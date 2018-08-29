Накануне старта чемпионата Совет директоров КХЛ собирается одобрить переход на новую систему подсчета очков – давать за победу в основное время два балла, а не три, как было раньше. Подразумевается, что лига от этого станет лучше. Но есть и сомнения…

– Как отразится на имидже КХЛ новая система начисления турнирных баллов

– Я к этому ноу-хау отношусь очень просто – хватит копировать НХЛ, – говорит Борис Майоров. – Это же там принята такая система. И мы опять под нее подстраиваемся. Ну придумайте хоть раз что-то свое! Давайте четыре очка за победу. Неужели нет никаких других вариантов? Почему мы все время оглядываемся за океан и смотрим – а как там у них, давайте сделаем точно также. Это мне не нравится. Я много раз уже указывал ранее – у нас другая страна, другой менталитет. Далеко не все, идущее из-за границы нам подходит.

– Есть еще одно новшество. В этом сезоне сразу четыре клуба КХЛ – московское «Динамо», «Ак Барс», «Витязь» и «Нефтехимик» – объявили о том, что переходят со стандартной европейской площадки (60 на 30) на финский вариант (60 на 28). Вы верите, что более узкие площадки повысят зрелищность матчей?

– Я в последнее время слишком много выступлений слышу о том, что более узкая площадка повысит зрелищность, что матчи на ней сразу станут интереснее. Но, по-моему, это все пустые разговоры. Я всегда говорил и еще раз повторю: зрелищность матча зависит не от размера площадки, а от мастерства игроков! Если его нет, то хоть зауживай коробки, хоть наоборот расширяй, толку от этого не будет. Надо уровень игроков повышать! Тогда и матчи будут смотреться. В том числе и на более узких площадках, не исключаю этого.

– При этом «Амур» и «Адмирал» и ранее играли на коробках канадского размера (60,96 на 25, 9). Таким образом наша лига объединила уже три варианта хоккейных площадок. Не пора ли выбрать единый формат?

– Не уверен, что это нужно делать в обязательном порядке. По-моему, каждый клуб сам должен решать – на площадке какого размера он будет проводить домашние матчи. Тем более, что и в регламентах КХЛ и ИИХФ четких границ для размера хоккейных коробок не прописано. У меня вообще создается мнение, что мы этой проблеме слишком уж серьезное внимание уделяем. Так дойдет до того, что все захотят играть на площадках с баскетбольным размером. Бросков и силовой борьбы там точно будет больше! Но разве это правильно? Не теми способами мы зрелищность пытаемся повысить.