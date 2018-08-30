Мы разговаривали с Алексеем в Адлере, где проходил Кубок мира среди молодежных клубных команд. В итоге важный турнир выиграл ярославский «Локо». Но вопросы к Морозову, легенде нашего хоккея, были больше о личном.

«ХОЧУ СТАТЬ КАК ТЫ, ПАПА»

– Ваш сын Никита занимается хоккеем?

– Да, очень его любит, не пропускает ни одного матча, куда можно сходить. Горит желанием. Пока выходит не всё. Надо работать над катанием. Мы отдали его в секцию «Крыльев Советов» чуть позже – в восемь лет. Многие сверстники уже шустрее.

Но сын быстро растет, вытягивается. Уже сороковой размер ноги в 10 лет, что не очень удобно для хоккеиста. Старается, работает дома с клюшкой. Просит что-то подсказать. Во время матчей записываю его смены. Дома мы разбираем. Бывает даже, спорим об эпизодах.

Никита – как и я, правый нападающий. Любит забивать голы, хотя раньше тянуло в ворота. И у меня в детстве была такая же мечта.

– Я даже знаю его игровой номер. Уверен, 95.

– Совершенно верно, – улыбается Морозов. – Хотя я в «Крыльях» играл под 24. Думал взять его. Но когда мы пришли, команда была сформирована, и номер уже заняли.

Я спросил: «Сын, зачем ты идешь в секцию?» – «Хочу стать как ты, папа». – «Тогда иди. Но знай, что это будет работа».

«НЕ НАДО СЕБЯ ЗАПУСКАТЬ»

– У вас с Ильей Ковальчуком личный счет 4:4. Будет ли забит пятый гол, как в Квебеке?

– Вы о количестве детей? – смеется Алексей. – Никто не знает. Как бог даст. Мы между собой не соревнуемся. Но так в жизни получилось, и мы этому рады.

– Вы – крестники друг у друга.

– И жены, и мы. Все тесно переплелось.

– Большая итальянская семья. Вы в этом году снова стали отцом.

– Никите будет 11 в сентябре, дочке – девять. Мы с супругой выдохнули: «Все хорошо, они уже взрослые, можно с ними спокойно отдыхать. Сами ложатся спать…»

И тут – бац, вторая смена. Теперь по-новому. Ходить с колясочкой, гулять. Но ничего, мы только рады.

– Вы опубликовали в инстаграме, как совершаете пробежки по утрам в Адлере.

– Да, взяли с женой такую привычку. Погода тут классная, дорожка отличная. Свежий морской воздух. В восемь утра – полчаса бег или велосипед.

– После спортивной карьеры возникают проблемы с лишним весом?

– Я об этом и говорю. Надо на беговую дорожку – и вперед. Специальной диеты у меня нет. Вот позволил себе стейк. Но я – не любитель сладкого. К десертам равнодушен. Лучше съем какой-нибудь салат, закуску, второе. А вот сладкое в жизни никак не помогает.

И если запустишь себя, не позанимаешься месяца полтора – вес прибавляется. Я сталкивался с этой проблемой. Три месяца не катался, потом вышел – и ужасно себя ощущал на льду. Будто в первый раз на коньки встал.

«АКУЛУ ЛОВИЛ КОВАЛЬЧУК»

– Вы каждое лето проводите в Майами. Что там делаете?

– Там тоже есть дорожка на набережной, где я всегда готовился к сезону. На лежаке не валялся, занимаюсь спортом. Много развлечений, там живут мои друзья. Можно отдохнуть где-то после обеда. Есть интересные парки для детей. Морские прогулки на лодке. Выходим порыбачить.

– Акулу ловили?

– Это только Ковальчуку удалось два раза. Я ловил KingFish, тунца…

Очень люблю рыбалку. Хожу в России с сыном, который тоже подсел. Каждый выходной говорит: «Папа, сегодня – рыбалка». Если нет больших дел, то ходим вместе – в Подмосковье, в Одинцовском районе.

Когда нет клева, то есть время подумать о разном – о работе, о новых планах и идеях. Ну а когда клев хороший, то только насаживай, тащи и беги за подсачником!

«ТЕТРАДКИ МОРОЗОВА»

– Вы – легенда «Крыльев Советов» и «Ак Барса». Но вошли в Совет директоров «Авангарда». Вы им посоветовали переехать в Балашиху?

