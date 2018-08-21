Итак, следите за руками. В конце июля «Локомотив» объявил, что расстается с канадскими форвардами Брэндоном Козуном и Максимом Тальбо. Хотя это выглядело странно. Козун – один из сильнейших легионеров, участник матчей звезд. Всего в КХЛ набрал 160 (57+103) очков в 196 матчах. Тальбо – характерный нападающий, боец – 63 (28+35) очка в 127 матчах.

Но теперь в Ярославле работает новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, и видимо, ему эти иностранцы не подошли. Ставка была сделана на Салака, Деарне, Контиолу, Кронвалля и Накладала. Причем мы в «Советском спорте» представляли Давида Деарне чуть ли не как главного иностранца, который переехал в нашу лигу. Это интересный результативный центрфорвард, игравший в «Монреале» и «Эдмонтоне», где был не на последних ролях.

При этом, как я понимаю, Козуну и Тальбо были выплачены компенсации за расторжение контракта. А как иначе?

Дальше Козун попробовал попасть в «Барыс», но туда его не взяли. А перед этим он отказался от обмена в минское «Динамо». Показалось, что самобытный легионер покинет нашу лигу. Но тут «Локомотив»…

Короче, в Ярославле расторгли контракт с Деарне, а подписали – вы не поверите – Козуна. Интересно, чем Давид разочаровал Квартальнова? А вот в «Авангарде» он оказался нужен, и Омск… простите, Балашиха – моментально забрала Деарне.

Теперь у «ястребов» есть пять легионеров – Раме, Покка, Сундстрем, Верстиг и Деарне. Но разве у «Авангарда» бывает все хорошо? Оказалось, что Карри Ряме в контрольном матче на Кубке губернатора Челябинской области получил не просто травму, а разрыв крестообразных связок колена. И выбыл из строя аж на полгода. При этом Ряме брали в «Авангард» именно как первого вратаря, с которым должен быть выигран Кубок Гагарина. И ради этого из Омска убрали чешского голкипера Доминика Фурха, которого теперь подобрали в «Северстали».

А жаль. Логично было бы, чтобы «Авангард» теперь Фурха обратно подписал. Гулять так гулять.

СТАТИСТИКА

Кубок мира среди молодежных команд

Тршинец – Давос – 3:2 ОТ.

Контрольные матчи

Ак Барс (Россия) – Давос – 4:2 (0:1, 4:0, 0:1). Голы у россиян: Азеведо, Секач, Зарипов, Клинкхаммер.