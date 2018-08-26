- Александр Иванович, как вам развязка в финале «Локо» - ХВ-71 (3:2)?

- А вы обратили внимание, какой высокий был уровень хоккея? Шведская команда показала традиционно сильное катание. Жесткие, ведут борьбу, видят площадку. Наши ребята показали отличную подготовку и смогли не только отыграться, но и забить победный гол.

- Не стоит ли Кубок мира среди молодежных команд регулярно проводить в Сочи?

- Такая идея есть, тем более первые три кубка проводились в Омске. Это облегчает подготовку к турниру. А в Сочи есть поддержка региона, города, «Сириуса». Концепция развития молодых талантов.

Единственный минус – курортный сезон, когда люди купаются до девяти вечера, и их не так просто привести на хоккей. Хотя раньше на матчи плей-офф с участием российских клубов ходило много болельщиков. Я даже раньше говорил – это больше, чем на играх ЦСКА, когда они играли в старом дворце. А сейчас есть риск, что и на новой арене возникнут вопросы. Хотя думаю, что проблему создали искусственно.

- Я спросил у тренера «Ред Булл» - может ли австрийский клуб вступить в КХЛ? О ответил: «Это вопрос денег. Вот китайцы из «Куньлуня» же играют. Чем мы хуже?» Но уже идут разговоры, что и французский клуб может вступить в нашу лигу.

- Я всегда говорил: «Будем расширяться за счет хоккейных держав и Китая». Первые шаги сделаны, китайцы уже выстраивают хоккейную вертикаль. Не случайно НХЛ там решила проводить показательные матчи.

Ну а к КХЛ был и есть интерес. Например, обращались из Эмиратов – хотят создать у себя богатую хоккейную команду.

- В нашей лиге?

- Ну не в ВХЛ ведь. Обратились к нам совсем недавно. Деньги есть, желание тоже. Есть люди, которые принимают решения. А как мы знаем, в ОАЭ серьезные люди. Если они что задумали, то денежный фактор их не остановит.

Франция тоже к нам хочет. Хотя хорошо бы иметь в КХЛ шведский, немецкий, швейцарский клубы. Сопротивление, которое шло от федерации, потихоньку ослабевает. На примере «Йокерита» мы это видим. Финский чемпионат, несмотря на потерю такого клуба, живет и работает по старой системе…

! Продолжение интервью Александра Медведева читайте в завтрашнем номере