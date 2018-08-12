ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

«ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА»

Летнее межсезонье взорвал твит известного обозревателя TSNГорда Миллера. Он сообщил: «На панельной дискуссии в Эдмонтоне с участием президента ИИХФ Рене Фазеля было сказано, что МОК рассматривает четыре варианта с хоккеем на Олимпиаде, и все это сейчас в стадии активного обсуждения…»

Первый вариант – Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ. Так было в период с 1998 по 2014 годы. Пять Олимпиад с участием сильнейших хоккеистов мира: три выиграла Канада, по одному – Чехия и Швеция.

Второй – Олимпиада будет без энхаэловцев. Они не ездили на Игры до 1998 года, их не было в Корее в 2018-м. За это время сборная СССР и России стала девятикратным олимпийским чемпионом.

Третий – участие в Олимпиаде примут хоккеисты до 23 лет. И это будет очень похоже на футбольный турнир на летних Играх. Такого с хоккеем в истории олимпийского движения еще не случалось.

Четвертый – хоккей вообще уберут из программы Олимпиад.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

«СЛОН В ЛАВКЕ ФАРФОРА»

Дело в том, что в Эдмонтоне завершился крутой юниорский турнир имени Глинки/Гретцки, на котором сборная России завоевала бронзу. Вот в Канаду и прилетели многие члены Совета ИИХФ, включая Фазеля. Там прошло совещание, и сразу скажем, никакого решения пока нет. Это только лишь разговоры. Но суть в том, что продолжается борьба между президентом МОК Томасом Бахом и Фазелем.

Я напомню, что Бах выступал за ущемление прав России на Олимпиаде, из-за чего наша делегация поехала в Пхенчхан без своего флага и гимна, в нейтральном статусе. Фазель голосовал против этого. А еще политика Баха привела к тому, что игроки НХЛ не поехали в Корею, потому что МОК отказался им оплачивать страховки, проживание и перелет. Перечеркнул райдер больших звезд спорта. Фазель нашел сумму порядка $20 млн на это дело. Но комиссар НХЛ Гари Бэттман уже завелся, и лучшие хоккеисты мира остались без Олимпиады, хотя очень хотели туда попасть.

Фазель работает президентом ИИХФ, и это при нем НХЛ поехала на Олимпиады. Существовал свой хоккейный миропорядок. Бах его сломал. Он ведет себя как слон в лавке фарфора. Теперь Рене выкатывает условия, на которых лучшие хоккеисты поедут в Пекин-2022. МОК на это не соглашается, поэтому возникают такие вот варианты, о чем пишет Миллер.

ЧТО ДАЛЬШЕ

«УБОГАЯ ОЛИМПИАДА»

Вообще НХЛ заинтересована в Пекине гораздо больше, чем в Пхенчхане. Уэйн Гретцки стал послом «Куньлуня». «Калгари» и «Бостон» проведут два предсезонных матча в Китае – 15 и 19 сентября, игры пройдут в Шэньчжэне и Пекине. Есть даже информация, что НХЛ отдала бесплатно (!) китайской телекомпании права на показ своих матчей. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но понятно – НХЛ по примеру НБА хочет проникнуть на громадный китайский рынок, освоить новые просторы. В этом смысле Олимпиада в Пекине крайне интересна сильнейшей лиге мира.

Но на Игры-2026 претендуют Швеция, Канада (куда НХЛ точно приедет), Япония, Италия (НХЛ будет сильно думать), а также Турция (НХЛ там точно не будет). Стабильности никакой, поэтому план «В»…

Олимпиада без игроков НХЛ вообще. Ну, Фазель не расстроится. Пхенчхан по интриге получился шикарным. К тому же есть чемпионаты мира, куда приедет больше игроков НХЛ.

Третий вариант – игроки до 23 лет. Это будет девальвация олимпийского турнира. Посмотрите, кому нужен футбол на летних Играх. Да, Бразилии, которая берет золото на Олимпиаде в Рио. Да, сборной СССР, которая побеждает в Сеуле в 1988 году. Но по большому счету это ущербный турнир по меркам футбола. Ни в какое сравнение не идет с чемпионатом мира.

Радикальный вариант – убрать хоккей из программы Олимпиад. Что будет? Можно оставить соревнования только женщин в хоккей. Пусть красивые девушки заменят скаредных мужиков в главном турнире четырехлетия.

Очень обрадуются в Северной Америке, потому что тогда Кубок мира точно станет по статусу как Олимпиада в мире хоккея. Фазель счастлив не будет, потому что практически все деньги от Кубка мира берет себе НХЛ, выплачивая только некоторые суммы сборным-участницам.

Что плохо – хоккейные зрители потеряют большой турнир, в котором раньше участвовали сильнейшие. Зимняя Олимпиада станет убогой. На кого там смотреть – на состязания лыжников и фигуристов? Это неплохо, но без хоккея – вообще не вариант.

Очень интересно, чем закончится эта война. Кстати, Фазель говорил, что уходит в отставку в 2020 году. Может, Бах рассчитывает на это?