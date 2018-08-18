Перед началом сезона бело-голубые устроили беспрецедентную акцию – провели встречу с болельщиками в самом сердце нашей столицы.

В субботу днем Красная Площадь неожиданно окрасилась в бело-голубые цвета. А под стенами Кремля грянул динамовский гимн. Такого в истории хоккея еще не бывало! «Динамо» отпраздновало начало сезона, назначив своим фанатам встречу в час дня прямо под Курантами. Любопытно, что такая небывало масштабная акция в самом центре страны обошлась московскому клубу фактически бесплатно. Почти все расходы взяли на себя его партнеры.

Но именно здесь игроки нынешнего состава команды по очереди выходили на брусчатку и получали игровые свитера со своими номерами из рук известных ветеранов бело-голубых. А с установленной там же трибуны каждого из них приветствовали аплодисментами несколько сотен болельщиков.

Причем, оваций хватало всем. И, ветеранам Александру Еременко, Илье Никулину и Максиму Афиногенову, не раз становившимся чемпионами страны в составе «Динамо». И амбициозным новичкам бело-голубых Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому, котором организаторы пожелали забить в этом сезоне голов не меньше, чем они забрасывали шайб в прошлом в динамовские ворота. И совсем молодым игрокам, которые выиграли летом жесткую борьбу за место в составе. К примеру, 17-летнему защитнику Андрею Прибыльскому, который уже успел отметится голом за «Динамо» на Нижегородском турнире. И сделал это с передачи Афиногенова. При этом, Максим стал впервые чемпионом России в составе бело-голубых, когда Андрей еще не родился. Вот такая связь поколений.

Когда вся команда собралась в центре Красной Площади слово взял ее главный тренер.

- Мы соскучились, - сразу признался Владимир Воробьев болельщикам. – А у игроков особенно радостное настроение – у них сегодня всего одна тренировка. Думаю, они из-за этого просто счастливы. Утром у команды было собрание, на котором был выбран капитан и два его помощника. Вожаком своим ребята назвали Илью Никулина. Его ассистентами – Максима Афиногенова и Вадима Шипачева. Это люди, которые поведут «Динамо» вперед в чемпионате 2018/19.

- Господа, мы в долгу перед вами за прошлый сезон, - вновь обратился Воробьев к фанатам. – Прекрасно это понимаем. Верьте в нас! Спасибо, что сегодня пришли. Эта команда вас не подведет. Спасибо и за такой праздник на Красной Площади. Думаю, нам есть от чего отталкиваться, чтобы в апреле собраться на этом же месте, но уже по-другому не менее радостному поводу. Давайте пообещаем это друг другу. А пока приглашаем вас всех на следующей неделе на Кубок Мэра.

После официальной части игроки поднялись на трибуну, чтобы сделать общее фото на память вместе с болельщиками и раздать автографы.

- Этот день войдет в историю, - сказал напоследок голкипер «Динамо» Александр Еременко. – Сам я очень рад, что на протяжении вот уже многих лет нахожусь именно здесь и играю за свой родной клуб. А что касается будущего сезона… Мы дадим бой всем грандам и постараемся сделать то, что у нас не получилось в прошлом сезоне – вернуть в клуб Кубок Гагарина.