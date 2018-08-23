Накануне старта старейшего предсезонного турнира страны – магнитогорский Мемориал Ромазана проходит уже 27-й раз в истории, ни разу не прерывался и даже включен в календарь официальных соревнований ИИХФ – в «Магнитку» пожаловал и новый игрок. Роман Любимов потренировался с командой в четверг утром, но оказался вне заявки на матч.

26-летний форвард не пригодился в ЦСКА, однако может быть весьма полезен «Металлургу». Во-первых, он умеет играть не только с краю, но и в центре, а с центральными нападающими у «сталеваров» наблюдается определенный дефицит. Во-вторых, Любимов, как показывает его армейский опыт, ладит с лидерами и готов выходить на первые роли. Возможно, он заиграет в первой тройке «Магнитки»?

– Во втором матче он уже выступит. Где? Увидите! – ответ на этот вопрос главный тренер Йозеф Яндач пока держит в секрете.

Тренерский штаб «Металлурга» пока находится в поиске – команда обновилась практически наполовину. Челябинский Кубок губернатора, где магнитогорцы заняли четвертое место, стал проверкой для ближайшего резерва. Столько молодежи в последние годы в «Магнитке» не просматривал летом ни один из тренеров.

«Как будет выглядеть первое звено?» – еще одна головоломка для Яндача и его помощников. Мозякина уже пробовали с Расмуссеном и Кулеминым. Был вариант с Эллисоном, Чибисовым и Вольски. На вечернюю игру с «Трактором» Яндач вновь оставил в центре ударной тройки канадца Эллисона, добавив к нему двоих праворуких нападающих – опытного Мозякина и талантливого Варфоломеева. Кстати, однажды этот трюк уже сработал – «Магнитка» дважды стала чемпионом.

Новички-легионеры Пакаринен и Расмуссен в нынешней вариации – вторая атакующая мощь вкупе с габаритным Чибисовым. Кулемин – Неколенко – Вольски – третья «чекинг-лайн» (к чему, собственно, привык Николай за океаном), способная молниеносно выстрелить. А в четвертое звено в «Магнитке» с ее составом прям конкурс, почти как в МГИМО!

Подтверждает это и игра с «Трактором» – именно правый хват Варфоломеева выручает «Магнитку», когда Павел с острого угла открывает счет. Он же может забить, оказавшись один на один с 20-летним Сухачевым, и когда подставляет на пятаке. Несколько моментов есть и у тройки с Кулеминым – до гола не хватает совсем немного. «Трактор» выставил на матч молодежный состав без Кравцова – главный талант челябинцев здесь и сейчас уехал в расположение сборной.

Поначалу молодежь тушуется. Но именно 20-летий Карпухин во втором периоде точно бьет в девятку, сравнивая счет. В третьем периоде команды обмениваются голами, и «Трактор» уже не выглядит столь удручающе, как в первом. А точку в овертайме ставит… Сергей Мозякин! «Магнитка» наведет шороха в этом сезоне – не сомневайтесь!