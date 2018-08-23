Илья Ковальчук и Евгений Малкин провели мастер-класс для детей в одном из торговых центров Москвы. Было весело.

Хоккейное межсезонье в России подходит к концу, совсем скоро стартует 11-й сезон КХЛ. Но и за океаном меньше чем через три недели начнутся движения – предсезонные матчи главной лиги мира. Именно поэтому российские звезды НХЛ постепенно завершают свои дела на родине – участвуют в благотворительных матчах, проводят последние мастер-классы.

Илья Ковальчук и Евгений Малкин в этом плане ударники. У них что ни день – то акция. Форвард «Питтсбурга» за последние трое суток умудрился установить рекорд для книги Гиннеса по длине голевой комбинации вместе с воспитанниками московских хоккейных школ, слетать в Сочи, чтобы поучаствовать в благотворительном матче, вернуться в Москву и вместе с Ковальчуком провести мастер-класс для детишек в одном из торговых центров столицы.

А теперь спросите российских футболистов: чем они заняты в межсезонье? Им о такой востребованности только мечтать.

Малкин же с Ковальчуком – настоящие послы хоккея. Принять участие в их мастер-классе приехало почти полсотни детей, и это при том, что акция афишировалась не так уж и широко. Зрителей для вечера четверга тоже собралось достаточно много – около трехсот.

Преодолевая усталость от перелетов, Илья и Евгений очень тепло пообщались с детьми, помогали им выполнять некоторые упражнения, раздавали автографы, улыбались и дарили позитив. Ковальчук так вообще постоянно шутил.

- Мои творческие планы? Знаете, собираюсь записать сольный альбом, - заявил Илья журналистам. – У меня уже есть пара синглов. Почему я решил продолжить карьеру в Лос-Анджелесе? Там тепло, хорошо…

Интересно, какое музыкальное направление выберет Ковальчук? Судя по тому, что в Лос-Анджелесе куча топовых рэп-лейблов, он собирается оседлать волну хайпа и стать крутым эмси. Это, кстати, вполне распространенная практика среди баскетболистов НБА. Некоторые из них содержат собственные лейблы.

Шутки шутками, но самое главное, что когда наблюдаешь за такими акциями, в которых участвуют звезды нашего хоккея, сразу отпадают вопросы о спорте «номер один» в России. Ради получасового мастер-класса с Ковальчуком и Малкиным родители привозили детей не только со всей Москвы, но и из Дмитрова, Рязани и Воскресенска. Это ли не круто?