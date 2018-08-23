Известный российский певец Дима Билан рассказал о том, что его связывает с хоккеем и каково это – выступать на спортивных аренах.

Я не помню, когда последний раз в «Советском спорте» выходило интервью с Димой Биланом. Возможно, никогда. Но раз так совпало, что сам Билан вышел в хоккейную микст-зону… Почему нет?

Только что Дима выступил в тандеме с Евгением Плющенко под песню «Believe» на арене «Шайба», где состоялся благотворительный хоккейный матч «От чистого сердца».

- Что вас связывает с хоккеем?

- Я помню 2008 год, когда был максимально близко к хоккею. Тогда сборная России выиграла чемпионат мира в Квебеке, а я победил на «Евровидении».

- Еще была бронза по футболу на Евро, «Зенит» выиграл Кубок УЕФА…

- И тогда из каждой газеты, из каждого журнала лилась информация, что пришло время абсолютного позитива и великих свершений.

Честно скажу, я не занимался хоккеем. Максимум – катался на коньках в разных проектах. Но делать это могу неплохо. Даже вращаюсь на месте. Но клюшку в руки не брал.

Вообще я там, где максимальная энергия. Недавно распробовал футбол. Пришло это время, потому что в школе я занимался. Так, поверхностно. А вот на домашнем чемпионате мира был ярым зрителем. Даже на финал пошел. Сидел на трибуне, взял камеру, снимал все подряд и сходил с ума. Это был невероятный восторг!

- Как вам сборная Черчесова?

- Ну что вы, это очень хорошее время! Настоящий прорыв. Хотелось бы остаться на тех же самых позициях. Или даже подпрыгнуть еще выше.

Вообще я – событийный артист, создаю разные акции. И я инфицирован победами, конкурсами, спортивными эмоциями. Быстрее, выше, сильнее. Это все про меня.

Музыка – это вам не хи-хи, ха-ха. Это тоже спорт.

- Вижу, как вы пропотели во время выступления.

- Да, насквозь! Кстати, я хотел выйти на лед именно на коньках. Но всегда сложно переформатироваться во время выступления. Как я покажусь зрителям? Хотя когда-нибудь это сделаю.

- Кто к вам приходит на концерты?

- Искренний человек. Подобное притягивает подобное. Если вы о болельщиках, то это особый сорт людей – тех, кто любят спорт. Это всегда повышение эмоций. Они живут на адреналиновом скачке. Мне кажется, это уже измененные люди. В хорошем смысле!

- А на спортивной арене особая аура? Это ведь не сцена.

- Там собирается очень много зрителей. Это комок энергии. Его можно пощупать! Масштабность другая. Взгляд не упирается в стену. Ты видишь пространство, и прям церковь получается. Энергия бьет в космос. Я это вижу.

- Хоккеисты проводят благотворительный матч…

- И мне близка эта тема! Познакомился с этим, когда работал с Натальей Водяновой. Можно сказать, жил проектом. Сблизился с семьями, где живут дети с особенностями. Я все это очень глубоко через себя пропускал. Даже заболел в какой-то момент. Нырнул в эту тему неподготовленным. Не думайте, что я пытаюсь показаться лучше, чем есть. Скорее даже недоговариваю, насколько это трепетно и непросто.