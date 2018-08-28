1. Эмиль Гарипов

«Ак Барс»

27 лет, рост - 188 см, вес - 86 кг

Отыграл все матчи в плей-офф и завоевал Кубок Гагарина. Удивив даже своего главного тренера Зинэтулу Билялетдинова, прежде делавшего ставку на голкиперов-легионеров. О Гарипове всерьез заговорили пять лет назад, когда первым номером в Казани считался опытный и титулованный Барулин. Один из лидеров «барсов» тогда признался, что с Гариповым за спиной им дышится свободнее.

Свежеиспеченный обладатель Кубка Гагарина приглашения в сборную не получил. Пока. Нет сомнений в том, что в стартующем сезоне тренеры национальной команды этот шанс ему предоставят.

2. Василий Кошечкин

«Металлург»

35 лет, 200 см, 110 кг

Самый высокий и тяжелый голкипер в лиге умеет делать выводы из неудач и преодолевать трудности. Кто ожидал, что в прошлом сезоне самый ценный игрок пллей-офф-2017 вернется в сборную, отвоюет у молодежи статус первого номера и станет олимпийским чемпионом? В финале Пхенчхана он сильно нервничал, однако на ЧМ в Данию поехал основным вратарем и не подвел. По итогам турнира его включили в тройку лучших в нашей сборной.

3. Магнус Хелльберг

СКА

27 лет, 197 см, 95 кг

Прошлый сезон шведский гренадер провел в оставшемся без плей-офф «Куньлуне», тем не менее получил приглашение в сборную, с которой стал чемпионом мира. Теперь он примерил форму СКА. Дебют в образцово-показательном даже по мировым меркам клубе, в который мечтает попасть едва ли не каждый, прошел на ура. «Шведская стенка!» - восхищались новым голкипером болельщики. По-другому и не скажешь. Есть мнение, что вскоре Хелльберг заставит забыть о своем финском предшественнике Коскинене, выигравшем в Питере два Кубка Гагарина.

4. Игорь Шестеркин

СКА

22 года, 184 см, 84 кг

«Он стремительно прогрессирует, ему даже из «Рейнджерс» звонили», - сказал про Шестеркина тренер вратарей СКА и сборной Рашит Давыдов. В чемпионском для СКА плей-офф-2017 у Игоря был шанс стать первым номером, однако тренеры в решающих матчах сделали ставку на Коскинена. А прошлый сезон получился у Шестеркина скомканным. Травма, полученная еще до Нового года, не позволила ему конкурировать с финном. В плей-офф кредит доверия Игоря исчислялся 59-ю… секундами.

Впрочем, он вернулся из олимпийского Пхенчхана с золотом, а на ЧМ в Дании после трех сухих матчей в группе ему доверили ворота в четвертьфинале со сборной Канады. Увы, первый серьезный блин вышел комом – наши уступили в овертайме 5:6.

Теперь в клубе у Шестеркина появился новый сильный конкурент – Хелльберг. Сможет ли Игорь его переиграть?

5. Илья Сорокин

ЦСКА

23 года, 188 см, 79 кг

После фееричного, но не победного для ЦСКА сезона-2015/16, по итогам которого Илья снял джек-пот призов, в его игре наступил спад. Его начали «подсиживать» шведские конкуренты – сначала Фаст, а потом Юханссон.

«Сорокину не хватает эмоционального запала», - как-то сказал о своем подопечном тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Ячанов.

Прошлый сезон сложился для Ильи лучше, чем предыдущий. Это заметили разве что специалисты. Зато на ошибки в серии со СКА (точнее на одну «бабочку» от Гусева) обратили внимание все. А тут еще сменщик Юханссон выдал сухие спектакли.

На ЧМ в Данию Сорокин поехал уже не вторым, а третьим вратарем, на лед он так и не выешл. «Ему надо много работать над собой», - заявил Давыдов.

«Да он плей-офф всегда проваливает», - шепчутся за спиной армейского голкипера недоброжелатели. Этот сезон должен стать для олимпийского чемпиона переломным.