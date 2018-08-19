«НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ФАНТИКИ»

– Растет ли хоккейный рынок в Китае? Вот на молодежный Кубок мира приезжает «Хейлунцзян», Уэйн Гретцки становится послом «Куньлуня», НХЛ проведет два выставочных матча в Поднебесной…

– Прогресс будет, когда мы увидим зрителей на трибунах, когда возникнет высокий интерес к хоккею. Когда в составе «Куньлуня» появится много китайцев, тогда мы скажем – это прорыв. А пока там по большому счету выступают иностранцы.

– Вы согласны с тем, что турнир Глинка/Гретцки круче, чем юниорский чемпионат мира?

– Так нельзя говорить. ЮЧМ проводится в апреле, но там не участвуют сильнейшие канадцы. А вот американцы – да. На Глинке же играла вторая сборная США. У американцев по 2001 году рождения очень серьезная команда, которая чуть не выиграла ЮЧМ в Челябинске, хотя была младше остальных.

Да, Россия взяла бронзу. Но я все жду, когда ситуация переломится, и мы дойдем хотя бы до финала. Когда мы канадцев свалим. Они это первое место держат уже лет 20.

Спасибо мальчишкам за третье место, за победу над американцами. Но нужно идти вперед. Те, кто выигрывают молодежные и юниорские чемпионаты – это будущее страны.

Мы вот на Олимпиаде уже победили. Думаю, и на Глинке/Гретцки скоро изменим тенденцию, победим Канаду.

– Хорошо ли, что наши юниоры уезжают в Канаду?

– Многие потом возвращаются. Но надо понимать комплекс проблем. Если ты уезжаешь и уверен в своих силах, что будешь расти – то попробуй. Если тебе навязали мнение, что все будет хорошо, а ты не растешь – другая история. Клуб в России тебе создает условия, а ты ведешься на какие-то фантики. А бывает, что клуб не дает расти, и у тебя не остается выбора. Тут глобальная тема, которую нужно решать совместно.

Уезжают наши лидеры? Главное, что они могут быть задействованы в сборной России. Пусть ребята растут в мастерстве, и не так важно, где это произойдет. А выбор делает каждый. Но кто – сам ребенок, его семья, агент? Тут тоже надо посмотреть.

Кстати, белорусы говорят: «Для нас каждый уезжающий в Америку – это плюс». А вот в России другая ситуация.

«ТОПОР ВОЙНЫ»

– Вы работали с юниорской сборной России 1998 года рождения. Какой игрок с того созыва вас восхищает больше всего? А может, иностранцы – Остон Мэттьюз, Патрик Лайне?

– Что говорить о Лайне или Пулюярви? У них дар, а если и на тренировках свой талант развивать, игрок все равно выстрелит.

Михаил Сергачев показал свои амбиции. Не зная языка, он приехал в чужую страну, показал зубы, пробился в основу клуба НХЛ. У него было желание. Включил характер и проявил себя. Хотя другие – не буду называть фамилии ребят – разочаровали. У них было, на чем строить свое будущее – талант, дар, но не хватило силы воли, привычки побеждать.

– «Спартак» и ЦСКА будут играть в следующем сезоне на одной арене. И недовольны обе стороны – спартаковские фанаты готовы сдавать абонементы, чтобы не ходить на «ЦСКА Арену». Армейцы возмущаются, что их заставляют играть в одном доме с «хрюшками». Где выход?

– Тут не надо выкапывать топор войны. Просто возникла такая ситуация. У «Спартака» есть договор с этой ареной. ЦСКА стал новым совладельцем. Одной команде некуда пойти, другая будет там играть. А что, есть другие варианты?

Наоборот, надо всем включиться в это серьезное дело, разговаривать с болельщиками, убирать конфликты. Надо терпеть друг друга, когда делишь одну крышу, уважать соседа. И смотрите на игру, а не на околохоккейные темы.

Уживался же «Спартак» с «Динамо» в прошлом сезоне. А мы, спартаковцы, раньше играли в «Лужниках» вообще вместе с «Динамо», ЦСКА и «Крылышками». Как-то помещались там, не воевали.

Ходите на хоккей, болейте за любимые команды. И давайте обойдемся без скандалов, чтобы эмоции не перехлестывали.

«САМОУБИЙСТВО ДЛЯ МОК»

– Вы – олимпийский чемпион, как относитесь к разговорам о том, что хоккей могут убрать из программы Олимпиад?

– Я не могу себе этого представить. Даже то, чтобы в Олимпиаде участвовали только хоккеисты до 23 лет. Это игровой вид спорта. Да, есть керлинг, но он не такой массовый. Убрать хоккей из олимпийской программы – это было бы самоубийством и глупостью для МОК, да и у международной федерации хоккея ИИХФ возникли бы большие проблемы.

Ребята до 23 лет – но для них есть другие турниры. Есть студенческие соревнования, есть еврокубки или возрастные чемпионаты мира. Нельзя на Олимпиаде совсем уходить в молодежный вариант. Я солидарен с теми, что хоккей трогать нельзя. Это приведет к деградации нашей игры.