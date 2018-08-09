Кубок Глинки/Гетцки – самый престижный турнир для юных игроков, готовящихся к своему первому в жизни драфту. Конечно, у весеннего чемпионата мира, где выступят эти же команды, статус выше. Зато по составу участников Кубок Глинки/Гретцки – явный фаворит. Здесь действительно собраны все сильнейшие юниоры. А вот ЧМ-2019 некоторые из них пропустят, сражаясь за клубы.

ТРИ МАТЧА – ТРИ КРУПНЫХ ПОБЕДЫ

В соревновании принимают участие восемь ведущих сборных. На первом этапе они делятся на две группы. Россияне на этот раз оказались в сильнейшей – вместе с американцами, чехами и финнами. И надо сказать не ударили в грязь лицом. Три матча – три уверенных победы!

Впрочем, лично меня это не особо удивило. Перед вылетом юниорской сборной в Канаду, где Кубок Глинки проходит впервые, я побывал на их контрольном матче с «Атлантами», за который выступали более старшие парни с опытом игр в МХЛ. Так вот товарищеской эту игру назвать было трудно! Сборная рубилась остервенело. Ее игроки на максимальной скорости шли в жесткие стыки, кость в кость. И также разнесли более возрастных соперников с крупным счетом.

Мой вопрос – Зачем играть так жестко, рискуя получить травму накануне престижного турнира? – вызвал искреннее недоумение у юниоров. Беречь себя и мысли не было. Поразила и уверенность в себе. Единственное, чего всерьез опасались игроки, так это предвзятости со стороны канадских арбитров.

Однако на судейство пока жаловаться не приходится. Да и с канадцами мы если и встретимся, то теперь уж только в финале. Либо (чего не хотелось бы) в битве за третье место.

На групповом же этапе россияне методично громили всех соперников. Начали с волевой победы над финнами. В этой встрече нашим пока единственный раз на турнире пришлось отыгрываться. Сборная Суоми открыла счет уже на первой минуте, а сравняли его россияне только на 14-й. Зато следующие периоды, когда стартовое волнение ушло, прошел под нашу диктовку. Итоговый счет – 7:2. И тотальное превосходство по броскам –57:20.

Следом последовали чехи, против которых еще с советских времен закрепилась слава неудобных соперников для нашей сборной. И ведь она оправдывается! Как правило, матчи россиян с чехами на ответственных турнирах не слишком результативны. Впрочем, наши и тут победили весьма уверенно – 3:0, забросив пару шайб еще в стартовом периоде. На протяжении оставшегося времени чехи отчаянно пытались отыграться. Но пробить нашего голкипера Ярослава Аскарова так и не сумели. Хотя и превзошли россиян по броскам – 35:25.

«КРЕАТИВ РЕБЯТ НЕ ОГРАНИЧИВАЕМ»

Венчавший групповой турнир в четверг матч против американцев был особым испытанием. Мало того, что это был бой за первое место в дивизионе – американцы также легко разобрались с чехами и финнами. Вспомнились слова главного тренер сборной России Владимира Филатова.

- У нас со всеми командами положительная статистика, - отметил тренер накануне турнира. - Вот только у американцев мы выиграли только один матч из трех.

Теперь статистику подравняли! А сама встреча вышла весьма драматичной и потребовала от россиян не только мастерства, но и воли, и умения держать удар.

Никто не ожидал, что поединок двух фаворитов начнется с тотального превосходства наших – 3:0 после первого периода! Похоже, что столь бравурного начала и команда Филатова не ожидала. Потому что в следующем периоде россияне неожиданно сбавили обороты. А американцы совершили мощный камбэк и сравняли счет уже на 29-й минуте. И вот тут свое слово молвил капитан сборной России Василий Подколзин. Благодаря его голу, после классического розыгрыша на уже пустой угол, наши и на второй перерыв ушли, ведя в счете. Кстати, Василий сейчас – лучший снайпер сборной России- 4 шайбы в 3 матчах.

Ну а после разговора в раздевалке, все вновь встало на свои места. В третьем периоде в американские ворота влетело четыре безответных шайбы. Итоговое превосходство по броскам – 52:19!