– Нет, решение принималось руководством клуба. Максим Сушинский прорабатывал все нюансы. Ездили по разным стадионам и городам, смотрели, куда можно переехать. И решили, что в Балашихе будет комфортнее для команды.

Что я буду делать в совете? Конечно, советовать, – улыбается Морозов. – Что там еще делать? Буду излагать свои мысли по каким-то поводам. «Авангард» – команда с амбициями, хочет побеждать. Мне интересно участвовать в таком процессе, когда клуб желает стать великим.

– Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, выиграв свой пятый Кубок Гагарина, заявил: «Я готовил себя к сезону по тетрадкам Морозова». Что за тетрадки?

– Да нет никаких тетрадок. Просто он имел в виду те советы, которые мы давали друг другу, когда выступали вместе. Я выступал в раздевалке как капитан, настраивал команду между периодами, когда не шла игра. Может, Данис записывал за мной в тетрадку, если память подводила?

«ГЛАВНОЕ – ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ»

– Вы до сих пор играете вратарем в футболе?

– Последний раз это было в прошлом году. У нас прошел традиционный товарищеский матч ветеранов «Крылышек» против ФК «Рублево». Там я играл в воротах.

– Прыгали как Игорь Акинфеев?

– Да, но без «ноги бога». Мы победили, и это главное. Хотя я пропустил три гола.

– На каких матчах домашнего чемпионата мира побывали?

– Игра открытия, когда Россия победила Саудовскую Аравию (5:0). Еще мы с сыном ездили на тренировки Аргентины и Португалии, посмотрели на Месси и Роналду. Оказалось, они занимались в Подмосковье невдалеке от нас.

Потом, к сожалению, начался отпуск, и я уехал отдыхать…

– «К сожалению, отпуск в Майами» – хорошо звучит фраза.

– Просто так совпало. Надо было отдохнуть. Много сил за сезон потратил. Шла подготовка к Кубку мира среди молодежных клубных команд в Сочи. Позже я просто не смог бы улететь.

– Не думаете, что теперь больше детей поведут в футбол, а не в хоккей?

– А что в этом году было самым главным? Хоккеисты выиграли Олимпиаду. Да, футболисты выступили хорошо, прыгнули выше головы. Никто не ожидал от них четвертьфинала. Много стадионов построили в России, развивают футбол в стране.

Но хоккей был, есть и будет на ведущих позициях в мире. А золото в Пхенчхане дает большой стимул для мальчишек, чтобы стать такими же, как наши олимпийские чемпионы.

Всех С Победой!!!🇷🇺👍👏 Публикация от Alexey Morozov (@alexeymorozovofficial) 24 Фев 2018 в 11:14 PST

ВОПРОС РЕБРОМ

«ЯГР В «АВАНГАРДЕ»? У ЭТОЙ ИДЕИ ТОЛЬКО МИНУСЫ…»

Как у советника «Авангарда», я спросил у Алексея Морозова, как он относится к тому, чтобы клуб из Балашихи пригласил к себе в состав 46-летнего Яромира Ягра, чтобы на него пошла подмосковная публика.

– Я вижу в этой затее только минусы, – признался Морозов, который сам играл с Ягром в «Питтсбурге». – Всему свое время. Возраст берет свое. Что же это, Яромир на лавке будет сидеть? У нас есть молодые ребята, которым нужно давать время. Пусть играют, растут! А они не будут попадать в заявку. Вместо них там будет сидеть чешский дедушка, только для рекламы.

Люди придут, чтобы посмотреть на Ягра не только на скамейке, а в игре. Приведут своих детей, чтобы они учились на его примере. А чтобы просто на лавке сидеть – это уже не проходит в нашем хоккее.

– Когда вы играли за «Ак Барс», и я задавал вам вопрос в интервью о молодых, вы отвечали: «А пусть они попробуют нас вытеснить из состава». Теперь взгляд изменился? Вы же молодых проталкиваете в основу клубов КХЛ.

– Да, очень хочу их туда проталкивать, чтобы побольше ребят из МХЛ находили себя во взрослом хоккее. Но тут – спортивная конкуренция. Если ты переигрываешь ветерана, то никто не поставит в состав возрастного игрока только за былые заслуги. При этом нельзя зажимать молодого и перспективного, который бурно развивается.