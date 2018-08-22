Мы и раньше знали, что форвард «Коламбуса» Артемий Панарин встречается с Алисой Знарок, дочкой Олега Знарка. А теперь увидели это и в инстаграме.

Разговоры о том, что Артемий Панарин встречается с дочкой главного тренера сборной России по хоккею Олегом Знарком, начались еще – дай бог памяти – в 2016 году во время московского чемпионата мира. Или это случилось еще в 2015-м во время чешского турнира?

Не так важно. Ребята не первый год вместе. Но не рассказывали о том, кто с кем встречается. Хотя какая разница? Панарин же попадал в сборную России не за красивые глаза, не по родственным связям. А потому, что он – один из сильнейших хоккеистов мира.

Но этим летом всякая конспирация прекратилась. Алиса и Артемий начали выкладывать фото и сторис в инстаграм из одних и тех же мест. Их друг Сергей Бобровский, кстати, первым опубликовал снимок, где сфотографировался парами – Алиса и Артемий стояли рядом, чуть ли не держались за руки.

После этого хитом стало видео, как Панарин отдыхает на какой-то вилле во Франции, и Олег Знарок проигрывает ему в шахматы, несет кофе и ворчит: «Посмотрим, как бы ты запел, оказавшись у меня на сборах». – «Э-э, мы так не договаривались!»

И вот Алиса Знарок, наконец, в своем инстаграме выложила совместное фото с Артемием. Они сидят на кухонном гарнитуре в питерской квартире, а у них ног – любимый пес Рыжий.

К чему вся эта история? Да ни к чему. Просто лето, август, хорошее настроение. Скоро улетать в Америку на работу. А в комментариях люди пишут: «Вы очень красивая пара!»

- Да мы не скрывали. Мы не афишировали, - сказал мне на днях Артемий.

Пусть будет так!