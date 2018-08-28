Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что в современном хоккее тренер сборной не должен быть связан работой в клубе.

В следующем сезоне тренеру Илье Воробьеву придется совмещать работу в амбициозном СКА и сборной России. Справится ли молодой специалист с такой нагрузкой? Особенно если учесть, что что питерскую команду покинуло сразу несколько олимпийских чемпионов – Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев, Сергей Широков… И говорить о СКА, как о базовом клубе сборной уже не приходится.

- В истории нашего хоккея освобожденных тренеров было мало, - напоминает Борис Майоров. – От работы в «Ак Барсе» чуть ли не в приказном порядке был отлучен ЗинэтулаБилялетдинов. Затем Олег Знарок два года работал только в сборной, но и он предпочел вернуться к совмещению. Заявил, что ему нужна практика и стал главным тренером СКА.

Но лично я считаю, что в современном хоккее многое изменилось и тренером сборной должен быть обязательно освобожденный специалист, полностью лишенный симпатий и интересов, связанных с одним определенным клубом. Последние годы показали, что при совмещении постов, наставник сборной обязательно заглядывает в первую очередь в свою клубную «копилку» и там ищет резервы для формирования национальной команды.

Ни одному специалисту не хватит принципиальности и объективности, чтобы приглашая игроков в сборную, не зависеть от интересов клуба, в котором он работает по совместительству и получает зарплату.

Второй неприятный момент – подготовка сборной к весеннему чемпионату мира по срокам полностью совпадает с Кубком Гагарина. А ведь тот же СКА в последние годы уже дважды становился чемпионом. И наверняка будет пытаться вновь повторить этот успех.

Что делать в этой ситуации тому же Воробьеву? По идее, он должен еще в марте брать национальную команду в свои руки и тщательно заниматься ее подготовкой и формированием. Ведь если он все свалит на помощников, а сам подъедет в сборную за неделю до старта чемпионата мира – это нонсенс!

Но ведь одновременно Воробьев должен быть полностью сосредоточен на игре СКА, который наверняка будет биться в плей-офф за самые высокие места. Какая уж тут объективность? Разорваться на две части тренеру никак не удасться.

А кто от этого пострадает в первую очередь? Сборная России…