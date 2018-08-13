Главным героем завершившегося на прошлой неделе Мемориала Глинки/Гретцки стал капитан юниорской сборной России Василий Подколзин.

- Внимательно слежу за Подколзиным, - признался скаут «Нью-Йорк Рейнджерс» легенда Владимир Лутченко.

Дело было на ЮЧМ-2018 в Челябинске, где российская сборная не сумела взять четвертьфинальный барьер. Увы, матч плей-офф с американцами 17-летний форвард «Витязя» пропустил из-за перелома мизинца. Поврежденный палец зафиксировали спицей, на кисть наложили гипс.

Подколзин был на год-полтора младше своих партнеров, он даже не успел засветиться в МХЛ, выступал за юниорскую команду «Витязь» из Подольска. Под руководством недавнего героя «Советского спорта» Геннадия Курдина, давшего путевку в большую хоккейную жизнь двум Никитам – Кучерову и Гусеву.

- На Подколзина уже питерский СКА глаз положил, - шептались в Челябинске заокеанские скауты.

Скупой на похвалу главный тренер наших юниоров Александр Зыбин тоже привечал Василия. Ныне Подколзин по праву носит капитанскую нашивку в сборной U18. В пяти матчах престижного Мемориала Глинки/Гретцки (турнир называют неофициальным чемпионатом мира) в Канаде он наколотил 8 шайб, половину из которых - в плей-офф. В полуфинале поразил шведские ворота, а в утешительном финале с американцами оформил хет-трик.

Мой бойкий всезнающий коллега после свежего канадского триумфа поспешил назвать Подколзина вторым Евгением Кузнецовым, который, напомню, забил три гола Канаде в полуфинале их домашнего МЧМ-2012.

- Корректное сравнение? – поинтересовался я у Зыбина.

- Ничего общего. Кузнецов – технарь, а Подколзин скорее прямолинейный, но с приличным катанием, поставленным броском, лезет на ворота, силен в борьбе на пятачке, не чурается черновой работы в обороне. Скромный, тихий лидер. Такие игроки всегда нравятся тренерам. Его нашей команде очень не хватало в том матче с американцами.

- Перечисляя плюсы Подколзина, вы прямо нарисовали игровой портрет Владимира Крутова…

- Сходство есть. Но Крутов, с которым мы в ЦСКА прошли все ступени, был техничнее, руки у него мягче.

- Рисковали, когда приглашали в сборную 16-летнего нападающего?

- Не думаю. Василий ни в чем не уступал старшим товарищам. В таких случаях предпочтение отдают более молодым.

Как знать, нашлось бы Подколзину место в составе U18, если б не забанили ярославского форварда Григория Денисенко?

В июне Василий перешел в систему СКА. Не за горами его дебют в МХЛ, а, может, чем черт не шутит, и в КХЛ. В апреле он выступит на втором для себя ЮЧМ. Не удивлюсь, если и главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин даст шанс юниору-бомбардиру. Ведь Валерий Николаевич видел его в Челябинске своими глазами и наверняка взял на карандаш.