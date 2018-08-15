Хоккей никто не уберет из олимпийской программы – по крайней мере, главный зимний вид спорта будет представлен на Играх-2022 в Пекине.

Вообще тут нет факта новости, но Международный олимпийский комитет сообщает очевидное – оказывается, хоккейные турниры уже числятся в программе Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине.

Причем исполком МОК еще 18 июля утвердил программу зимних Олимпийских игр 2022 года, и она уже включает в себя женский и мужской хоккей на льду. В женский турнир добавятся еще две команды, чтобы было по 12 участников – как и у мужчин. Для МОК очень важно соблюдать равенство между буквами «м» и «ж».

Получается, что тема об отмене Олимпиады – это просто мыльный пузырь?

С одной стороны – да. Потому что хоккей был включен еще в программу летних Игр в 1920 году. Тогда чемпионом стала сборная Канады, составленная из игроков лучшей любительской команды страны – «Виннипег Фэлконс». В том турнире, который прошел с 23 по 29 апреля на ледовой арене в Антверпене, приняли участие семь сборных – также Швеция (проиграла в финале со счетом 1:12), США, Франция, Чехословакия, Швейцария, Бельгия.

Это был полноценный хоккейный турнир на Олимпиаде. После этого прошли еще 23 таких турнира, которые не состоялись дважды – из-за Второй мировой войны. Но там уже всем было не до спорта.

Давайте еще дадим новость, что плавание включено в программу летних Олимпиад. Да оно и не исчезало никуда! Это не тот случай, когда в 2013 году исполком МОК реально рекомендовал убрать борьбу из программы Олимпиад. Тут было слово, официальное заявление, и оно вызвало шок у многих.

А в случае хоккея – просто болтовня, взрывной твит канадского обозревателя TSN Горда Миллера. Но есть и обратная сторона медали.

Отношения между МОК и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) сейчас складываются так, что это может привести к серьезному чиновничьему конфликту. Президент ИИХФ Рене Фазель подтверждает, что в теории может быть реализован худший сценарий, что на Олимпиаде не будет хоккея вообще. Когда-нибудь, после 2022 года.

Впереди много переговоров, и они могут вырулить куда угодно. Да и вообще, на МОК никак не повлияешь – как и в 2013-м, внезапно на исполкоме может быть сказано, как и случае с борьбой: убираем такой-то вид спорта. И ничего с этим не поделаешь.

Да, это решение станет бредом. Однозначно. Но если человек очень хочет выстрелить себе из ружья в ногу, ты его никак не остановишь. Он просто пальнет, и все.

Не надо тревожиться из-за того, что от тебя не зависит. Давайте искать позитив. Хоккей будет на Олимпиаде в Пекине – круто. Игроки НХЛ скорее всего поедут в Китай – вообще прекрасно. Рене Фазель говорит, что чемпионат мира по хоккею в 2023 году, скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге – превосходно!

Напомним, что ЧМ-2019 состоится в Братиславе и Кошице (Словакия), 2020 год – Цюрих и Лозанна (Швейцария), 2021 – Минск и Рига (Белоруссия, Латвия), 2022 – Хельсинки, Тампере (Финляндия). А тут – только один город, но в Санкт-Петербурге к этому времени должна появиться новая арена для СКА тысяч на 20 зрителей. Будет реконструирован СКК «Петербургский», и это решение в мае обсуждалось на Петербургском экономическом форуме.

Так что все нормально. Хоккей был, есть и будет. Не переживайте.