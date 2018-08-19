Участники – восемь стран: Россия («Локо»), Канада («Оттава Кэпиталз»), Финляндия («Йокерит»), Китай («Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян») – это группа «А». А еще есть группа «Б» - Швеция (ХВ-71), Чехия («Тршинец»), Швейцария («Давос»), Австрия («Ред Булл»).

Лично мне о Кубке мира многое говорит то, что на нем выступал Никита Кучеров – тогда еще форвард «Красной Армии», а теперь – лучший российский бомбардир НХЛ, выбивший 100 очков.

Также тут играли Роман Любимов, Евгений Свечников или вот Доминик Каун из «Чикаго Блэкхокс», который со сборной Германии дошел до финала Олимпиады. Теперь можно посмотреть на форвардов «Локо» - Николай Коваленко, Григорий Денисенко, Артур Каюмов, которые уже на слуху в российском хоккее. Тот же Денисенко на недавнем драфте НХЛ был выбран «Флоридой» (№15), а Коваленко попал в «Колорадо» (№171).

И вот каким вопросом я задался. На днях завершился Кубок имени Глинки/Гретцки, который по статусу считается чуть ли не выше юниорского чемпионата мира. Там сборная России завоевала бронзу. Всего за 28 турниров аж 22 раза побеждала Канада, которая в августе имеет возможность выступать в сильнейшем составе. Россия и СССР выигрывали этот турнир трижды, и все три раза это было в японском городе Йокогама. Но с 1995 года у нас нет золотых медалей, да еще многие лидеры нашей сборной снова решили продолжить карьеру за океаном – в юниорских лигах Канады.

Хорошо это или плохо? И как работает лифт из МХЛ в КХЛ – легко ли молодым попадать в составы взрослых команд?

«Это нужно решать клубам КХЛ, кого привлекать в состав, - говорит управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов. – А мы в МХЛ растим ребят и создаем условия для того, чтобы они стали профи. На корейской Олимпиаде, посмотрите, золотые медали завоевали 14 выходцев из МХЛ. Они не уезжали за границу, а воспитывались в России, пробились в КХЛ, набрались опыта – и выстрелили в сборной.

Да, есть тенденция к отъезду, и этому способствуют агенты, которые считают, что расти в Канаде лучше и быстрее. Но мы взаимодействуем с образовательным центром «Сириус», которые приглашают 13-15-летних хоккеистов. Проводим семинары, объясняем перспективу. Вот олимпийский чемпион Виталий Прохоров хорошо выступил в субботу перед ребятами, я тоже читал лекции. Надо не слепо слушать агента, а смотреть на живые примеры».

Об этом же я спросил Дмитрия Красоткина, главного тренера «Локо» - клуб из Ярославля в первом матче турнира победил канадцев из Оттавы.

«Улетать в Канаду – это дело каждого, - сказал Красоткин. – Не думаю, что наши ребята из Ярославля будут массово уезжать. У нас юниоры перспективные, коллектив хороший. Многим нравится в нашей школе. Но если кто-то решит уехать – это его выбор».

СТАТИСТИКА

Кубок мира среди молодежных команд

Йокерит – КРС Хейлунцзян – 5:1, Локо – Оттава Кэпиталз – 4:2, Давос – Ред Булл – 1:9.

Кубок губернатора Челябинской области

Металлург – Авангард – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Голы: Пивцакин, Широков, Михеев.

Трактор – Салават Юлаев – 1:5 (0:0, 0:4, 1:1). Голы: Глинкин – Основин, Ткачев, Ларсен, Хохряков, Панин.

Авангард – Металлург – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Голы: Пивцакин, Галимов (2), Петров, Мартынов.

Трактор – Салават Юлаев – 3:4 (2:1, 1:2, 0:1). Голы: Бэйлен, Щехура, Рясенский – Федоров (2), Ларсен, Хохряков.

Контрольные матчи

Витковице (Чехия) – Сочи – 4:6 (3:0, 1:3, 0:3). Голы у россиян: Мосалев, О’Делл (2), Капустин, Росен, Точицкий.

Амбри Пиотта (Швейцария) – Витязь – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1). Голы у россиян: Выглазов, Альтонен, Рендулич.

Слован – Адмирал – 2:3 бул. (2:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1). Голы: Шукел, Лунтер – Мерескин, Коньков, Бутузов.

Тршинец (Чехия) – Сочи – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Гол у россиян: Коллинз.