Сегодня полувековой юбилей отмечает прославленный защитник сборных СССР, СНГ и России Владимир Малахов. О члене Тройного золотого клуба мы стали забывать.

Взлет Владимира Малахова – пример для молодежи. На выпускника свердловской школы «Спартаковец» – ее окончил и Алексей Яшин – положил глаз «Спартак». Красно-белых тогда тренировал наш постоянный эксперт Борис Майоров.

Не прошло и двух лет, как Малахова призвали в армию. Как же тогда негодовал Борис Александрович. В газете молодого защитника заклеймили позором, назвали чуть ли не рвачом, погнавшимся за квартирой, машиной и, конечно, сборной.

Квартиру ему дали спустя два года, когда он стал чемпионом мира. А до этого жил на базе, снимал у знакомого комнату, в которую, кстати, залезли воры и унесли все накопления игрока – около 7 тысяч долларов, золотые украшения. Малахова в этот момент дома не было. Уже потом закрытые в ванной домочадцы рассказали, как кричали грабители: «И где этот Бобби Халл прячет деньги?»

Через год, увидев прогресс Малахова, скупой на похвалу Майоров признался: «Не думал, что он заиграет столь уверенно. У него нет слабых мест, при высоком росте с весе за центнер мягкое и быстрое катание, не чурается силовой борьбы, владеет мощным щелчком».



Фото: КХЛ

В 1990-м году Малахов выиграл золото чемпионата мира, в 1992-м – Олимпиады.

Вскоре он уехал за океан – тихо, мирно. И следующие 14 лет провел по ту сторону океана. Перенес 8 (!) операций на коленях – рвались кресты, хрящи…

В 2000-м он с «Нью-Джерси» завоевал Кубок Стэнли и стал членом Тройного золотого клуба.

В последний раз мы видели Малахова на льду в феврале 2012 года, когда в Москве на широкую ногу отмечали 40-летие Суперсерии-72.

На чемпионате мира в Копенгагене мы снова встретили Малахова. Годы его совершенно не изменили. Такой же стройный, подтянутый, доброжелательный. Теперь работает скаутом.

– Я ведь всегда резал правду-матку в лицо, – признался как-то Малахов. – Таких не любят. Поссорился в Монреале с франкоговорящими журналистами, так они сделали из меня исчадие ада. Ленился учить английский язык…



2016 год. Финальный матч Лиги Легенд мирового хоккея. Россия – Чехия. Владимир Малахов (№23). Фото: «Советский спорт»

После Кубка мира-1996 Малахова шесть лет не приглашали в сборную. Он пропустил Олимпиаду-1998 в Нагано, где наши защитники не забили ни одного гола. Вячеслав Фетисов взял его в состав на Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити и выпускал в первой паре. В полуфинале с американцами Владимир забросил вторую из двух наших шайб, сократив разрыв до минимума – 2:3. Увы, в финал вышли звездно-полосатые, а россияне завоевали бронзу, что тоже большой успех.

Малахова звали в подмосковный «Витязь», в котором заканчивал карьеру его партнер по сборным Алексей Жамнов. Но изношенные колени заставили титулованного защитника повесить коньки на гвоздь.

Ныне в КХЛ мастеров класса Малахова не сыскать. Разве что ветеран Андрей Марков, с которым Малахову так и не довелось поиграть в одной команде. И, конечно, Дацюк. Для Волшебника та Олимпиада-2002 стала первой из пяти в его блистательной карьере.

Поздравления от «Советского спорта»!