- Никакой эйфории после первого периода у нас не было, - подводит итоги победе над сборной США Филатов. - Это американцы и расслабляться ни в коем случае было нельзя. Соперник играет в быстрый и техничный хоккей. Но сегодня нам удалось нейтрализовать их рвение. Хотя при счете 3:2 пришлось брать таймаут и объяснять ребятам, что все наши проблемы мы создаем себе сами. Удалось успокоить их. И парни довели дело до положительного исхода.Они ведь очень способные, это лучшие игроки страны. Мы стараемся не ограничивать их креатив. Завтра переезжаем в Эдмонтон, проведем тренировку на арене «РоджерсПлейс», начинаем готовиться к полуфиналу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«СБОРНАЯ США НИЧЕГО НЕ СМОГЛА НАМ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ»

Итоги группового этапа на Кубке Глинки/Гретцки подвел капитан сборной России Василий Подколзин.

- На второй период при против американцев мы не с тем настроем вышли, - признает Подколзин на официальном сайте ФХР. - Отсюда — ошибки, удаления и голы. Не скрою, было какое-то успокоение из-за того, что так уверенно повели в счете.

- Разозлились на себя?

- Пожалуй, да. При всем уважении к сборной США, они нам ничего не смогли противопоставить кроме тех моментов, которые мы сами себе привезли.

- В этом матче американцы сыграли слабо? Непохоже на себя?

- Не сказал бы. Просто мы сразу начали давить, выигрывать единоборства. А ведь выиграть силовую борьбу у североамериканской команды не так уж просто. Благодаря этому мы и забили свои голы.

- Что скажете о турнире в целом?

- От матча к матчу приходит все больше уверенности. Залог нашей хорошей скорости во второй половине игры — короткие смены. Тренер очень большой акцент на этом делает. Что касается физической готовности, то у многих ребят здесь, у меня в том числе, впереди первый сезон в МХЛ. Из-за этого нам давали совершенно другие нагрузки в ходе подготовки. Работа очень серьезная проделана, хочется, чтобы она сейчас дала результат.

- В полуфинале вы встретитесь со шведами. Что о них знаете?

- Скажу, что они очень добавили по сравнению с прошлым сезоном. Я немного следил за их результатами, видел нарезки голов. Раньше мы уже ошибались в плей-офф. Выйдем послезавтра с бешеным настроем. Никакой недооценки соперника не будет.

- Разговор по душам в команде перед полуфиналом будет?

- Соберемся с пацанами и поговорим. Но я хочу сказать, что это будут делать не только игроки, которые в сборной с первого дня. У нас сейчас двадцать два лидера в команде. Капитан и ассистенты — это хорошо. Но каждый может встать и высказаться, каждый может взять ответственность и повести за собой. Все парни понимают долю ответственности.

В ТЕМУ

НЕ ПОВТОРИТЬ ПРОШЛОГОДНЕЙ ОШИБКИ!

На Кубке Глинки-2017, проходившем в Чехии и Словакии, россияне также уверенно заняли первое место в группе, обыграв в том числе и сборную Канады. Но в полуфинале неожиданно уступили хозяевам турнира чехам – 1:2. И в итоге остались без медалей.

СТАТИСТИКА

Группа В

Россия – США – 8:3 (3:0, 1:3, 4:0). Голы: Гущин-2, Лихачев, Миронов, Подколзин-2, Абрамов, Бычков – Мастросимоне, Калиев, Коланджело.

Чехия – Россия – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1). Голы: Чинахов, Лихачев, Подколзин.

Финляндия – Россия – 2:7 (1:1, 0:4, 1:2). Голы: Пуйстола, Интонен – Ващенко, Грицюк-2, Гущин, Подколзин, Гутик, Зайцев.

Другие матчи: Чехия – США – 0:6, Финляндия – США – 2:6, Чехия – Финляндия – 4:3 ОТ.

Итоговое положение: 1. Россия – 9 очков, 2. США – 6, 3. Чехия – 2, 4. Финляндия – 1.

Группа А

Словакия – Швеция – 2:4, Швейцария – Канада – 0:10, Швеция – Швейцария – 5:0, Словакия – Канада – 2:4, Швейцария – Словакия – 3:5, Канада – Швеция – 4:3.

Итоговое положение:1. Канада – 9, 2. Швеция – 6, 3. Словакия – 3, 4. Швейцария – 0.

В полуфиналах встречаются:Россия – Швеция, Канада –США.