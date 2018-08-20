Мощные броски Куляша, агрессивная рысь или бургеры, которые круче, чем у Тимати? Хоккейный клуб «Северсталь» готовит свои козыри к началу сезона!

Несмотря на то, что первый матч в одиннадцатом сезоне КХЛ «Северсталь» сыграет 2 сентября, хоккейная жизнь в Череповце забурлила. Бить ключом она начала на предсезонном фестивале «Severstal Family», проводить который уже стало доброй традицией клуба.

Единение с городом, сближение с болельщиками – вот цель фестиваля. В Череповце любят хоккей и понимают, что сохранить его можно только совместными усилиями команды и фанатов. Особенно остро этот вопрос поднимался год назад, когда «Северсталь» стояла, казалось бы, на краю пропасти или, другими словами, в нижней части рейтинга клубов КХЛ. Пример новокузнецкого «Металлурга», вылетевшего тогда из лиги, повторять никто не хотел, поэтому руководство клуба сделало все, чтобы желто-черные были на виду, играли, побеждали и поднимались вверх по турнирной таблице.

О «Северстали» заговорили – все видели, как Череповец боролся за свой хоккей, как Дмитрий Кагарлицкий тащил родной клуб вперед. И они попали в плей-офф, дали достойный бой СКА, значительно подняв уровень узнаваемости как команды, так и ее отдельных игроков. Однако, руководство КХЛ вновь опустило череповецкий клуб на нижние строчки рейтинга. Как «Северсталь» с неплохой посещаемостью, восьмым местом в регулярке, бесперебойной выплатой зарплат и достойной организацией работы оказалась ниже, к примеру, «Адмирала» и рижского «Динамо»? Непонятно. Но с исключением еще двух клубов («Лады» и «Югры») желто-черные опять оказались под ударом.

Многие считают, что именно подобные рейтинги заставляют клубы развивать маркетинг. Особенно если спортивные успехи команды далеки от первых мест. Но второй год подряд побывав на «Severstal Family» могу сказать, что в этот день последнее, о чем тут думают – это всякие рейтинги. Здесь просто наслаждаются атмосферой хоккейного праздника.

Еще в обед у Ледового дворца начали появляться первые болельщики. Развлечений для них масса – можно потанцевать у сцены под заводную музыку, поиграть в шахматы, пройти квест в телефонной будке, перекусить на фуд-корте или расслабиться в импровизированных вигвамах.

Чуть позже среди заполнивших площадь горожан можно встретить и хоккеистов «Северстали».

В одном из шатров Денис Куляш делился секретами своих мощных бросков.

Неподалеку утолить жажду помогали Игорь Гераськин и Владислав Кодола, разливая всем желающим напиток, придающий энергию.

От голода спасали Вадим Кудако и Эштон Картер, которые готовили хот-доги и бургеры. Работали ребята очень слажено – Эштон жарил сосиски и котлеты, Вадим клал их в булки, добавляя соусы и овощи.

– Вадим, у вас бургеры вкуснее, чем у Тимати?

– Мне кажется, что это риторический вопрос! Конечно же вкуснее! – не раздумывая ответил защитник желто-черных.

В палатке у касс Константин Корнеев занимался продажей новой атрибутики.

– Константин, что посоветуете приобрести?

– Тетради хорошие, блокнот смотрите с какой рысью! У нас обновилась эмблема. Как вам?

– Мне нравится. Рысь агрессивнее стала!

А вот и сам Рысенок Сева идет. Талисман всегда с командой и болельщиками. Под костюмом Севы – молодой парень Андрей. В прошлом он – военный. Но даже в таком статусе Андрей отжигал на трибунах Ледового. В костюме, который весит около пятнадцати килограмм — это не так уж и легко!

Вместе с Севой заряжают арену в Череповце девушки из группы поддержки «Marhinos». Их выступления ждали не чуть не меньше, чем песен от гостей фестиваля групп «Банд’Эрос» и «КарМэн». Я считаю, что «Marhinos» – один из лучших танцевальных коллективов в КХЛ. Они не только танцуют, но и показывают зрелищные акробатические номера.

«У нас нет определенной направленности на хоккей, – рассказывает Диана, лидер «Marhinos» – мы всегда пробуем что-то новое – не только танцы, но и акробатику, черлидинг. Сами ездим на соревнования. У нас большая школа: есть группы с совсем маленькими участницами, есть юниоры. Одна моя воспитанница уже выступает со мной в основном составе, и это безумно приятно – знать, что твои старания нашли отражение в творчестве других людей!»

Творческое занятие было на фестивале у Доминика Фурха и Матея Странски. Они были прикреплены к зоне с роботами, но те выполняли «свою работу» сами. А «чешской парочке» пришлось позировать для фотографий. Причем делали они это мастерски! Словно только вернулись с очередной съемки для модного журнала!

Фестиваль действительно семейное мероприятие. Здесь каждый мог задать вопрос главному тренеру желто-черных Александру Гулявцеву. Он отвечал на все – начиная с его предпочтений в автомобилях и заканчивая задачами «Северстали» на сезон:

«В прошлом году мы подняли определенный уровень и ниже него уже не хотелось бы опускаться», – сказал тренер, – команда работает по плану. Конечно, 40% состава обновилось, и игрокам нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, найти взаимопонимание, адаптироваться. Будем играть каждый матч на победу, а там – как кривая выведет».

Для наступающего сезона «Северсталь» придумала новый ролик-визитку. Концепция заключается в том, что маленький житель Череповца заряжает хоккеистов своим желанием-энергией на победу, превращает их в супергероев.

Примечательно, что такой же мальчик лет шести задал Александру Гулявцеву вопрос:

– Будет ли «Северсталь» чемпионом?

– Будет – ответил тренер, чем, конечно же сорвал аплодисменты всех присутствующих.

А ведь Гулявцев – человек слова. Сказал плей-офф, нате плей-офф. Сказал постригусь на лысо – эй, капитан, побудь парикмахером! Вот и «Северсталь» будет чемпионом…Этих людских сердец – уж точно!