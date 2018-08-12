Финалисты Кубка Гагарина-2018 московские армейцы открыли сессию контрольных матчей двумя поражениями от записного аутсайдера «Адмирала», лишь единожды распечатав ворота.

«ЦСКА ЗАРЯЖАЕТ», - это главный слоган или девиз столичных армейцев в новом сезоне, представленный руководством клуба на встрече с болельщиками перед контрольным матчем с «Адмиралом». Далее идет расшифровка: «ЦСКА ЗАРЯЖАЕТ эмоциями тех, кто приходит болеть за команду, ЦСКА ЗАРЯЖАЕТ игроков на борьбу и победу, ЦСКА Заряжает своим соперникам так, что мало не покажется».

Два поражения от соперника, комплектовавшегося по остаточному принципу, даже по буллитам, с одной заброшенной шайбой озадачили. Помнится, год назад красно-синие в своем дворце дважды подряд катком прошлись по «Сибири», оказавшейся в незавидном положении нынешнего «Адмирала». Тогда многие цеэсковцы грезили Олимпиадой в Пхенчхане и готовы быть буквально рвать всех соперников.

Ныне межсезонье проходит куда тише, если вынести за скобки дворцовый переворот «Авангарда», да обмен Кузьменко – Калинин между ЦСКА и СКА, который главный тренер москвичей Игорь Никитин назвал «чистым прагматизмом».

Хозяева в матчах с «моряками» так и не показали новичков Слепышева, Калинина, с которым подписали новый контракт на четыре сезона, Янника Хансена. На просмотровых контрактах форварды Толчинский и Коростелев, вернувшиеся из-за океана. По словам Никитина, в первом матче они «хорошо смотрелись», вторая игра далась им тяжелее. Тренер не согласился с мнением, что после ухода Кузьменко в команде осталось мало креативных игроков.

Повторная игра прошла без зрителей. Теперь болельщики увидят своих любимцев на традиционном Кубке мэра Москвы, который пройдет в Парке легенд с 23 по 26 августа. На «ЦСКА Арене». Но есть и те, кто отправится вслед за красно-синими в Швейцарию, где на этой неделе он и проведут три контрольные встречи.