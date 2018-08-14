В Челябинске стартовал предсезонный турнир - Кубок губернатора Челябинской области. А в среду перед культовым южноуральским дерби с «Магниткой» воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов презентует Кубок Стэнли, завоеванный им с «Вашингтоном».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕЗ МОЗЯКИНА

На улице - плюс 24. На арене «Трактор» пока прохладно. Но в среду станет жарко. Когда Кузнецов презентует в родном городе главный трофей НХЛ, впервые привезенный в Россию Игорем Ларионовым, Вячеславом Фетисовым и Вячеславом Козловым из Русской пятерки «Детройта» в 1997 году. К слову, в Челябинске Кубок Стэнли гостил не раз. Его привозили знатные «трактористы» - Сергей Гончар из «Питтсбурга» и Вячеслав Войнов, дважды покоривший заокеанский Эверест с «Лос-Анджелесом».

- Меня в Челябинске даже собаки обходят стороной, - такое горькое признание незадолго до отъезда за океан сделал Кузнецов в интервью «Советскому спорту», к тому времени чемпион мира среди молодежи и взрослых.

На арене имени Валерия Белоусова даже сняли свитер Евгения. Теперь самое время опять поднять. Заслужил!

По согласованию с героем вечера выручка от продажи билетов на матч с «Магниткой» стоимостью 500 рублей будет перечислена школе «Трактора».

Увы, дерби пропустит капитан «Металлурга», главный бомбардир отечественных чемпионатов Сергей Мозякин.

- С тобой и так все ясно, - объяснил новый главный тренер Йозеф Яндач.

После ухода из «Магнитки» Яна Коваржа на Мозякина возложили еще и обязанности дядьки-наставника для молодых. Эта роль ему не в диковинку. Несколько лет назад тренер Федор Канарейкин попросил Сергея с незалеченным переломом кисти покататься с масочниками, для устрашения соперников. Когда бомбардир толком бросать не мог. Вчера Мозячкин вышел с новичком Деннисом Расмуссеном и вернувшимся в родные пенаты Николаем Кулеминым. Пока это сочетание мало напоминает птицу-тройку с Евгением Малкиным, зажигавшую в КХЛ во время энхаэловского локаута.

В стартовом матче турнира «Салават Юлаев» - «Металлург» уфимцы смотрелись солидно, играли лучше, открыли усилиями Владимира Ткачева счет, но уступили в овертайме.

Юлаевцы держали в тонусе олимпийского чемпиона Василия Кошечкина, обстучали штанги, но разжились только одной заброшенной шайбой.

«Магнитка» удивила не только игровой стойкостью, но и формой. С плазмы на экзотических свитерах «сталеваров» невозможно было разглядеть номера.

КУДА ИСЧЕЗЛА ГУДИМ?

Вечером «Трактор» в присутствии Кузнецова, приглашенного в губернаторскую ложу, победил «Авангард». Бывший наставник омичей Герман Титов, ныне стоящий у руля челябинцев, переиграл своего сменщика – канадца Боба Хартли.

Однако неизвестно, чем бы все закончилось, засчитай судьи шайбу Дениса Зернова в первом периоде. После киносеанса они определили, что Сергей Широков одной молекулой заехал в площадь ворот Василия Демченко.

Вскоре еще один герой рейтинга молодых звезд «Советского спорта» Виталий Кравцов увеличил преимущество в счете. Его фирменные паузы, ставившие в тупик соперников, в очередной раз заставили вспомнить о Кузнецове, признанном мастере таких трюков.

…Кража гола не сильно огорчила Зернова. Во втором периоде он из офиса Гретцки бережно выложил шайбу точно на клюшку сборника Ильи Михеева – 1:2. А через 40 секунд тот же Михеев внезапным броском из обводки застал врасплох вратаря хозяев.

«Трактористы» проснулись и снова ушли в отрыв.

Автор этих строк с нетерпением ждал перерыва, чтобы увидеть в телевизоре эффектную корреспондентку Соню Гудим, берущую экспресс-интервью у игроков и тренеров. Но, как выяснилось, участница Матча звезд КХЛ-2018 – в Астане она тренировала одну из команд вместе с Игорем Никитиным - больше не работает на хоккее. Ее неопытная сменщица Екатерина Назарова сильно нервничала, иногда забывая про микрофон. У нас, к сожалению, зачастую чем хуже, тем лучше.

Пока в Челябинске плавили лед, в офисе КХЛ проводили совещание по переформатированию календаря. Уже второе за последние дни. Главная тема – как безболезненно вписать «Авангард» с его новой временной домашней ареной. Требуется перенести 31 (!) матч «ястребов». К счастью, нулевая занятость дворца в подмосковной Балашихе позволяет это сделать беспрепятственно. В среду заседание продолжится, уже в присутствии представителей «Авангарда». Ждем окончательный вариант календаря.

СТАТИСТИКА

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Салават Юлаев – Металлург – 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1). Голы: Ткачев – Язьков, Матушкин.

Трактор – Авангард – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0). Голы: Стоа-2, Кравцов, Гюнге, Кокуев – Михеев-2.

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ

Лозанна (Швейцария) – ЦСКА – 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1). Голы у москвичей: Науменков, Шалунов, Вей-2.