Один из самых ярких переходов межсезонья в линии обороны – это Денис Куляш. Главная «пушка» КХЛ теперь будет заряжаться в Череповце. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» защитник «Северстали» рассказал о том, как тренировать мощные броски, часто ли рвет сетки по воротах и каких слов не понимают легионеры…

– Денис, расскажите о своем переходе в «Северсталь» …

– Когда поступило предложение, то я долго не раздумывал. Череповец недалеко от Москвы, где я обосновался, где мой дом. Уже не один год я приезжал в Череповец играть против этих ребят – знаю их, тренера, поэтому как такого вливания в коллектив мне не потребовалось. Рад оказаться здесь.

– И товарищи по команде рады. Особенно вратарь! Ведь теперь главная «пушка» КХЛ с мощными бросками будет помогать защищать его ворота!

– Это приятно. Здорово, когда тебя отмечают. Главное, чтобы эти броски еще и пользу команде приносили. С Домиником играли в Омске какое-то время. Потом я играл в Уфе и приходилось его периодически огорчать, забрасывая шайбы. Не могу сказать, что сейчас на тренировках я бью по воротам в половину силы, но, опять же, я понимаю, что все мы люди и несмотря на экипировку бывает больно. Мне и самому прилетало. Поэтому тренировать броски я остаюсь после тренировки, и бью уже по пустым воротам.

– Сетки часто рвете?

– Раньше – часто. Сейчас, видимо, производители сеток стали делать их более крепкими. А вот стекла бьются до сих пор.

– Когда у вас заметили столь мощные броски?

– Когда я начинал еще не было такого хорошего инвентаря для занятий хоккеем. Дадут тебе, грубо говоря, какой-то «лом» и иди забивай. У меня были тренеры, которые играли годах в 60-х. той закалки. Они и сказали, чтобы я обратил внимание на свой бросок, что это может стать моей сильной стороной. И даже подсказали, как можно тренировать его с помощью подручных средств или, например, летом, когда лед найти непросто.

«БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, КОГДА НАДО ВСТРЯХНУТЬ…»

– Секреты своих тренировок не раскрываете?

– Ребята молодые часто подходят спрашивают у меня об этом. Сейчас много строительных магазинов, где продается та же кувалда, тот же уголок пяти-шестиметровый. На шиномонтаж можно сходить. По резине бить кувалдой – оно же похоже с шайбой чем-то. А если сидеть на диване, то ничего не придет к тебе, само собой. Правда, со своими детьми я не занимаюсь так. Они переехали со мной и занимаются в хоккейной школе «Северстали». У них есть тренер, и я не лезу в тренировочный процесс.

– Недавно это была горячая тема. Как относитесь к тому, что тренеры могут кричать и ругаться матом на детей?

– Могу сказать по себе и своим детям – бывают такие моменты, когда надо встряхнуть. Главное, чтобы не было рукоприкладства. А прикрикнуть где-то – так на нас тоже кричали. В хоккей же мужики играют, так что тут ничего страшного. И в команде мастеров в перерывах всякое бывает. У меня до сына бывает через две минуты доходит, а иногда можно и взглядом все показать. Но если не понимает, то можно и накричать. В этом нет ничего страшного.

– Как ваши дети стали заниматься хоккеем в Череповце?

– Где я играю, там и они. Конечно, и в Екатеринбурге, и в Уфе просили их оставить. Но мне спокойнее, когда семья рядом.

– Сколько у вас детей и сколько им лет?

– Дочке пятнадцать лет, первому сыну – тринадцать, второму – шесть и младшему исполнилось 2 года.

– Ничего себе!

– Да. И даже младший уже видит, как они играют в хоккей. Супруга иногда ругается, что мало их тренируют, много эмоций остается, что они дома в хоккей играть продолжают! Ломается все вокруг – паркет, плинтуса! Но ничего страшного – это же поправимо все. Хорошо, когда ребенок так заинтересован спортом. Я вижу, как им нравится, потому не препятствую, хотя по себе знаю, насколько хоккей травмоопасен.

«ХОЧЕТСЯ ДОГНАТЬ ФЕТИСОВА!»

– С кем в паре вы играете в «Северстали»?

– С первого дня с Валерой Васильевым играем. Мне кажется, что это правильный подход – когда тебе не меняют партнера. С Валерой мы и в Омске были вместе. Ты знаешь, когда что от него ожидать – когда он побежит вперед, когда будет страховать тебя. Наша пара – это видение игры тренером. Он видит кого с кем поставить, как будут взаимодействовать наши «иностранные специалисты» (смеется). Так мы с ребятами называем легионеров!

– Наверное, вы часто подшучиваете над ними?

– Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке. Но это очень позитивные шутки. Юмор создает настроение, заряжает команду. Например, хоть наши чехи Доминик и Матей довольно хорошо говорят по-русски, мы иногда начинаем им что-то говорить, используя такие слова, чтобы они не могли понять. Хотя они и распространенные слова перестают понимать, если дело касается финансовых вопросов! (смеется). Мне нравится, когда царит веселая атмосфера. Кому нравится ездить по льду с кислым лицом?

– Цели команды на сезон понятны, а какие цели вы ставите лично для себя?

– Я не собираюсь прыгать выше головы и кому-то что-то доказывать. Один я все равно не смогу ничего сделать. Для меня будет положительный результат, если команда достигнет своих целей. Сам по нулям я тоже отсиживаться не собираюсь, это не по мне. У меня есть одна мечта – догнать нашего прославленного Вячеслава Фетисова по количеству заброшенных шайб. Эксперты считали, что чтобы его догнать мне надо 13 голов, чтобы перегнать – 14. Вячеслав Александрович говорит, что у них было 30 игр, а мы сейчас играем по 60-70...Поэтому не знаю, как специалисты это рассматривают. Догнать Фетисова хочется, но на первом плане – интересы «Северстали».