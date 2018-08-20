Ого, это что-то новенькое! Шоумен и звезда «Универа» Станислав Ярушин рассказал нам о том, как бросил вызов самому Сергею Бобровскому.

«ЭТО МЕЧТА МОЕЙ ЖИЗНИ»

Впервые об этой яркой идее я узнал на церемонии закрытия сезона КХЛ, когда мимо пробегал Станислав Ярушин. И если вы не знаете, кто такой Стасик Ярушин, то даже не подходите ко мне. Я со вниманием смотрю на звезд, у которых два миллиона подписчиков в инстаграме. А этот парень еще играл в КВН, сейчас снялся в последнем сезоне «Универа», выпустил дебютный альбом. Дает концерты. Да, он еще и поет, и гастролирует, и линию одежды выпускает, и в баскетболе варится. Какой разносторонний человек!

- Что ты еще такое придумал, Стас? – я озадачил Ярушина вопросом.

- Начал тут осваивать свой YouTube-канал. И вот мы пару лет назад сидели с Сергеем Бобровским, дважды лучшим вратарем НХЛ и обладателем «Везина Трофи». Я ему говорю: «Серега, слушай, давай я тебе забью один буллит из десяти».

Боб отвечает: «Не, ну ты играл в хоккей. Давай хотя бы два». – «Ну давай!» И зарубились на парочку.

- Что стоит на кону?

- Если проигрывает Бобровский, то на шлеме рисует себе какую-нибудь прикольную штуку и пишет что-то в духе «Yarushinthebest». И в этом шлеме играет пять матчей в НХЛ.

Прошло два года, и я снова вернулся к этой теме: «Боб, давай зарубимся! Я хочу реально забить профессиональному вратарю! Это мечта всей моей жизни!»

- И что?

- Зарубились! Прокинули тему через мой канал, и пошло-поехало. Интересно, что подключилось много людей. Я бы хотел эту тему сделать в сентябре – в родном Челябинске. Серега уже дал добро. Посмотрим, как сверстается календарь КХЛ. Надо сделать это до или после матча. Будет клевая тема!

Не хочу, чтобы это было скучно. Снять в аренду лед, поставить видеокамеру – мелко. Пусть на это смотрят тысячи зрителей. И если я проиграю, то достойно!

«БРОСОК НИЗОМ – ВЖУХ, И ГОЛ»

- На каком уровне ты играешь в хоккей? – ставлю вопрос ребром Ярушину.

- Слушай, я дошел до фарм-клуба «Трактора», неделю с ними тренировался. Потом меня с успехом выгнали. У меня обычный любительский уровень. Школа есть, но не «Трактора» - хотя об этом многие пишут. Я просто там был на просмотре в 1999 году. И больше не появлялся.

- Объясни технически, в чем сложность, чтобы забить Бобровскому два буллита из десяти? Подкатывай к нему, резко бросай – он не успеет среагировать. Или он закрывает все ворота? Или у него реакция сумасшедшая?

- Главная сложность – в психологии. Мне говорил эксперт и известный защитник Саня Гуськов, когда мы обсуждали эту тему: «Серый в общем-то готов к официальным матчам. У него были похожие истории. А у тебя – нет».

Вот я согласен. Как бы у меня ручонки не затряслись! Еще учти, что Серега где-то метра два ростом в конечках. Поэтому будет сложновато. Хотя этот момент зацепил многих. Недавно ко мне подбежал Пашка Бучневич…

- Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс».

- И закричал: «Когда будет челлендж?» - «Подожди, - отвечаю. – Разговаривай со мной на русском, а не на череповецком». – «Когда будет конкурс с Бобровским?» - «Жди сентября! Даю 99 и 9 процентов». И вот Бучневич начал мне объяснять, куда бросать Сереге, чтобы точно забить. Так что я теперь подкованный.

- И куда?

- «Самое главное, ты не обводи, - говорил Пашка. – Просто бросай на силу». Димка Калинин вообще сказал: «Ты просто закрывай глаза и швыряй».

Это прикольно! Я не хочу показаться выскочкой, но просто у меня есть давняя мечта. Когда еще ее реализовать? Я вот Никите Беспалову, вратарю «Спартака», забросил одну шайбу из пяти.

Все лето буду тренироваться. Уже поговорил с главным тренером Владимиром Воробьевым – меня «Динамо» ждет на тренировку. И у них спрошу пару советов. Спартачи рассказали мне пару историй, ценный совет я выслушал от вратаря сборной и СКА Игоря Шестеркина. Надо с угла заходить и бросать, как обычно делают Данис Зарипов, Виталик Кравцов. Низом ее туда – вжух! Когда вратарь двигается.

Но это же Серега Бобровский, блин! Ему забить очень тяжело. Если даже один гол положу, для меня это будет нонсенс. Уже станет колоссальной победой.

«СТАСЕВИЧ, НУ ТЫ ПРИЛИП»

А еще Ярушин затащил Евгения Кузнецова в одну из серий «Универа». Ну, вспоминайте же! И недавно тусил с ним в Челябинске, куда Кузя привозил Кубок Стэнли. Они летели в кабриолете по рабочему городу и кричали: «Кубок Стэнли украли цыгане!»

На месте хранителей серебряной чаши из Зала славы в Торонто я бы вздрогнул.

Идея же с буллитами привела к челленджу «Достать Бобровского», который состоится 2 сентября на арене «Трактора» - Челябинск в этот день будет принимать ЦСКА. Этот конкурс начнется сразу после игры.

«Стасевич, ну ты прилип по ходу. Готовь майку, старина!» - отреагировал сам Бобровский на этот вызов.

А на кого ставите вы? Мне почему-то кажется, что Стасик Ярушин выступит в роли Ти-Джея Оши и забросит даже три буллита Бобровскому, который еще не вышел из летнего отпуска. Скоро увидим!