защитник играет у нас – Пашнин.

- У которого девиз: «Раскалывал, раскалывал, буду раскалывать». А у кого в лиге самый сильный щелчкок? У питерца Херсли?

- От него мне не прилетало. А силу броска испытал два года назад в «Адмирале», когда Светлаков забивал с передач Радулова. Шайба попала в челюсть. Повредила мне брекеты.

САИД ОТБИРАЛ СЫРКИ И ШОКОЛАДКИ

- А кто из судей докучает вам больше всех?

- Нет таких. Просто постоянно требуют, чтобы я убрал ногу с борта, когда нахожусь на лавке. Грозятся удалить. А мне так удобно.

- Ваш партнер по олимпийской сборной Ткачев на турнире в Сочи сбил с ног арбитра. А судьи на ваших глазах били игроков или хотя бы материли?

- Как-то в Высшей лиге судья подъехал и обещал взять игрока за лицо. Я обалдел…

- С недавних пор в СКА и сборной работает канадский тренер по развитию игроков и силовому катанию. Учит Дацюка «кораблик» делать…

- Паша Дацюк сам кого хочешь научит. А игроков развивать надо. Правильно учить кататься. Я и сам хочу поработать над корабликом. У нас в «Красной Армии» работал тренер по «физике» Хасан Саид, тоже из Канады. Сейчас он в «Спартаке». Много нового и полезного мне дал. Следил за всем. В том числе за правильным питанием. Сырки и шоколадки у нас отбирал. Накануне матча мы шли прогуляться в магазин. Возвращались с пакетами. Так он на входе в отель их забирал. После игры возвращал.

- Иногда из магазина возвращаются вовсе не с сырками…

- Намек понял. Я к алкоголю равнодушен. А пиво видеть не могу. На банкете Квартальнов удивлялся, когда я один в команде стоял с колой в руках.

- С футболом дружите?

- Да все запрягаю. Хочу сходить на классный матч. Например, на финал Лиги чемпионов.

- Долго ждать будете. Правда, «Лужники» хотят принять финал Лиги чемпионов. А чемпионат мира прошел мимо вас?

- Почему мимо? Смотрел по телевизору. Мне предлагали сходить на два матча. По 70 тысяч за билет. Я отказался. За эти деньги можно посмотреть футбол в ресторане в приятной компании.

- Почему так дорого - 70 тысяч?

- Потому что билеты по 3-5 тысяч давно закончились.

- В Большой театр на балет вы сходите за 15 тысяч, если заходите в партер. С девушкой будет 30.

- А я балет не люблю. Особенно медленные движения. Мне нравятся зажигательные представления, экшен.